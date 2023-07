Nicolae Ciucă salută adoptarea în Senatul SUA a legii privind securitatea Mării Negre: Consolidarea prezenței SUA garantează siguranță și oportunități pentru România

Premierul Marcel Ciolacu a salutat interesul comun al Congresului și al Administrației americane pentru regiunea Mării Negre după ce Senatul american a adoptat, joi, Strategia de Securitate la Marea Neagă (Black Sea Security Act), un proiect bipartizan, introdus pe 12 iulie. Proiectul de lege solicită administrației de la Washington o politică mai solidă a SUA față de această regiune.

„Vești grozave pentru aprofundarea securității și a legăturilor economice în regiunea Mării Negre. Salut evoluțiile privind Legea privind autorizarea apărării naționale și Strategia de securitate a Mării Negre, a scris Ciolacu pe Twitter.

La rândul său, și ministrul Apărării Naționale a salutat votul din Senatul SUA.

„În calitate de ancoră de securitate în regiune și ca partener strategic al SUA, România continuă să acționeze în vederea intensificării cooperării regionale la Marea Neagră, cu implicarea activă a Statelor Unite, a transmis Angel Tîlvăr.

