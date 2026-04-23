Nicușor Dan a promulgat legea pentru prevenirea și combaterea femicidului: Transformăm angajamentul statului român de a garanta siguranța femeilor și copiilor într-un mecanism concret de prevenție

Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea legii pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced, subliniind necesitatea unor măsuri ferme împotriva violenței asupra femeilor și a violenței domestice și evidențiind gravitatea fenomenului și impactul său asupra societății.

În mesajul transmis pe pagina sa de Facebook, președintele a condamnat ferm violența împotriva femeilor, afirmând că „violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare și degradante comportamente”, adăugând că „acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecințe dramatice”.

Potrivit acestuia, adoptarea actului normativ reprezintă și „un act de recunoaștere a unei realități dureroase pe care avem obligația să o îndreptăm”, fiind „extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre și să promoveze măsuri de prevenire a femicidului și a violenței domestice”.

Nicușor Dan a salutat demersul parlamentarilor implicați în elaborarea legii, precizând că „salut inițiativa parlamentarilor care au înțeles gravitatea acestui fenomen și au realizat modificările legislative care se impun”.

Șeful statului a subliniat că noua lege oferă autorităților instrumente concrete de intervenție timpurie, menționând că „această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranța femeilor și copiilor într-un mecanism concret de prevenție, oferind autorităților instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violența să devină o tragedie”.

În același timp, el a arătat că actul normativ reprezintă „un pas deosebit de important către conștientizarea cauzelor abuzurilor și violenței îndreptate împotriva femeilor, dar și către o justiție mai eficientă, mai umană, care nu doar sancționează dur agresorii, ci înțelege și previne activ suferința celor mai vulnerabili dintre noi”.