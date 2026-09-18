Nicolae Titulescu și moștenirea sa diplomatică, în centrul unei conferințe organizate de Fundația Europeană Titulescu și BCU ”Carol I”

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Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© CaleaEuropeana-Zaim Diana

Fundația Europeană Titulescu și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” au organizat joi, 17 septembrie, conferința „Personalități Marcante ale României: Nicolae Titulescu”, un eveniment dedicat personalității, activității și contribuției lui Nicolae Titulescu la diplomația și viața publică românească și europeană.

În deschiderea evenimentului, Mireille Rădoi, directorul general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, a evidențiat rolul catalizator al bibliotecilor în promovarea și transmiterea valorilor, subliniind importanța acestor instituții în păstrarea memoriei și a reperelor culturale și istorice.

© CaleaEuropeana – Zaim Diana

 

Președintele Fundației Europene Titulescu, Adrian Năstase, a realizat o amplă incursiune în viața politică și diplomatică a lui Nicolae Titulescu, punând accent pe rolul său în apărarea intereselor naționale pe plan extern. Adrian Năstase a reamintit faptul că influența lui Titulescu în lumea diplomatică a depășit cadrul funcțiilor oficiale pe care le-a ocupat de-a lungul anilor, având o voce importantă în relațiile internaționale ale epocii prin personalitatea și prestigiul său.

© CaleaEuropeana-Zaim Diana

 

La rândul său, Ștefan Dumitrache, managerul Muzeului Municipal Curtea de Argeș, a prezentat istoria și cronologia francmasoneriei române, evocând principalele personalități care au marcat evoluția acesteia, dar și etapele legislative care au condus la recunoașterea sa oficială.

© CaleaEuropeana – Zaim Diana

Conferința a fost moderată de Robert Lupițu, redactor-șef al platformei CaleaEuropeană.ro.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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