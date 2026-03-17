Nicușor Dan a găzduit la Palatul Cotroceni o acțiune de donare de sânge, lansând un apel pentru salvarea de vieți

Robert Lupițu
Sala Unirii din cadrul Palatului Cotroceni a găzduit o acțiune de donare de sânge, organizată de Administrația Prezidențială, cu scopul de a atrage atenția asupra nevoii constante și critice de sânge în sistemul medical din România, a anunțat președintele Nicușor Dan, context în care a transmis un apel public pentru donarea de sânge.

Șeful statului a donat sânge în cadrul acestei campanii și a evidențiat că donarea reprezintă un gest simplu, dar esențial, care poate face diferența în situații critice, precum accidentele sau intervențiile medicale complexe, când spitalele depind de existența unor rezerve suficiente de sânge pentru a asigura transfuziile necesare.

„Donarea de sânge salvează vieți! Împreună, prin gesturi simple și acțiuni ușor de realizat, putem face o mare diferență. Sunt semeni care trec prin experiențe și traume cumplite, prin accidente sau intervenții medicale complicate. În aceste situații dramatice, este esențial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare”, a transmis președintele, într-o postare pe Facebook.

În mesajul său, Nicușor Dan a subliniat și rolul solidarității și al puterii exemplului în mobilizarea societății, arătând că, dincolo de funcțiile oficiale, oamenii formează în primul rând o comunitate.

„Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulți ani, donarea periodică de sânge”, a mai afirmat acesta.

Președintele a mulțumit totodată colegilor care s-au implicat în această inițiativă, precum și partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale „Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu”, unde donarea de sânge este posibilă zilnic, în intervalul orar 7:00–12:00.

Concrete & Design Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Comisarul european pentru apărare: Europa trebuie să-și crească producția de sisteme de apărare antiaeriană
Robert D. Marin: Performanță și performativitate în diplomația contemporană
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

