U.E.
„Nicio dronă nu poate să ne clatine”, transmite ministrul finlandez al Apărării: Rusia „exercită tot felul de influențe hibride”
Ministrul finlandez al Apărării, Antti Hakkanen, a evidențiat că țara sa nu se va lăsa intimidată de tentative de destabilizare prin drone sau atacuri hibride, indiferent dacă acestea sunt îndreptate împotriva sa sau restului Europei , informează AFP, citat de Agerpres.
Helsinki „adoptă o abordare foarte calmă” în fața acestui gen de amenințări, a dat asigurări ministrul finlandez al Apărării, Antti Hakkanen.
„Nicio dronă nu poate să ne clatine. Ele sunt menite să semene confuzia, teama și agitația socială”, a declarat el.
Acesta a acuzat Rusia că „exercită tot felul de influențe hibride”, chiar dacă a completat că nu există „nicio dovadă directă” că Moscova este responsabilă pentru recentele observări de drone.
Citiți și: Prin intensificarea incursiunilor în spațiul aerian european, Putin urmărește să distragă atenția UE de la Ucraina, avertizează premierul estonian
„Suntem pregătiți pentru faptul că Rusia are o anumită dorință de a perturba Occidentul cu astfel de drone”, a susținut ministrul finlandez.
După aceste incursiuni, NATO și-a întărit „vigilența” și mijloacele sale în regiunea Mării Baltice, iar UE și-a anunțat dorința de a construi un „zid anti-drone”.
„Lucrăm activ cu operațiunea de apărare Eastern Sentry a NATO și inițiativa europeană pentru un zid anti-drone, pentru a determina cum să fie securizată partea finlandeză a frontierelor dintre NATO și Rusia, și dintre UE și Rusia, contra dronelor”, a declarat Hakkanen.
Danemarca, țară care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, s-a confruntat în ultima perioadă cu intimidări, fapt ce a ridicat îngrijorări de securitate.
Pe acest fond, Marea Britanie, Franța, Germania și Suedia au anunțat că vor ajuta Danemarca să-și sporească securitatea în cadrul a două summituri europene care au loc săptămâna aceasta la Copenhaga.
Marea Britanie a trimis în Danemarca un sistem anti-dronă, a declarat secretarul Apărării, John Healey.
Germania va trimite 40 de soldați pentru a sprijini detectarea, identificarea și contracararea dronelor, iar Franța va desfășura un elicopter militar însoțit de 35 de militari.
Suedia va contribui cu un sistem anti-dronă, radare suplimentare și personal de poliție suplimentar pentru a întări securitatea la sol.
COMISIA EUROPEANA
Grupurile Renew Europe și S&D din Parlamentul European nu vor sprijini cele două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen
Aliații Ursulei von der Leyen din Parlamentul European au declarat că o vor susține în cele două voturi de neîncredere împotriva conducerii sale la Comisia Europeană, programate pentru săptămâna viitoare.
Grupul liberal Renew Europe și grupul de centru-stânga al Socialiștilor și Democraților (S&D) au confirmat luni seara că nu vor susține moțiunile și nici nu le vor folosi pentru a exercita presiuni asupra Ursulei von der Leyen în vederea obținerii de concesii politice.
Moțiunile au fost depuse de grupurile extremiste din hemiciclu, grupul Stângii și grupul Patrioții pentru Europa.
Sprijinul acordat de centristi permite o amânare temporară a tragerii la răspundere a președintei Comisiei Europene, al cărei al doilea mandat a fost marcat de provocări la adresa conducerii sale, după o serie de măsuri controversate și scandaluri. Von der Leyen a supraviețuit unui vot de neîncredere în iulie – prima dată din 2014 când un președinte al Comisiei s-a confruntat cu o astfel de moțiune.
„Nu are sens o moțiune de cenzură”, a declarat pentru POLITICO un purtător de cuvânt al liderei S&D, Iratxe García, adăugând că astfel de moțiuni sunt „instrumente puternice” și că socialiștii nu vor recurge la acțiuni de „banalizare” a lor.
Deputații Renew „nu vor susține moțiunile”, a declarat un purtător de cuvânt după o reuniune a grupului luni, avertizând totodată că liberalii nu au adoptat încă o poziție finală.
Susținerea grupurilor indică o atitudine vizibil mai favorabilă față de președinta Comisiei decât cea manifestată în timpul ultimului vot, când ambele grupuri au menținut presiunea până în ultimul moment, în speranța de a obține concesii.
Renew, S&D și Partidul Popular European de centru-dreapta din care face parte și von der Leyen se află în prezent „în mijlocul negocierilor cheie privind programul de lucru al Comisiei” pentru 2026, a declarat purtătorul de cuvânt al lui García.
Deși nu există coaliții formale în Parlamentul European, cele trei grupuri – care dețin majoritatea comisarilor – colaborează în mod tradițional în mod informal pentru a adopta legislația.
Cu toate acestea, sub suprafață, frustrarea față de von der Leyen persistă. „Nu excludem” retragerea sprijinului în viitoarele voturi, a avertizat purtătorul de cuvânt al lui García, „dacă vom considera că este necesar”.
La reuniunea Renew de luni, unii deputați liberali au susținut că grupul ar trebui să rămână deschis la ideea de a susține o moțiune de cenzură pe termen lung, în cazul în care președintele Comisiei nu va răspunde cererilor lor, potrivit a doi asistenți prezenți.
În ciuda amenințărilor din partea S&D și Renew, parlamentarii recunosc că demiterea lui von der Leyen ar arunca UE într-o criză fără precedent, fără nicio garanție că succesorul ei ar fi mai util cauzei lor.
CONSILIUL EUROPEAN
Președintele Consiliului European îi îndeamnă pe primari să opteze pentru soluții pe mai multe niveluri pentru criza locuințelor pentru a „consolida coeziunea socială, sistemele democratice și competitivitatea”
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a atras atenția asupra criza locuințelor, îndemnându-i pe primarii care au format o alianță în acest sector să recurgă la o abordare pe mai multe niveluri pentru a „consolida coeziunea noastră socială, sistemele noastre democratice și competitivitatea” europeană.
„De la Dublin la Atena, ne confruntăm cu o criză pe mai multe niveluri – o criză a locuințelor. Un nivel reprezentat de persoanele fără adăpost, o criză pentru proprietarii de locuințe cu venituri mai mici, dar și o criză care afectează clasa de mijloc și, în special, generația tânără. Dacă doriți să consolidați coeziunea noastră socială, să consolidați sistemele noastre democratice și să stimulați competitivitatea noastră, trebuie să abordăm această criză a locuințelor pe mai multe niveluri”, și-a început discursul cu o constatare președintele Consiliului European.
Acesta a ținut să mulțumească liderilor regionali, primarilor, pentru că „problema crizei locuințelor este în primul rând o criză a orașelor și dacă există o contribuție care poate fi găsită la nivel european, ne bazăm în special pe oraș și pe primarii săi pentru a conduce și a găsi soluții concrete”.
„Nu există o soluție unică. Avem nevoie de diferite tipuri de soluții. Trebuie să intervenim la nivel de reglementare și competitivitate pentru a garanta că ajutoarele de stat sunt posibile. Trebuie, de asemenea, să abordăm problema locuințelor pe termen scurt și să găsim soluții de finanțare care să permită fie construirea, fie renovarea orașului nostru. Și este clar că trebuie să avem încredere în primarii noștri pentru a putea lucra împreună”, a mai spus Costa.
Acesta și-a exprimat convingerea că reuniunea șefilor de stat sau de guvern din octombrie va fi „politic foarte important, deoarece va permite liderilor europeni să ofere orientări politice Comisiei Europene, dar și Consiliului, pentru a avansa în politica în domeniul locuințelor”.
El a accentuat caracterul esențial al politicii în domeniul locuințelor.
„Fără o politică adecvată în domeniul locuințelor accesibile, nu va exista mobilitate, nu va exista capacitatea de a reține talentele. Nu va exista capacitatea de a crea perspective de viață pentru generațiile tinere”, a conchis președintele Consiliului European.
Alianța primarilor pentru locuințe este condusă de Barcelona și cu implicarea specială a primarului Romei, Roberto Gualtieri.
Alături de primarii altor orașe, precum Paris și Bologna, această alianță urmărește creionarea unui răspuns articulat și structurat la criza locuințelor. Această alianță are două obiective principale: să elaboreze o serie de cereri legate de locuințe care să fie prezentate instituțiilor europene și să reunească inițiativele politice ale diferitelor orașe într-o singură voce la nivel european.
Scopul este de a uni cererile diferitelor orașe – 16 primari sunt implicați în prezent în inițiativă – indiferent de orientarea lor politică, într-o singură voce și, astfel, de a contribui la promovarea rolului crucial al orașelor în identificarea de soluții la criza locuințelor, făcându-le interlocutori cheie ai UE.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene că va prezentat un nou plan pentru locuințe la prețuri accesibile .
Această inițiativă ce va marca o premieră va include măsuri de limitare a speculațiilor imobiliare.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Președinta BCE: Economia europeană a avut o evoluție mai bună decât se estima, în contextul taxelor vamale americane
Economia europeană s-a descurcat mai bine decât se estima, în contextul noilor taxe vamale anunțate de președintele american Donald Trump, parțial datorită faptului că Uniunea Europeană nu a aplicat măsuri de retorsiune, a afirmat președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, transmite AP, potrivit Agerpres.
Impactul războiului comercial declanșat de Trump asupra creșterii economice și inflației în cele 20 de țări din zona euro a fost de asemenea atenuat de aprecierea monedei unice și de finalizarea acordului comercial cu Trump, a declarat șefa BCE.
„În urmă cu un an am estimat că taxele vamale americane vor provoca economiei zonei euro un șoc major. Unele din aceste estimări încă nu au fost confirmate”, a afirmat Lagarde la o conferință în Helsinki, Finlanda.
Oficialul a explicat că a existat un impact redus asupra inflației, iar efectele asupra creșterii economice „au fost relativ moderate”, datorită măsurilor de stimulare a creșterii adoptate de guvernele europene. Ca rezultat, politica monetară a BCE a fost adecvată și, prin urmare, „instituția nu își poate lua angajamentul referitor la deciziile viitoare privind dobânda”, a declarat Lagarde.
Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate dobânzile, la reuniunea de politică monetară de luna trecută, în linie cu previziunile, dar nu a oferit indicii privind viitoarele decizii de politică monetară.
Consiliul guvernatorilor de la Banca Centrală Europeană „este decis să se asigure că inflația se va stabiliza la ținta sa de 2% pe termen mediu” și „a stabilit că rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,00%, 2,15% și, respectiv, 2,40%”, se arată într-un comunicat al BCE.
Următoarea reuniune de politică monetară este programată în 30 octombrie, iar analiștii se așteaptă la menținerea dobânzilor.
În iulie, Statele Unite și Uniunea Europeană au ajuns la un acord comercial, punând capăt unui impas transatlantic care a durat mai multe luni.
Acordul prevede o taxă de bază de 15% pentru majoritatea exporturilor UE către SUA, limitând o taxă vamală mai mare pentru produsele UE vândute pe piața americană. Cu toate acestea, taxa este mai mare decât înainte de venirea lui Trump la putere, iar exporturile de oțel rămân supuse unei taxe de 50%, ceea ce reprezintă un regres pentru această industrie.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Grupurile Renew Europe și S&D din Parlamentul European nu vor sprijini cele două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen
Senatul american reafirmă rolul României ca aliat-cheie: O strategie SUA pentru regiunea Mării Negre este imperativă pentru SUA în contracararea agresiunii Rusiei
Președintele Consiliului European îi îndeamnă pe primari să opteze pentru soluții pe mai multe niveluri pentru criza locuințelor pentru a „consolida coeziunea socială, sistemele democratice și competitivitatea”
Orbotix obține o investiție de 6,5 milioane € – Impulsionând noua generație de sisteme autonome de apărare ale Europei
Președinta BCE: Economia europeană a avut o evoluție mai bună decât se estima, în contextul taxelor vamale americane
Olanda va desfășura din decembrie sisteme Patriot și NASAMS pentru a întări flancul estic al NATO
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
Marco Rubio a discutat cu omologul francez despre planul de pace pentru Gaza și despre eforturile diplomatice menite să asigure o soluționare durabilă a conflictului din Ucraina
„Nicio dronă nu poate să ne clatine”, transmite ministrul finlandez al Apărării: Rusia „exercită tot felul de influențe hibride”
Germania: Friedrich Merz amână decizia privind sancțiunile UE împotriva Israelului
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
Trending
- NATO5 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- SECURITATE1 week ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- ROMÂNIA5 days ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- COMISIA EUROPEANA6 days ago
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB
- MAREA BRITANIE1 week ago
Ionuț Moșteanu, întrevedere cu ambasadorul britanic la București: Parteneriatul strategic cu Regatul Unit, esențial pentru consolidarea și modernizarea capacității de apărare a României