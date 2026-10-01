Studiul „Transparența banilor din sistemul medical românesc” reprezintă un instrument util pentru fundamentarea unor politici publice bazate pe date concrete în domeniul sănătății, a afirmat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București (ASE).

„Ne bucurăm să putem contribui, din perspectivă academică, la o mai bună înțelegere a modului în care sunt finanțate serviciile de sănătate în România. Studiul pe care îl prezentăm oferă o imagine detaliată a fluxurilor financiare din sistemul medical și reprezintă un instrument util pentru fundamentarea unor politici publice bazate pe date concrete în domeniul sănătății”, a declarat prof. univ. dr. Nicolae Istudor.

Academia de Studii Economice din București a lansat studioul „Transparența banilor din sistemul medical românesc”, realizat de către o echipă de experți, cadre didactice, cu sprijinul Rețelei de Sănătate REGINA MARIA. Scopul studiului este evaluarea transparenței fluxurilor financiare din sistemul medical românesc și a structurii cheltuielilor pe categorii de servicii și furnizori.

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Concluziile principale ale studiului relevă provocări majore pentru sistemul medical din România:

• Subfinanțarea cronică a sistemului de sănătate Studiul arată că cheltuielile totale cu sănătatea în România în 2023 au fost de 99,2 miliarde lei (aproximativ 20 miliarde euro), reprezentând doar 6,18% din PIB, mult sub media UE, care depășește 10%.

• Contribuția redusă la sistemul de asigurări sociale de sănătate Analiza evidențiază un dezechilibru major între contributori și beneficiari – doar 35% din populație contribuie efectiv la FNUASS, în timp ce 54% sunt asigurați exceptați de la plata contribuțiilor (19 categorii exceptate), ceea ce afectează sustenabilitatea sistemului.

• Presiunea financiară asupra pacienților. Studiul estimează că plățile directe din buzunarul pacienților reprezintă 30,05% din 2 totalul cheltuielilor cu sănătatea, o valoare cu 40% mai mare decât cea raportată oficial, reflectând dificultățile de acces la servicii medicale.

• Disparități în finanțarea furnizorilor de servicii medicale Cercetarea arată că finanțarea spitalelor publice este net superioară celor private – doar 5% din fondurile pentru servicii spitalicești merg către furnizori privați, deși în 2023 sumele alocate pentru creșterile salariale în sistemul public au fost comparabile cu cele pentru serviciile medicale propriu-zise.

• Contribuția semnificativă a furnizorilor privați la Programele Naționale de Sănătate. Studiul evidențiază rolul crucial al furnizorilor privați în domenii esențiale: 89% din serviciile de hemodializă, 80,5% din serviciile de radioterapie, 90% din investigațiile PET-CT și 33% din tratamentele chimioterapice în unitățile cu paturi.

Academia de Studii Economice din București (ASE) este o universitate de cercetare avansată și educație, care își consolidează permanent prestigiul academic prin prezența constantă în principalele clasamente internaționale. ASE ocupă locul I la nivel național și poziția 301-400 la nivel global în prestigiosul Top Shanghai, domeniul Economie, și locul I la nivel național în reputatul Times Higher Education World University Rankings 2025. Universitatea de la kilometrul zero al învățământului economic superior din România promovează creșterea calității cercetării, a procesului didactic și a experienței educaționale internaționale oferite studenților, absolvenților și cadrelor didactice, având o vastă rețea de acorduri bilaterale cu universități de renume mondial. Diploma de absolvent al Academiei de Studii Economice din București constituie garanția unui viitor sigur, a unei cariere de succes și a unei bune inserții pe piața muncii, unde peste 87% dintre absolvenți își găsesc loc de muncă în domeniul de studii încă din primele 6 luni de la absolvirea cursurilor.”

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA este unul dintre cei mai mari furnizori privați de servicii medicale din România, cu o rețea extinsă de unități medicale la nivel național și o preocupare constantă pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale și transparența sistemului de sănătate.