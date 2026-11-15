Nicușor Dan a discutat cu vicepreședintele Elveției despre candidatura României la conducerea OIF și despre relansarea Francofoniei. Președintele s-a întâlnit și cu directorul general al UNESCO

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Ignazio Cassis, vicepreședinte al Confederației Elvețiene și șef al Departamentului Federal al Afacerilor Externe și cu directorul general al UNESCO, Khaled El-Enany.

Întâlnirile au avut loc în contextul în care șeful statului participă la Summitul Francofoniei, desfășurat în Phnom Penh, Cambodgia, în perioada 15-16 noiembrie.

În dialogul cu Ignazio Cassis, președintele a evocat „dialogul politic constant, care contribuie, de asemenea, la consolidarea cooperării noastre economice”, pe fondul celebrării, anul acesta, a 15 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Elveția.

Cei doi oficiali au abordat și „candidatura României la funcția de Secretar General al Francofoniei, reprezentată de Dacian Cioloș, o candidatură puternică, credibilă și capabilă să unească comunitatea noastră.”

„Avem nevoie să construim un consens în jurul celei mai bune viziuni pentru a relansa Francofonia”, a transmis Nicușor Dan.

În întâlnirea cu directorul general al UNESCO, președintele a subliniat „angajamentul României de lungă durată față de organizație și valorile sale, față de promovarea păcii prin cooperare internațională în domeniul educației, științei, culturii și comunicării.”

„Am reafirmat implicarea noastră în colaborarea științifică globală și sprijinul pentru rolul UNESCO în promovarea excelenței științifice, a consolidării capacităților și a accesului la cunoaștere, în special pentru tinerii cercetători. În acest context, am evidențiat importanța Centrului Internațional de Formare Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA) de la Măgurele, care funcționează sub egida UNESCO, și am exprimat interesul pentru consolidarea activităților sale științifice și a cooperării internaționale în cadrul rețelelor acestei organizații”, a mai evidențiat Nicușor Dan, în contextul în care România a marcat anul acesta 70 de ani de apartenență la UNESCO.

Cel de-al XX-lea Summit al Francofoniei are loc la Phnom Penh, Cambodgia, în perioada 15-16 noiembrie.

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Summitul, care va reuni șefi de stat și de guvern din cele 53 de țări membre cu drepturi depline din Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), se va desfășura sub tema „Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable” (A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă).

Pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii este întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Francofoniei în perioada 2027-2030.