Nicolae Ciucă prezintă zece dintre cele mai importante realizări ale mandatului său de prim-ministru: Am așezat România pe calea aderării la OCDE, am crescut rata de absorbție a fondurilor europene

Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal și al Senatului, a prezentat într-un mesaj video publicat pe Facebook zece dintre cele mai importante realizări ale mandatului său de prim-ministru.

”Ce aţi făcut, domnule Ciucă, pentru ţară cât aţi fost prim-ministru?”, a început Ciucă scurta intervenție video.

”Am să vă spun doar zece din câteva lucruri importante. Am crescut salariul minim cu 30%, am majorat punctul de pensie cu 24% şi alocaţiile pentru copii cu 20%. Am plafonat tarifele la electricitate şi gaz, am crescut rata de absorbţie a fondurilor europene de la 50% la aproape 80%, în valoare nominală 11,3 miliarde de euro. În 2022, în timpul guvernării mele, investiţiile străine directe au atins nivelul record de 10,4 miliarde de euro. Am deblocat exploatarea gazului românesc din Marea Neagră şi am creat cadrul legal pentru prosumatori”, a prezentat președintele PNL o serie dintre realizări.

El a amintit de contribuția adusă în timpul mandatului său pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), după mai bine de un deceniu ”de așteptare”.

”În timpul guvernării mele, MCV a fost ridicat după aproape 15 ani de aşteptare. Am distribuit 17,3 miliarde de lei prin programul Sprijin pentru România pentru persoanele vulnerabile şi în mediul de afaceri. Am investit 65,5 miliarde de lei în dezvoltarea locală prin programul Anghel Saligny. Am dat în lucru peste 200 de kilometri de autostrăzi şi drumuri expres. Iată infrastructura continuă să se dezvolte. Am aprobat aderarea la OCDE şi am făcut paşi esenţiali în acest sens”, a mai afirmat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă asigură din iunie 2023 funcția de președinte al Senatului, după ce în perioada noiembrie 2021-iunie 2023 acesta a condus Guvernul României din calitatea de prim-ministru.

Cariera militară ce a cuprins misiuni în Irak și Afghanistan l-a calificat pe Nicolae Ciucă pentru funcția de ministru al Apărării, pe care a deținut-o între noiembrie 2019 și noiembrie 2021, în Guvernul Orban I și II și Guvernul Cîțu, după ce, timp de patru ani, între ianuarie 2015 și octombrie 2019 a fost șef al Statului Major al Armatei Române.