Nicolae Ciucă a discutat cu ministrul irlandez de externe și al apărării despre cooperarea bilaterală, abordând teme precum energia și extinderea UE

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a felicitat marți cetățenii și autoritățile din Macedonia de Nord și din Albania pentru „realizarea mult așteptată”, după ce statele membre UE au căzut de acord să înceapă negocierile de aderare cu cele două țări, la o zi după ce Skopje și Sofia au semnat un protocol care a ridicat și ultimele obstacole din calea integrării acestor state din Balcanii de Vest.

„Astăzi, am făcut în sfârșit pași importanți în deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania. Îmi dau seama că drumul până la acest punct a fost lung și dificil. După cum am văzut cu ochii mei, dezbaterea a fost deosebit de intensă în Macedonia de Nord, dar în cele din urmă a condus la un vot pozitiv. acedonia de Nord poate conta pe sprijinul meu deplin în această călătorie.Țara a întreprins reforme importante și știu că macedonenii sunt dedicați viitorului nostru comun în UE.”, a declarat Michel, potrivit comunicatului oficial.

Today, we are finally taking important steps forward in the opening of accession negotiations with North Macedonia and Albania.

I congratulate the authorities and citizens of 🇲🇰 and 🇦🇱 for this long-awaited achievement.@DKovachevski @ediramaal

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 19, 2022