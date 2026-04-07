Nicoleta Pauliuc, șefa Comisiei de apărare din Senat: Poziția României pe flancul estic ne obligă să fim parte activă din arhitectura de apărare

Senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare din Senatul României, a declarat că pacea nu este un dat, ci rezultatul unor decizii, investiții și al responsabilității asumate de state, subliniind necesitatea unei pregătiri solide în fața provocărilor de securitate.

„Pacea nu este un dat și nu vine de la sine. Este rezultatul unor decizii, al unor investiții și, mai ales, al responsabilității pe care alegem să ne-o asumăm”, a transmis aceasta, pe Facebook.

Declarațiile au fost făcute în contextul participării la evenimentul NATO Day 2026, organizat de OPIA, unde au fost prezenți lideri politici și militari, parteneri internaționali și reprezentanți ai industriei de apărare.

Potrivit senatoarei, discuțiile din cadrul evenimentului au vizat nu aspecte simbolice, ci nivelul real de pregătire al României și măsurile concrete necesare în perioada următoare.

„Discuția nu a fost despre simboluri, ci despre realitate: cât de pregătiți suntem și ce avem de făcut, concret, de acum înainte”, a subliniat Nicoleta Pauliuc.

Aceasta a evidențiat că România nu mai poate fi privită doar ca un beneficiar al securității oferite de NATO, ci trebuie să își asume un rol activ în cadrul Alianței, în special în contextul poziției strategice pe Flancul Estic.

„România nu mai este doar un beneficiar al securității oferite de Alianță. Poziția noastră pe Flancul Estic ne obligă să fim parte activă din arhitectura de apărare”, a arătat ea.

În acest sens, președinta Comisiei pentru apărare a subliniat importanța consecvenței în decizii și a investițiilor susținute în domeniul securității, avertizând că lipsa de pregătire poate avea costuri semnificative.

„Securitatea nu se improvizează și nu se construiește peste noapte. Într-o lume în care amenințările devin din ce în ce mai complexe, alegerea este simplă: fie ne pregătim temeinic, fie riscăm să plătim costul nepregătirii”, a transmis Nicoleta Pauliuc, adăugând că susține ferm prima variantă pentru România.