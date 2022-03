Nicolae Ciucă s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen: Este necesar ca Uniunea Europeană să sprijine Republica Moldova

Prim-ministrul Nicolae Ciucă s-a întâlnit, miercuri seara, cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , pentru a discuta despre situaţia de securitate în Ucraina şi gestionarea fluxului de refugiaţi din această ţară, informează un comunicat al Guvernului remis CaleaEuropeană.ro.

Conform sursei citate, vizita la Bucureşti a preşedintei Comisiei confirmă solidaritatea şi dorinţa executivului european de a susţine eforturile Romaniei.

“Premierul a prezentat perspectiva asupra situaţiei din Ucraina şi impactul umanitar al acesteia, condamnând agresiunea militară neprovocată, nejustificata şi ilegală a Rusiei asupra statului suveran vecin. Prim-ministrul a evidenţiat acţiunea Guvernului României alături de partenerii instituţionali şi non-guvernamentali în gestionarea refugiaţilor din Ucraina. Cu acest prilej, Nicolae Ciucă a marcat interesul pentru accesul la instrumentele europene destinate refugiaţilor”, se arată în comunicat.

Totodată, şeful Guvernului a amintit şi necesitatea continuării sprijinului Comisiei Europene şi a partenerilor europeni pentru Republica Moldova.

Într-o postare pe Twitter, șefa Comisiei Europene a salutat din nou faptul “românii îi primesc cu brațele deschise pe cei care fug de război”.

“Sunt aici pentru a le mulțumi și pentru a discuta despre cum îi putem sprijini cel mai bine”, a explicat von der Leyen.

Good to see @NicolaeCiuca as I arrive in Romania 🇷🇴 for discussions about the situation in Ukraine.

Romanians are welcoming with open arms the people who flee from the war.

I’m here to thank them and discuss how we can best support them. pic.twitter.com/tOMkzLQCyC

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2022