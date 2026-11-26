Corespondență din Strasbourg

Eurodeputatul Nicu Ștefănuță, copreședintele Grupului Verzilor/ALE din Parlamentul European, transmite un mesaj de solidaritate cu românii din Germania, în urma declarațiilor liderei partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel. Deputatul european va denunța poziția acesteia în Parlamentul European.

„Noi suntem egali în Uniunea Europeană. Putem locui unde vrem, putem munci unde vrem. Nu suntem migranți”, a subliniat Nicu Ștefănuță.

Potrivit acestuia, săptămâna trecută, în Parlamentul European, a fost respinsă utilizarea termenului de „remigrație” în contextul unei propuneri de dezbatere, precizând că acesta contravine, în opinia sa, tratatelor europene.

La finalul interviului, Nicu Ștefănuță i-a transmis un mesaj în limba germană liderei AfD: „Frau Weidel, sie irren sich, weil die Rumänen, die in Deutschland wohnen, sie arbeiten, sie tragen zu dem deutschen Wirtschaftserfolg bei. Sie zahlen Steuern. Sie sind europäische Bürger. Sie sind keine Migranten. Hier in Europa sind wir alle gleich. Nicht-Migranten und Remigration ist durchaus rassistisch und anti-europäisch. Schämen Sie sich, Frau Weidel.”

Traducere în română: „Doamnă Weidel, vă înșelați, pentru că românii care locuiesc în Germania muncesc și contribuie la succesul economic al Germaniei. Ei plătesc taxe. Sunt cetățeni europeni. Nu sunt migranți. Aici, în Europa, suntem cu toții egali. Nu suntem migranți, iar remigrația este un concept profund rasist și antieuropean. Să vă fie rușine, doamnă Weidel!”