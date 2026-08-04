Nicușor Dan a promulgat legea privind criza pe piața produselor petroliere și prelungirea termenului pentru TVA redus la locuințe

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a promulgat două acte normative pe care le-a descris drept importante pentru stabilitatea economică a României și protejarea veniturilor populației, respectiv legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea care prelungește termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe.

Șeful statului a explicat că intervenția legislativă în sectorul petrolier vine în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității pieței internaționale a petrolului, care au determinat creșteri accelerate ale prețurilor la carburanți, inclusiv în România.

„Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea extremă a pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților inclusiv în țara noastră. Intervenția rapidă a statului era necesară din nou pentru că această majorare de prețuri se reflectă în costuri crescute în lanț pentru cetățeni și operatori economici, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare, competitivității economice și asupra stabilității unor sectoare critice naționale”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare pe X.

Am semnat astăzi decretele de promulgare pentru două acte normative importante pentru stabilitatea economică a țării și protejarea veniturilor românilor: legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea de prelungire a termenului pentru… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 4, 2026

Potrivit președintelui, legea introduce un pachet de măsuri care include declararea stării de criză pe piața produselor petroliere, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei, în vederea prioritizării consumului intern, precum și instituirea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere.

În același timp, șeful statului a promulgat legea care prelungește până la 30 septembrie termenul pentru achiziția de locuințe cu cota redusă de TVA de 9%. Actul normativ prevede și eliminarea costurilor suplimentare pentru cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

De asemenea, persoanele care au încheiat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe până la 31 iulie 2025 vor putea finaliza tranzacțiile până la sfârșitul lunii septembrie fără aplicarea cotei majorate de TVA.

Președintele a apreciat că adoptarea acestor măsuri reprezintă un semnal de stabilitate instituțională într-un context politic complicat.

„Într-o perioadă complicată politic, este un semn de stabilitate și maturitate că măsuri echitabile și necesare pentru români obțin în Parlament voturile necesare. Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care aduc beneficii și protejează românii”, a subliniat Nicușor Dan.