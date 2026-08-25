Nicușor Dan a promulgat legea care corectează o inechitate produsă în aplicarea regimului TVA: „Vine în sprijinul contribuabililor afectați”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, că a promulgat o lege importantă care corectează o inechitate apărută în aplicarea regimului TVA și vine în sprijinul contribuabililor afectați.

„Prima situație pe care legea o îndreaptă este cea a contribuabililor cărora le-a fost anulat codul de TVA și care, deși nu au facturat distinct și nu au colectat TVA de la clienți, s-au confruntat ulterior cu stabilirea retroactivă, prin decizii de impunere, a unor obligații de TVA, la care s-au adăugat dobânzi și penalități”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a explicat că, pentru multe dintre întreprinderile afectate, acumularea obligațiilor fiscale aferente unor perioade anterioare a generat o povară financiară semnificativă, cu efecte directe asupra activității acestora.

„Legea corectează această situație prin anularea obligațiilor fiscale principale și a accesoriilor aferente pentru cazurile expres prevăzute de lege. Sunt acoperite atât obligațiile deja stabilite prin decizii de impunere, cât și situațiile în care decizia a fost emisă, dar nu a fost încă comunicată, precum și cele în care organul fiscal nu a emis încă decizia pentru perioadele vizate de lege”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că legea nu reprezintă o anulare generală și necondiționată a obligațiilor de TVA. Potrivit acestuia, prevederile nu se aplică operațiunilor pentru care contribuabilul a înscris distinct TVA în facturi sau în documente echivalente ori a colectat, integral sau parțial, taxa de la beneficiari.

„Acolo unde TVA a fost facturată distinct sau efectiv colectată de la clienți, obligația fiscală rămâne. Anularea obligațiilor vizate de lege se face din oficiu de către administrația fiscală. Contribuabilii care au achitat sumele stabilite prin deciziile de impunere care intră sub incidența legii le vor putea solicita înapoi”, a mai spus el.

De asemenea, Nicușor Dan a declarat că măsura produce efecte și în cazul contribuabililor care și-au îndeplinit deja obligațiile stabilite de administrația fiscală, astfel încât aceștia să nu fie dezavantajați în raport cu cei ale căror obligații nu au fost încă stinse.

El a arătat că, pentru situațiile expres prevăzute de lege, sunt înlăturate astfel consecințele patrimoniale disproporționate, iar resursele respective pot rămâne în activitatea întreprinderilor.

„Este o măsură care urmărește un tratament fiscal mai echitabil și mai predictibil, fără a exonera de la plată TVA care a fost efectiv facturată distinct sau colectată de la beneficiari. ANAF are la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aprobarea procedurii de aplicare. Un sistem fiscal echitabil presupune atât respectarea obligațiilor de către contribuabili, cât și capacitatea statului de a corecta situațiile în care aplicarea regulilor fiscale produce efecte disproporționate”, a conchis președintele.