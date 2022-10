Nicolae Ciucă și omologul belgian au discutat despre decuplarea energetică a UE de Rusia. De Croo: România și Belgia pot coopera și în domeniul energiei eoliene offshore

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a confirmat miercuri sprijinul deplin al Comisiei Europene pentru eforturile României de a adera la spațiul Schengen, în cursul unei întrevederi pe care a avut-o la Bruxelles cu premierul român Nicolae Ciucă, aflat într-o vizită de două zile la instituțiile UE și NATO și pe agenda căreia se află aderarea la Schengen, Planul Național de Redresare și Reziliență și consolidarea flancului estic.

“Am discutat despre eforturile României de a adera la Schengen, pe care Comisia Europeană le sprijină pe deplin”, a scris Ursula von der Leyen. pe Twitter.

Șefa Comisiei Europene a mai arătat că discuțiile cu Ciucă au vizat derularea investițiilor în cadrul planului de redresare Next Generation EU.

De asemenea, von der Leyen a mulțumit României pentru solidaritatea sa cu Republica Moldova în criza energetică. “Aceasta este calea europeană”, a conchis ea.

