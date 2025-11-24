INTERNAȚIONAL
Nicio femeie nu ar trebui să trăiască în frica de violență, subliniază secretarul general al Consiliului Europei: „Violența bazată pe gen este cea mai gravă încălcare a drepturilor omului în Europa”
Nicio femeie nu ar trebui să trăiască în frica de violență, subliniază secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, în ajunul Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, amintind că „violența bazată pe gen este cea mai gravă încălcare a drepturilor omului în Europa”.
„Democrația se bazează pe principiul fundamental că toată lumea merită drepturi egale și demnitate și poate trăi în siguranță și libertate. Pe măsură ce democrațiile noastre se confruntă cu noi provocări, drepturile femeilor sunt din ce în ce mai mult puse sub semnul întrebării”, subliniază acesta într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Secretarul general al Consiliului Europei amintește de Convenția de la Istanbul, pe care o descrie drept „cel mai cuprinzător acord internațional pentru protecția femeilor și fetelor împotriva tuturor formelor de violență bazată pe gen.”
„Prin furnizarea unei interpretări clare a principiilor fundamentale ale drepturilor omului consacrate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Convenția de la Istanbul consolidează cadrul nostru colectiv de acțiune. Importanța sa rezidă nu doar în standardele juridice pe care le stabilește, ci și în schimbarea de mentalitate pe care o încurajează către toleranță zero față de violență”, explică acesta.
Convenția de la Istanbul stabilește un standard ridicat și are un impact real. Lacunele din legislația penală sunt eliminate, după cum o demonstrează definiția violului bazată pe consimțământ, care figurează acum în multe legi naționale din Europa, mai arată Alain Berset.
El completează că această convenție, în baza căreia „se înființează unități specializate de anchetă și urmărire penală, se dezvoltă și se pun în aplicare servicii de sprijin pentru victime, se îmbunătățește formarea profesională și se majorează bugetele naționale sau regionale”, generează „documente strategice de politică”, devenind „un instrument puternic de advocacy pentru salvarea de vieți omenești.”
„Promisiunea egalității de drepturi nu înseamnă mare lucru dacă jumătate din umanitate se confruntă în continuare cu violența în viața de zi cu zi. O democrație nu poate funcționa dacă femeile nu sunt în siguranță și nu pot participa pe deplin. Noul Pact Democratic pentru Europa vizează consolidarea democrației prin asigurarea unei egalități reale, iar eliminarea violenței împotriva femeilor este esențială pentru acest efort”, continuă secretarul general al Consiliului Europei.
În încheiere, Alain Berset reiterează angajamentul Consiliului Europei de a pune capăt violenței împotriva femeilor.
„La doar un deceniu de la intrarea în vigoare, Convenția de la Istanbul a devenit carta drepturilor femeilor victime ale violenței în Europa. Oricine a ascultat cu adevărat femeile și fetele care caută ajutor după ce au fost victime ale abuzului domestic, violenței sexuale, căsătoriei forțate, hărțuirii sau altor forme de violență bazată pe gen înțelege urgența sarcinii noastre și responsabilitatea pe care o împărtășim pentru a pune capăt acesteia împreună”, conchide secretarul general al Consiliului Europei.
Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE: Negocierile de pace trebuie să țină cont de legătura între securitatea Ucrainei, a R. Moldova și a regiunii
Președintele Nicușor Dan a participat luni la o reuniune extraordinară a Consiliului European, convocată de președintele António Costa, întâlnire pe care a descris-o drept „foarte utilă și extrem de necesară” în contextul intensificării discuțiilor privind procesul de pace pentru Ucraina.
Șefii de stat și de guvern au făcut un schimb amplu de opinii și evaluări privind cele mai recente evoluții legate de negocierile de pace. Nicușor Dan a subliniat că statele membre „vor rămâne unite”, reafirmând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru Ucraina în fața agresiunii ruse.
Șeful statului a evidențiat rolul esențial al UE în conturarea și implementarea unui proces de pace viabil.
„Uniunea Europeană aduce o valoare adăugată în conturarea și punerea în aplicare a procesului de pace pentru Ucraina”, a transmis acesta, într-o postare pe X.
Today I took part in a very useful and much needed extraordinary #EUCO meeting, convened by President Costa.
We have exchanged views and assessments about the latest evolutions regarding the Peace Process for Ukraine. We, as Europeans, will stay united and we reaffirmed strong… pic.twitter.com/obcT1UGTn1
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 24, 2025
În intervenția sa, Nicușor Dan a insistat asupra nevoii ca statele membre să identifice soluții pentru continuarea și consolidarea sprijinului european, inclusiv prin măsuri concrete care să răspundă nevoilor urgente ale Kievului. Totodată, el a punctat că securitatea Ucrainei este direct legată de stabilitatea Republicii Moldova și a întregii regiuni, avertizând că acest aspect trebuie să se regăsească în toate negocierile aflate în desfășurare.
„Există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu și că actualele negocieri de pace trebuie să țină seama de acest aspect”, a transmis președintele, care a participat la reuniune înainte de a prezida ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, consacrată avizării Strategiei Naționale de Apărare a Țării și proiectelor României în domeniul apărării pentru a fi finanțate prin programul european SAFE.
Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au salutat, după reuniunea specială a șefilor de stat sa de guvern din UE, „noul impuls” în negocierile privind Ucraina, ca urmare a discuțiilor declanșate de planul american și de contra-propunerea europenilor, subliniind însă că rămân probleme de rezolvat.
Duminică, în Elveția, Ucraina și SUA au convenit o versiune revizuită a acordului-cadru propus inițial de Washington, care include acum unele dintre cererile Kievului.
Propunerea americană inițială cerea Ucrainei să cedeze teritorii mai extinse decât cele aflate în prezent sub ocupație rusă, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la aderarea la NATO — cereri formulate de Rusia și respinse constant de Kiev.
Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.
Principalul obstacol către pace, anunțat de Zelenski: “Putin vrea recunoașterea legală din partea Ucrainei și a lumii a ceea ce a furat”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că principalul obstacol în calea unui acord de pace cu Rusia, promovat de Statele Unite, îl reprezintă cererea președintelui rus Vladimir Putin ca Ucraina și comunitatea internațională să recunoască teritoriile ocupate de armata rusă ca parte a Federației Ruse, transmite EFE.
„Putin vrea recunoașterea legală a ceea ce a furat”, a afirmat Zelenski, subliniind că această solicitare este „principala problemă în calea progresului către pace”. „Și vrea asta nu doar din partea Ucrainei, ci din partea lumii întregi”, a adăugat el, într-un mesaj transmis prin videoconferință forumului parlamentar al Platformei pentru Crimeea, desfășurat luni în Suedia.
Liderul de la Kiev a insistat că Rusia trebuie să plătească pentru războiul declanșat împotriva Ucrainei și a arătat că o decizie privind utilizarea activelor rusești înghețate este esențială.
„În acest moment, ne aflăm într-o situație critică și colaborăm cu Statele Unite, partenerii europeni și mulți alții pentru a defini măsurile care pot pune capăt războiului Rusiei împotriva noastră, împotriva Ucrainei, și pentru a aduce o securitate reală”, a subliniat Zelenski, citat de Agerpres.

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, continuă să pună presiune asupra Ucrainei pentru acceptarea planului în 28 de puncte transmis săptămâna trecută. Secretarul de stat Marco Rubio, care a condus delegația americană la discuțiile de duminică de la Geneva, a sugerat că termenul-limită de joi pentru ajungerea la un acord ar putea să nu fie strict, notează Reuters.
Surse citate de Reuters afirmă că Zelenski ar putea călători în SUA chiar în această săptămână pentru a discuta cele mai sensibile aspecte ale planului cu Trump.


În context, liderii celor 27 state ale UE urmează să discute situația din Ucraina în marja summitului UE–Uniunea Africană de luni, la Luanda (Angola), unii participând fizic, iar alții urmând să participe prin videoconferință.
Avertismentul președintelui Cehiei către SUA și Occident: Fără Ucraina la masa negocierilor de pace, riscăm un nou “München 1938”
Președintele ceh Petr Pavel consideră că Ucraina trebuie să fie pe deplin inclusă în orice discuții privind un acord de pace cu Rusia, afirmând că excluderea țării din negocieri ar genera paralele cu Acordul de la München din 1938, care a culminat cu anexarea regiunii sudete a Cehoslovaciei de către Germania nazistă.
„Este teritoriul lor, este țara lor, oamenii lor, viețile lor”, a declarat Pavel, într-un interviu pentru postul de televiziune polonez TVN24+ și citat de The Guardian.
În interviul realizat înaintea discuțiilor de la Geneva, Pavel a avertizat că orice decizii luate fără implicarea substanțială a Ucrainei ar risca să semene cu München-ul „și noi, cehii, știm foarte bine cum se simte”.
În 1938, Regatul Unit, Republica Franceză, Italia fascistă și Germania nazistă au semnat un acord menit să-l liniștească pe Adolf Hitler în fața apetitului său tot mai mare pentru expansiune teritorială, permițând anexarea unor părți din Cehoslovacia (care nu a fost reprezentată). Acesta a fost denumit oficial „Acordul de la München”, deși cehii și slovacii se referă adesea la el ca la „Trădarea de la München”.
Pavel a respins, de asemenea, unele dintre cererile inițiale raportate din partea Rusiei, de exemplu restricțiile asupra capacității Ucrainei de a adera la alianțe precum NATO sau UE.
Dar președintele ceh, fost general care a condus Comitetul militar al Alianței, a recunoscut și că, deși înțelege pe deplin că „însăși ideea de a pierde chiar și un centimetru de teritoriu este extrem de dureroasă” pentru ucraineni, în contextul actual de pe câmpul de luptă „realist vorbind, o pierdere de teritoriu este foarte probabilă.”
El a insistat însă că orice astfel de teritoriu nu ar trebui niciodată recunoscut ca „teritoriu rusesc legal”.
Bazându-se pe experiența sa în securitate, Pavel a spus că Occidentul colectiv ar trebui, de asemenea, să urmărească rezolvarea unor probleme mai ample cu Rusia, reînnoind tratate privind controlul armamentelor și reglementarea exercițiilor militare.
„Nu am văzut niciodată vreo idee, în toți anii mei în NATO – și am petrecut mulți ani în NATO – nu am văzut niciun singur plan care să sugereze atacarea Rusiei. I-am întrebat pe ruși, atunci când erau încă în NATO, în mai multe reuniuni ale Consiliului NATO–Rusia, dacă sunt serioși când spun că există cineva în NATO care ar dori să invadeze Rusia. Noi acționăm doar pentru a apăra teritoriul. Nu avem niciun interes să controlăm vastul teritoriu rusesc cu atât de multe probleme. Ei vor trebui să-și rezolve singuri problemele. … Este vorba de a ne proteja împotriva unei țări care s-a dovedit de multe ori a fi agresivă. (…) Până acum, am reușit să descurajăm eficient [orice] agresiune rusă împotriva unui aliat NATO”, a subliniat președintele Cehiei.
Pavel a avertizat însă că dacă aliații NATO arată că „le lipsește determinarea de a se apăra reciproc”, s-ar putea crea un spațiu pe care Rusia l-ar putea exploata.
După proiectul de pace propus de SUA și ieșit la iveală în presă la finele săptămânii trecute, secretarul de stat american Marco Rubio a încheiat discuțiile cu oficialii ucraineni și europeni, la Geneva, cu o notă de optimism, declarând că s-au înregistrat „progrese enorme” și că este „foarte optimist” că se va ajunge la un plan de pace „într-un interval de timp foarte rezonabil”.
O declarație comună adoptată de Rubio cu Andriy Yermak, șeful biroului președintelui Ucrainei, a afirmat că orice eventual acord va trebui „să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei” și că deciziile finale în acest cadru de negociere „vor fi luate de președinții Ucrainei și Statelor Unite”.
„Ucraina și Statele Unite au convenit să continue lucrările intense la propunerile comune în zilele următoare. De asemenea, vor rămâne în strânsă legătură cu partenerii lor europeni pe măsură ce procesul avansează”, au stabilit Rubio și Yermak.
Documentul american original, format din 28 de puncte și care a fost divulgat săptămâna trecută, cere ca Ucraina să cedeze teritoriu Rusiei și să limiteze dimensiunea armatei sale, producând indignare în Europa.
Surprinși de inițiativa Washingtonului, aliații europeni ai Ucrainei și-au publicat duminică propriul plan, favorabil Kievului. Acesta afirmă că negocierile privind teritoriul ar trebui să aibă loc după ce se ajunge la o încetare a focului și ar trebui să pornească de la linia de contact – frontul existent.
Documentul prevede că ambele părți vor conveni modul în care orice armistițiu ar fi monitorizat „sub supravegherea SUA”. Spre deosebire de textul Casei Albe, alternativa europeană nu solicită ca Kievul să se retragă din orașele pe care le controlează în estul Donbasului. De asemenea, nu exclude aderarea Ucrainei la NATO, dar subliniază că nu există un consens privind calitatea de membru.
Există și alte propuneri de remarcat. Printre ele se numără faptul ca Rusia să cedeze centrala nucleară ocupată de la Zaporijjea către Agenția Internațională pentru Energie Atomică, care ar împărți producția de energie 50-50 între Moscova și Kiev. Armata Ucrainei ar fi limitată în timp de pace la 800.000 de soldați, cu 200.000 mai mulți decât în proiectul american.
Activele rusești înghețate ar urma, de asemenea, să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei, în loc să fie oferite parțial investitorilor americani. Dacă Moscova ar respecta o „pace durabilă”, sancțiunile impuse din 2014 ar fi treptat relaxate, iar Rusia ar fi reintegrată în G8.
