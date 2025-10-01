„Nicio dronă nu poate să ne clatine”, transmite ministrul finlandez al Apărării: Rusia „exercită tot felul de influențe hibride”

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Hakkanen, a evidențiat că țara sa nu se va lăsa intimidată de tentative de destabilizare prin drone sau atacuri hibride, indiferent dacă acestea sunt îndreptate împotriva sa sau restului Europei , informează AFP, citat de Agerpres.

Helsinki „adoptă o abordare foarte calmă” în fața acestui gen de amenințări, a dat asigurări ministrul finlandez al Apărării, Antti Hakkanen.

„Nicio dronă nu poate să ne clatine. Ele sunt menite să semene confuzia, teama și agitația socială”, a declarat el.

Acesta a acuzat Rusia că „exercită tot felul de influențe hibride”, chiar dacă a completat că nu există „nicio dovadă directă” că Moscova este responsabilă pentru recentele observări de drone.

Citiți și: Prin intensificarea incursiunilor în spațiul aerian european, Putin urmărește să distragă atenția UE de la Ucraina, avertizează premierul estonian

„Suntem pregătiți pentru faptul că Rusia are o anumită dorință de a perturba Occidentul cu astfel de drone”, a susținut ministrul finlandez.

După aceste incursiuni, NATO și-a întărit „vigilența” și mijloacele sale în regiunea Mării Baltice, iar UE și-a anunțat dorința de a construi un „zid anti-drone”.

„Lucrăm activ cu operațiunea de apărare Eastern Sentry a NATO și inițiativa europeană pentru un zid anti-drone, pentru a determina cum să fie securizată partea finlandeză a frontierelor dintre NATO și Rusia, și dintre UE și Rusia, contra dronelor”, a declarat Hakkanen.

Danemarca, țară care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, s-a confruntat în ultima perioadă cu intimidări, fapt ce a ridicat îngrijorări de securitate.

Pe acest fond, Marea Britanie, Franța, Germania și Suedia au anunțat că vor ajuta Danemarca să-și sporească securitatea în cadrul a două summituri europene care au loc săptămâna aceasta la Copenhaga.

Marea Britanie a trimis în Danemarca un sistem anti-dronă, a declarat secretarul Apărării, John Healey.

Germania va trimite 40 de soldați pentru a sprijini detectarea, identificarea și contracararea dronelor, iar Franța va desfășura un elicopter militar însoțit de 35 de militari.

Suedia va contribui cu un sistem anti-dronă, radare suplimentare și personal de poliție suplimentar pentru a întări securitatea la sol.