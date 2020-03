New York devine al treilea stat american care interzice în totalitate comercializarea pungilor de plastic de unică folosință după intrarea în vigoare a unei legi care are obiectivul de a pune capăt poluării anuale cu 23 de miliarde de astfel de obiecte care ajung în gropile de gunoi, spații verzi și căi navigabile, transmite Agerpres.

Noua lege, care a intrat în vigoare duminică, interzice majorității întreprinderilor să mai furnizeze sau să vândă pungi de plastic. Cu toate acestea, legea nu interize sacoșele din plastic. Printre excepțiile notabile se numără pungile pentru livrări și take-away, penrtu medicamentele eliberate pe bază de rețetă, pungile de gunoi, pungile pentru carne și pește crud și unele pungi reutilizabile.

New York devine, astfel, al treilea stat după California și Oregon, care pune în aplicare o interdicție la nivel statal. Alte state care urmează să aplice același exemplu sunt Maine și Vermont, anul acesta, și Connecticut și Delaware în 2021.

Inițial, Departamentul pentru Conservarea Mediului din New York declarase că intenționa să se concentreze asupra educării, mai degrabă decât asupra pedepsirii celor care nu respectă interdicția, însă întreprinderile care nu se conformează după un avertisment pot fi amendate cu 250 de dolari pentru o primă încălcare și 500 dolari pentru orice alte încălcări succesive în același an. De asemenea, în ultimele săptămâni, au apărut indicații în magazine care avertizează clienții cu privire la schimbări, în timp ce o campanie de social media îi îndeamnă pe oameni să-și aducă „propria pungă”. În plus, gospodăriile cu venituri mici vor primi pungi reutilizabile gratuite, relatează The Guardian.

Unele autorități locale, inclusiv orașul New York – care prelucrează 10 miliarde de pungi de plastic anual – vor percepe o taxă de cinci cenți pentru pungile de hârtie.

Totodată, autoritățile newyorkeze s-au angajat să reducă utilizarea tacâmurilor de plastic și a veselei de unică folosință și să încerce eliminarea paielor de plastic.