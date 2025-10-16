ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini: Este un pas important către aderarea României la OCDE în 2026
Președintele Nicușor Dan a promulgat joi legea care prevede sancționarea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, un act normativ care aliniază legislația națională la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
Șeful statului a subliniat că această lege reprezintă „un pas important către atingerea unui obiectiv strategic: aderarea României la OCDE”, prevăzută pentru anul 2026.
Potrivit președintelui, apartenența la organizație va aduce beneficii directe economiei românești, prin creșterea investițiilor străine, reducerea costurilor de finanțare și consolidarea încrederii în mediul de afaceri.
“Aderarea României la OCDE în 2026 va aduce mai multe investiții străine, costuri mai mici de finanțare și mai multă încredere în economia românească”, a scris el, pe Facebook.
Printre principalele noutăți introduse de lege se numără:
– majorarea amenzilor aplicabile persoanelor fizice, valoarea unei zile-amendă fiind cuprinsă între 500 și 10.000 de lei, atunci când instanța dispune această sancțiune distinct de pedeapsa cu închisoarea;
– posibilitatea confiscării bunurilor sau a sumelor de bani obținute indirect din fapte de corupție;
– extinderea răspunderii penale și asupra situațiilor în care funcționarul public străin își folosește în mod necorespunzător funcția;
– obligativitatea ca dosarele privind coruperea funcționarilor publici străini să fie instrumentate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).
Legea adoptată consolidează cadrul legislativ anticorupție al României și marchează o etapă importantă în procesul de conformare la standardele internaționale în materie de integritate și guvernanță.
România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație.
România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale. Comitetul Național pentru Aderarea României la OCDE este constituit din ministerele, instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în cadrul procesului de aderare, acesta fiind condus de prim-ministrul României. Comitetul Național stabilește liniile de acțiune în vederea îndeplinirii prevederilor din Foaia de parcurs pentru aderarea României la OCDE și agreează decizii pentru alinierea legislației, politicilor și practicilor României la standardele Organizației și ghidarea eforturilor interinstituționale pentru avansarea procesului de aderare.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 15 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Luca Niculescu: Aderarea României la OCDE înseamnă acces la date de încredere care pot fundamenta politici publice de sănătate eficiente
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) aduce beneficii esențiale pentru întregul sector al sănătății: acces la baze de date comparative și fiabile, o mai bună fundamentare a politicilor publice, evaluări periodice și integrarea României într-un „club al democrațiilor dezvoltate”. OCDE oferă un cadru de guvernanță performant în care „reformele nu se opresc odată cu aderarea”, funcționând prin „dialog constant, evaluare periodică și adaptarea la noi provocări.
În cadrul evenimentului Profit Health.forum – Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile (Ediția a XVI-a), secretarul de stat Luca Niculescu a subliniat importanța acestui proces de aderare și progresele înregistrare până acum.
„Sperăm că OCDE va primi România la începutul anului viitor, sau în cursul anului viitor, în funcție de cum ne mișcăm noi. (…) Sunt câteva beneficii generale pentru întreaga societate. Faptul că vor veni investiții mai multe și mai bune, de mai bună calitate. Faptul că vom avea o guvernare mai bună, pentru că OCDE este o extraordinară școală de guvernare. Faptul că va crește ratingul de țară. Aderarea la OCDE îți aduce credibilitate, îți aduce mai mult respect.”
Referindu-se la impactul asupra sectorului medical, Luca Niculescu a subliniat unul dintre principalele avantaje: accesul la date statistice comparative și de încredere, esențiale pentru fundamentarea politicilor publice: „Accesul la date, la date statistice fiabile, comparative în aproape toate domeniile de activitate. Este singura organizație în care cele 38 de state membre au deschiderea de a da acces la datele lor interne într-un spectru foarte, foarte larg de probleme. Nimeni nu contestă datele OCDE. A doua dimensiune, cea de date comparative, pentru că aflăm din rapoartele OCDE, nu doar ce facem noi, ci unde sunt ceilalți, cum ne putem inspira de la ei. Asta ne permite să evoluăm, să ne interogăm constant cu privire la opțiunile noastre de politici publice și să le refundamentăm diferit, dacă este cazul.”
Secretarul de stat a menționat că România se află într-un stadiu avansat al procesului de aderare, cu 15 capitole închise dintre cele 25 necesare: „Stăm destul de bine în procesul de adărare, am început în 2022, avem 25 de capitole de încheiat, am încheiat 15, sper că până la sfârșitul săptămânii să mai vină unul și, cum ziceam, sperăm să intrăm în organizație anul următor.”
În ceea ce privește rolul OCDE în dezvoltarea politicilor publice din domeniul medical, Luca Niculescu a punctat: „Există rapoarte periodice ale OCDE pe sănătate, care sunt indicatori pentru evaluarea performanțelor în industrie medicală, sunt ghiduri pentru testarea produselor chimice, deci găsim în rapoartele OCDE cam tot ce avem nevoie pentru a ne fundamenta politicii publice bune.”
În final, secretarul de stat a subliniat că procesul de transformare nu se oprește odată cu aderarea: „Schimbările și reformele nu se opresc odată cu aderare. Este un proces care practic nu se încheie niciodată, OCDE funcționează prin dialog constant, evaluare periodică și adaptarea la noi provocări.”
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Sprijinul Germaniei pentru aderarea României la OCDE și avansarea extinderii UE pentru R. Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest, discutate de miniștrii de externe Oana Țoiu și Johann Wadephul
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut marți consultări politice bilaterale cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Johann Wadephul, aflat într-o vizită oficială la București. discuțiile vizând cooperarea bilaterală, dosarele europene și internaționale majore, precum și perspectivele parteneriatului strategic româno-german.
„Vizita domnului ministru Wadephul marchează 145 de ani de relații diplomatice între țările noastre — o relație care s-a dezvoltat susținut și care se bucură de o soliditate aparte în cadrul Uniunii Europene și NATO”, a declarat ministrul Oana Țoiu în cadrul conferinței comune de presă cu omologul german.
Șefa diplomației române a evidențiat că dialogul bilateral se află la „un nivel excelent”, fiind întărit de recentele contacte la nivel înalt, inclusiv vizita oficială a Președintelui României, Nicușor Dan, în Germania, la 17 iulie 2025. Cu acel prilej, a fost semnat Planul de Acțiune pentru o cooperare consolidată între România și Germania, document care structurează domeniile prioritare ale parteneriatului bilateral.
„Am semnat recent, în marja vizitei la Berlin a președintelui Nicușor Dan, un Plan comun de acțiune între România și Germania, pentru a aprofunda și mai mult cooperarea”, a arătat ministrul român. „Avem un dialog politic constant, atât în relația bilaterală, cât și în privința temelor europene și a extinderii Uniunii Europene”, a adăugat ea.
O componentă esențială a cooperării româno-germane o reprezintă parteneriatul în domeniul apărării și al securității. Oana Țoiu a adresat mulțumiri pentru participarea Forțelor Aeriene Germane la misiunile de Poliție Aeriană Întărită în România, „în semn de solidaritate aliată și angajament comun pentru securitatea europeană”.
Totodată, ministrul român a subliniat rolul de legătură al comunităților românești și germane în relația bilaterală.
„Un liant vital între țările și societățile noastre este reprezentat atât de comunitatea românească din Germania — puternică, bine integrată și tot mai activă antreprenorial — cât și de minoritatea germană din România, care are un loc special și foarte important pentru noi”, a afirmat Oana Țoiu, menționând colaborarea excelentă în cadrul Comisiei Mixte Interguvernamentale pentru Etnicii Germani din România, a cărei nouă sesiune va avea loc la București, în noiembrie.
Pe plan economic, ministrul român a remarcat că Germania se menține, de mai mulți ani, cel mai important partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor românești și cu investiții directe de peste 18 miliarde de euro.
„Împreună, creăm și susținem locuri de muncă bine plătite și afaceri competitive, care aduc valoare nu doar pentru țările noastre, ci pentru întreaga piață a Uniunii Europene. Ne dorim să continuăm și să creștem ambițiile comune”, a declarat Oana Țoiu.
Ministrul a subliniat și importanța colaborării în educație și formare profesională prin învățământul dual, domeniu în care numeroase companii germane sprijină instruirea practică a tinerilor români. De asemenea, oficialul român a arătat interesul pentru valorificarea potențialului turistic bilateral.
„Vedem o creștere constantă a numărului de turiști germani în România, dar și o cerere crescută a turiștilor români pentru oferta Germaniei”, a spus ea.
Citiți și Ambasadoarea Germaniei atenționează că fără reducerea deficitului și perspectivă stabilă pentru investitori, economia României rămâne la limita instabilității: Aderarea la OCDE, o ancoră solidă
Un alt subiect discutat a fost susținerea Germaniei pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
„Mulțumim Germaniei pentru sprijinul pe care ni-l oferă în atingerea unui obiectiv esențial — finalizarea procesului de aderare la OCDE până la începutul anului viitor. Aderarea va face economia României mai competitivă și administrația publică mai performantă”, a subliniat ministrul român.
În cadrul consultărilor, cei doi miniștri au avut un schimb aprofundat de opinii privind principalele dosare europene și internaționale, cu accent pe securitatea europeană, industria de apărare, extinderea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, cooperarea în regiunea Mării Negre, precum și evoluțiile din Orientul Mijlociu.
Oana Țoiu a reiterat sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de extindere a UE, „atât în privința Ucrainei și Republicii Moldova, cât și a Balcanilor de Vest, pe baza meritelor proprii și a asumării valorilor europene”.
Referindu-se la contextul internațional, ministrul român de externe a salutat „importanța deosebită a acordului încheiat între Israel și Hamas pentru implementarea primei etape a inițiativei de pace cuprinzătoare a președintelui Trump”, subliniind necesitatea asigurării asistenței umanitare și a reconstrucției în regiune.
La finalul întrevederii, Oana Țoiu a adresat mulțumiri părții germane pentru cooperarea strânsă și pentru „excelenta muncă a echipei diplomatice”, reiterând prietenia puternică dintre România și Germania.
„Vă mulțumesc pentru sprijinul oferit în asigurarea siguranței spațiului nostru aerian, pentru proiectele comune pe care le derulăm și pentru parteneriatul nostru solid, bazat pe încredere și valori comune”, a încheiat ministrul român al afacerilor externe.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
România a înregistrat progrese majore în procesul de aderare la OCDE și în aplicarea celor mai bune practici internaționale privind protecția mediului, anunță Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
România a înregistrat progrese majore în procesul de aderare la OCDE și în aplicarea celor mai bune practici internaționale privind protecția mediului, subliniază Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor într-un comunicat.
Delegația țării noastre a fost reprezentată de Alexandru Avram, secretar general în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Din delegația României au făcut parte Luca Niculescu, coordonatorul național al procesului de aderare a României la OCDE și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, alături de experți din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și din Garda Națională de Mediu.
„Ca parte a procesului de aderare la OCDE, România s-a concentrat pe îmbunătățirea arhitecturii instituționale și operaționale pentru politicile de mediu și pe dezvoltarea în continuare a unui instrumentar adecvat și eficient în domeniul protecției mediului. În urma discuțiilor avute în cadrul Comitetului, s-a desprins concluzia că am înregistrat progrese consistente și că vom continua implementarea măsurilor de îmbunătățire, aflate pe un parcurs bun, în acord cu standardele OCDE”, a declarat secretarul general Alexandru Avram.
Discuțiile purtate cu reprezentanții statelor membre au fost ghidate de raportul elaborat de Secretariatul OCDE, care face o evaluare a legislației, politicilor și practicilor din România în domeniul politicilor de mediu.
În intervențiile susținute, delegația României a evidențiat progresele semnificative pentru alinierea României la instrumentele legale OCDE privind politicile de mediu, mai ales în următoarele domenii: adoptarea unui cadru normativ integrat privind performanța de mediu a autorităților și instituțiilor publice, Programul Național de Achiziții Publice Verzi, promovarea utilizării energiei regenerabile pentru încălzire în România, îmbunătățirea accesului publicului la informațiile de mediu, protejarea și gestionarea durabilă a zonei costiere a României, integrarea de indicatori de impact asupra mediului în Strategia națională pentru dezvoltarea turismului pentru perioada 2025-2035, precum și consolidarea capacității instituționale și operaționale a Gărzii Naționale de Mediu.
România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.
