Nicoleta Pauliuc, șefa Comisiei de apărare din Senat: Poziția României pe flancul estic ne obligă să fim parte activă din arhitectura de apărare

Autor: Robert Lupițu
Senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare din Senatul României, a declarat că pacea nu este un dat, ci rezultatul unor decizii, investiții și al responsabilității asumate de state, subliniind necesitatea unei pregătiri solide în fața provocărilor de securitate.

„Pacea nu este un dat și nu vine de la sine. Este rezultatul unor decizii, al unor investiții și, mai ales, al responsabilității pe care alegem să ne-o asumăm”, a transmis aceasta, pe Facebook.

Declarațiile au fost făcute în contextul participării la evenimentul NATO Day 2026, organizat de OPIA, unde au fost prezenți lideri politici și militari, parteneri internaționali și reprezentanți ai industriei de apărare.

Potrivit senatoarei, discuțiile din cadrul evenimentului au vizat nu aspecte simbolice, ci nivelul real de pregătire al României și măsurile concrete necesare în perioada următoare.

„Discuția nu a fost despre simboluri, ci despre realitate: cât de pregătiți suntem și ce avem de făcut, concret, de acum înainte”, a subliniat Nicoleta Pauliuc.

Aceasta a evidențiat că România nu mai poate fi privită doar ca un beneficiar al securității oferite de NATO, ci trebuie să își asume un rol activ în cadrul Alianței, în special în contextul poziției strategice pe Flancul Estic.

„România nu mai este doar un beneficiar al securității oferite de Alianță. Poziția noastră pe Flancul Estic ne obligă să fim parte activă din arhitectura de apărare”, a arătat ea.

În acest sens, președinta Comisiei pentru apărare a subliniat importanța consecvenței în decizii și a investițiilor susținute în domeniul securității, avertizând că lipsa de pregătire poate avea costuri semnificative.

„Securitatea nu se improvizează și nu se construiește peste noapte. Într-o lume în care amenințările devin din ce în ce mai complexe, alegerea este simplă: fie ne pregătim temeinic, fie riscăm să plătim costul nepregătirii”, a transmis Nicoleta Pauliuc, adăugând că susține ferm prima variantă pentru România.

Ministrul economiei: Industria de apărare din România trebuie să devină o verigă esențială în lanțurile europene și globale de producție
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

