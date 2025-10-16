Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini: Este un pas important către aderarea României la OCDE în 2026

Președintele Nicușor Dan a promulgat joi legea care prevede sancționarea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, un act normativ care aliniază legislația națională la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Șeful statului a subliniat că această lege reprezintă „un pas important către atingerea unui obiectiv strategic: aderarea României la OCDE”, prevăzută pentru anul 2026.

Potrivit președintelui, apartenența la organizație va aduce beneficii directe economiei românești, prin creșterea investițiilor străine, reducerea costurilor de finanțare și consolidarea încrederii în mediul de afaceri.

“Aderarea României la OCDE în 2026 va aduce mai multe investiții străine, costuri mai mici de finanțare și mai multă încredere în economia românească”, a scris el, pe Facebook.

Printre principalele noutăți introduse de lege se numără:

– majorarea amenzilor aplicabile persoanelor fizice, valoarea unei zile-amendă fiind cuprinsă între 500 și 10.000 de lei, atunci când instanța dispune această sancțiune distinct de pedeapsa cu închisoarea;

– posibilitatea confiscării bunurilor sau a sumelor de bani obținute indirect din fapte de corupție;

– extinderea răspunderii penale și asupra situațiilor în care funcționarul public străin își folosește în mod necorespunzător funcția;

– obligativitatea ca dosarele privind coruperea funcționarilor publici străini să fie instrumentate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Legea adoptată consolidează cadrul legislativ anticorupție al României și marchează o etapă importantă în procesul de conformare la standardele internaționale în materie de integritate și guvernanță.

România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație.

România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale. Comitetul Național pentru Aderarea României la OCDE este constituit din ministerele, instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în cadrul procesului de aderare, acesta fiind condus de prim-ministrul României. Comitetul Național stabilește liniile de acțiune în vederea îndeplinirii prevederilor din Foaia de parcurs pentru aderarea României la OCDE și agreează decizii pentru alinierea legislației, politicilor și practicilor României la standardele Organizației și ghidarea eforturilor interinstituționale pentru avansarea procesului de aderare.

Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 15 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică.

România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.