Nicușor Dan a primit la Cotroceni mai mulți noi ambasadori în România, subliniind importanța relațiilor bilaterale economice

Președintele Nicușor Dan a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, mai mulți ambasadori, printre care noii șefi ai misiunilor diplomatice ale Canadei, Coreei de Sud, Danemarcei, Arabiei Saudite, Iranului și Serbiei, cu care a discutat inclusiv despre relațiile bilaterale economice, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Este vorba de ambasadorul agreat al Republicii Socialiste Vietnam, Le Vinh Thang, ambasadorul agreat al Regatului Arabiei Saudite, Khalid bin Eid Al-Shammari, ambasadorul agreat al Republicii Islamice Iran, Seyed Mohsen Emadi, ambasadorul agreat al Republicii Coreea, Hur Seung-chul, ambasadorul agreat al Republicii Serbia, Dragan Simeunovic, ambasadorul agreat al Republicii Algeriene Democratice și Populare, Chaouki Chemmam, ambasadorul agreat al Regatului Danemarcei, Stig Paolo Piras, ambasadorul agreat al Republicii Chile, Alex Wetzig Abdale, ambasadorul agreat al Republicii Kazahstan, Amangeldy Sainov, ambasadorul agreat al Canadei, Kevin Rex, ambasadorul agreat al Regatului Thailanda, Phuchphop Mongkolnavin, ambasadorul agreat al Republicii Cote d’Ivoire, Yacouba Cisse, ambasadorul agreat al Republicii Panama, Javier Enrique Caraballo Salazar, ambasadorul agreat al Regatului Cambodgiei, Chea Chanboribo, ambasadorul agreat al Republicii Guatemala, Gabriel Orellana Zabalza, ambasadorul agreat al Republicii El Salvador, Kennedy Obed Reyes Lazo și ambasadorul agreat al Republicii Ghana, Theresa Adjei-Mensah.

În cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam, Le Vinh Thang, Nicușor Dan a salutat relația bilaterală dinamică și a subliniat că Vietnam reprezintă un partener economic și comercial tradițional al țării noastre.

La întrevederea cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în România, Khalid bin Eid Al-Shammari, a fost evidențiat rolul Arabiei Saudite de partener-cheie al României în Orientul Mijlociu și regiunea Golfului, precum și interesul pentru imprimarea unei noi dinamici relației bilaterale.

În discuția cu ambasadorul Republicii Islamice Iran, Seyed Mohsen Emadi, cele două părți au reiterat importanța identificării unei soluții diplomatice pentru conflictul din regiune, în vederea detensionării situației și a consolidării stabilității regionale.

Președintele României și ambasadorul sud-coreean Hur Seung-chul au reliefat cooperarea excelentă în domeniul industriei de apărare, al energiei nucleare civile și al infrastructurii.

Discuțiile avute de Nicușor Dan cu ambasadorul Republicii Serbia, Dragan Simeunovic, au evidențiat interesul pentru avansarea unor proiecte de conectivitate importante pentru ambele țări în domeniul transporturilor și al energiei, precum autostrada Timișoara-Belgrad și gazoductul Arad-Mokrin. Un subiect important pe agenda discuțiilor a fost rolul important al minorității române din Serbia și al minorității sârbe din România pentru apropierea dintre cele două țări.

În cursul discuțiilor cu ambasadorul Republicii Algeriene Democratice și Populare, Chaouki Chemmam, a fost apreciat interesul constant al studenților algerieni pentru continuarea studiilor universitare în România, fiind evidențiate legăturile solide și de tradiție dintre cele două state în domeniul educației.

La întrevederea cu ambasadorul Regatului Danemarcei, Stig Paolo Piras, discuțiile au avut în centru securitatea la Marea Neagră și consecințele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. A fost reconfirmată viziunea comună asupra securității Flancului estic și a principalelor amenințări la adresa Europei și a NATO. Un alt subiect pe agenda discuțiilor a fost procesul de extindere a Uniunii Europene, context în care președintele Nicușor Dan a evidențiat importanța acordată de țara noastră parcursului european al Republicii Moldova, alături de celelalte state candidate.

Președintele i-a transmis ambasadorului Republicii Chile, Alex Wetzig Abdale, interesul pentru aprofundarea relațiilor bilaterale prin intensificarea schimburilor comerciale și a investițiilor și diversificarea cooperării în domenii precum securitatea cibernetică, conectivitatea, agricultura, cultura, cercetarea și educația.

Dialogul președintelui cu ambasadorul Republicii Kazahstan, Amangeldy Sainov, a reliefat potențialul deosebit de dezvoltare a cooperării economice prin stimularea investițiilor și diversificarea schimburilor comerciale. Partea română a apreciat poziția principială a autorităților din Kazahstan în ceea ce privește respectarea de către toate statele a principiilor dreptului internațional.

În cadrul întâlnirii lui Nicușor Dan cu ambasadorul Canadei, Kevin Rex, au fost prezentate prioritățile Parteneriatului Consolidat dintre România și Canada. Cele două părți au evidențiat cooperarea în domeniul securității, prin participarea Canadei la activități ale Grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră, la proiecte din domeniul energiei nucleare de la Cernavodă și la înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență.

Cu ocazia primirii ambasadorului Regatului Thailandei, Phuchphop Mongkolnavin, a fost exprimată dorința de a consolida cooperarea economică prin intensificarea schimburilor comerciale și a investițiilor, precum și prin diversificarea cooperării sectoriale, în special în educație, tehnologie și securitate cibernetică.

În cursul întrevederii cu ambasadorul Republicii Cote d’Ivoire, Yacouba Cisse, cele două părți au subliniat importanța diversificării cooperării sectoriale în domenii precum cel portuar, cel petrolifer și al investițiilor.

Nicușor Dan a reafirmat, cu prilejul întrevederii cu ambasadorul Republicii Panama, Javier Enrique Caraballo Salazar, angajamentul pentru dezvoltarea cooperării cu statele din America Centrală și deschiderea pentru aprofundarea relațiilor cu Panama prin extinderea schimburilor comerciale și a investițiilor reciproce.

Totodată, a fost exprimat interesul pentru diversificarea cooperării în domeniul economic, precum și în sectorul cultural și cel academic.

În dialogul cu ambasadorul Regatului Cambodgia, Chea Chanboribo, ambele părți au evidențiat colaborarea excelentă în cadrul formatelor multilaterale, inclusiv Organizația Internațională a Francofoniei. În context, Nicușor Dan a felicitat partea cambodgiană pentru găzduirea celui de-al 20-lea Sommet al Francofoniei, în luna noiembrie a acestui an, unde România candidează pentru funcția de Secretar General al organizației.

În cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Guatemala, Gabriel Orellana Zabalza, Nicușor Dan a subliniat interesul pentru colaborarea în domeniile educație, agricultură, securitate cibernetică și tehnologie.

Cu prilejul întrevederii cu ambasadorul Republicii El Salvador, Kennedy Obed Reyes Lazo, președintele a subliniat deschiderea pentru cooperare în domeniile academic, IT și securitate cibernetică, cercetare.

În cursul discuțiilor cu ambasadorul Republicii Ghana, Theresa Adjei-Mensah, a fost agreată importanța demersurilor pentru accelerarea și diversificarea cooperării bilaterale, în special în domeniile educației, energiei, securității cibernetice, IT și reformă instituțională.