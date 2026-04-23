Nicușor Dan a promulgat legea pentru prevenirea și combaterea femicidului: Transformăm angajamentul statului român de a garanta siguranța femeilor și copiilor într-un mecanism concret de prevenție

Robert Lupițu
© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea legii pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced, subliniind necesitatea unor măsuri ferme împotriva violenței asupra femeilor și a violenței domestice și evidențiind gravitatea fenomenului și impactul său asupra societății.

În mesajul transmis pe pagina sa de Facebook, președintele a condamnat ferm violența împotriva femeilor, afirmând că „violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare și degradante comportamente”, adăugând că „acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecințe dramatice”.

Potrivit acestuia, adoptarea actului normativ reprezintă și „un act de recunoaștere a unei realități dureroase pe care avem obligația să o îndreptăm”, fiind „extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre și să promoveze măsuri de prevenire a femicidului și a violenței domestice”.

Nicușor Dan a salutat demersul parlamentarilor implicați în elaborarea legii, precizând că „salut inițiativa parlamentarilor care au înțeles gravitatea acestui fenomen și au realizat modificările legislative care se impun”.

Șeful statului a subliniat că noua lege oferă autorităților instrumente concrete de intervenție timpurie, menționând că „această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranța femeilor și copiilor într-un mecanism concret de prevenție, oferind autorităților instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violența să devină o tragedie”.

În același timp, el a arătat că actul normativ reprezintă „un pas deosebit de important către conștientizarea cauzelor abuzurilor și violenței îndreptate împotriva femeilor, dar și către o justiție mai eficientă, mai umană, care nu doar sancționează dur agresorii, ci înțelege și previne activ suferința celor mai vulnerabili dintre noi”.

Nicușor Dan, mesaj de Ziua Forțelor Terestre: Într-un context geopolitic complicat, România își păstrează relevanța în domeniul securității și apărării pe Flancul Estic
Ministrul Apărării din Letonia este convins că Statele Unite vor veni în sprijinul aliaților NATO dacă va fi nevoie: Suntem uniți în spiritul "toți pentru unul, unul pentru toți"
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

