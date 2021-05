New Strategy Center și Departamentul pentru Armamente din cadrul MApN au organizat o conferință dedicată cooperării militar-industriale la nivelul UE

New Strategy Center și Departamentul pentru Armamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale au organizat joi, 27 mai, o nouă conferință dedicată cooperării în domeniul militar-industrial la nivelul UE. Având titlul “European Defence Fund. Opportunities and Benefits for Romanian Industry”, evenimentul a evaluat direcțiile de acțiune ale Fondului European de Apărare și ale programelor ce pot fi finanțate prin acest fond al bugetului multianual al UE, fiind a două conferință organizată în 2021 pe acest subiect, potrivit unui comunicat.

Obiectivul avut în vedere a fost identificarea de oportunități și beneficii pentru industria de profil din România și pentru sectorul de cercetare în cadrul proiectelor ce vor fi generate prin Fondul European de Apărare (FED).

„Soluția pentru a dezvolta această industrie esențială o avem: Fondul european de apărare. Trebuie să îl folosim eficient și să sporim astfel siguranța cetățenilor europeni. Fondul european de apărare este inițiativa cheie a Comisiei de a sprijini, din bugetul UE, cercetarea, colaborarea și dezvoltarea capacităților de apărare. Noul FED va sprijini cooperarea transfrontalieră la nivelul UE și cooperarea în fiecare etapă a ciclului industrial legat de apărare. Fondul va sprijini consorții din diferite state membre care desfășoară activități de cercetare în domeniul apărării și dezvoltă produse și tehnologii de apărare. Programul va asigura participarea industriilor de apărare de toate dimensiunile, inclusiv a IMM-urilor pe întreg teritoriul UE, la proiecte de colaborare și va promova soluții inovatoare printr-un buget dedicat tehnologiilor de apărare emergente”, a explicat eurodeputatul Cristian Bușoi, președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European.

La acest eveniment, participanții au beneficiat de prezența dlui Cristian Bușoi, președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European, dna. Irina Zidaru, Director general pentru afaceri strategice, MAE și dl Mihai Iancu, șef adjunct, Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, MAE.

De la Bruxelles, au participat ca speakeri dl. Timo Pesonen, Director general al Direcției Generale pentru Industria de Apărare și Spațiul Cosmic din cadrul Comisiei Europene, domnul ambasador Mihnea Motoc, Director adjunct al European Political Strategy Center (EPSC), Comisia Europeană, dna. Inge Ceuppens, expert în cadrul departamentului care gestionează în mod direct Fondul European de Apărare (DEFIS A2).

La conferință au avut intervenții și dna. Daniela Nicolescu și dl. Dragoș Ciuparu, secretari de stat în cadrul Ministerului Economiei, respectiv în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Mai mulți experți de la instituțiile din România care sunt implicate în programele EDF și PESCO au răspuns participanților la o serie de întrebări.

Conferința, moderată de general maior Teodor Incicaș, directorul general al Departamentului pentru Armamente, și George Scutaru, directorul general al NSC, a avut și scopul de a consolida dialogul dintre Comisia Europeană, Parlamentul European, MApN, sectorul de cercetare, mediul universitar, reprezentanții industriei naționale și ai unor companii din spațiul UE și NATO cu o bogată tradiție în domeniul apărării.