Nicolae Istudor, rector ASE: Studiul „Transparența banilor din sistemul medical românesc”, un instrument util pentru fundamentarea unor politici publice bazate pe date concrete

GENERALROMÂNIA
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© ASE

Studiul „Transparența banilor din sistemul medical românesc” reprezintă un instrument util pentru fundamentarea unor politici publice bazate pe date concrete în domeniul sănătății, a afirmat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București (ASE).

„Ne bucurăm să putem contribui, din perspectivă academică, la o mai bună înțelegere a modului în care sunt finanțate serviciile de sănătate în România. Studiul pe care îl prezentăm oferă o imagine detaliată a fluxurilor financiare din sistemul medical și reprezintă un instrument util pentru fundamentarea unor politici publice bazate pe date concrete în domeniul sănătății”, a declarat prof. univ. dr. Nicolae Istudor.

Academia de Studii Economice din București a lansat studioul „Transparența banilor din sistemul medical românesc”, realizat de către o echipă de experți, cadre didactice, cu sprijinul Rețelei de Sănătate REGINA MARIA. Scopul studiului este evaluarea transparenței fluxurilor financiare din sistemul medical românesc și a structurii cheltuielilor pe categorii de servicii și furnizori.

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Concluziile principale ale studiului relevă provocări majore pentru sistemul medical din România:

• Subfinanțarea cronică a sistemului de sănătate Studiul arată că cheltuielile totale cu sănătatea în România în 2023 au fost de 99,2 miliarde lei (aproximativ 20 miliarde euro), reprezentând doar 6,18% din PIB, mult sub media UE, care depășește 10%.

• Contribuția redusă la sistemul de asigurări sociale de sănătate Analiza evidențiază un dezechilibru major între contributori și beneficiari – doar 35% din populație contribuie efectiv la FNUASS, în timp ce 54% sunt asigurați exceptați de la plata contribuțiilor (19 categorii exceptate), ceea ce afectează sustenabilitatea sistemului.

• Presiunea financiară asupra pacienților. Studiul estimează că plățile directe din buzunarul pacienților reprezintă 30,05% din 2 totalul cheltuielilor cu sănătatea, o valoare cu 40% mai mare decât cea raportată oficial, reflectând dificultățile de acces la servicii medicale.

• Disparități în finanțarea furnizorilor de servicii medicale Cercetarea arată că finanțarea spitalelor publice este net superioară celor private – doar 5% din fondurile pentru servicii spitalicești merg către furnizori privați, deși în 2023 sumele alocate pentru creșterile salariale în sistemul public au fost comparabile cu cele pentru serviciile medicale propriu-zise.

• Contribuția semnificativă a furnizorilor privați la Programele Naționale de Sănătate. Studiul evidențiază rolul crucial al furnizorilor privați în domenii esențiale: 89% din serviciile de hemodializă, 80,5% din serviciile de radioterapie, 90% din investigațiile PET-CT și 33% din tratamentele chimioterapice în unitățile cu paturi.

Academia de Studii Economice din București (ASE) este o universitate de cercetare avansată și educație, care își consolidează permanent prestigiul academic prin prezența constantă în principalele clasamente internaționale. ASE ocupă locul I la nivel național și poziția 301-400 la nivel global în prestigiosul Top Shanghai, domeniul Economie, și locul I la nivel național în reputatul Times Higher Education World University Rankings 2025. Universitatea de la kilometrul zero al învățământului economic superior din România promovează creșterea calității cercetării, a procesului didactic și a experienței educaționale internaționale oferite studenților, absolvenților și cadrelor didactice, având o vastă rețea de acorduri bilaterale cu universități de renume mondial. Diploma de absolvent al Academiei de Studii Economice din București constituie garanția unui viitor sigur, a unei cariere de succes și a unei bune inserții pe piața muncii, unde peste 87% dintre absolvenți își găsesc loc de muncă în domeniul de studii încă din primele 6 luni de la absolvirea cursurilor.”

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA este unul dintre cei mai mari furnizori privați de servicii medicale din România, cu o rețea extinsă de unități medicale la nivel național și o preocupare constantă pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale și transparența sistemului de sănătate.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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