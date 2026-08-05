Nicușor Dan a promulgat legile pentru jaloanele critice din PNRR și ratificarea SAFE: “Accesul României la fonduri europene majore rămâne garantat”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a promulgat o serie de legi necesare îndeplinirii jaloanelor critice din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și legea de ratificare a Acordului SAFE, subliniind că aceste acte normative garantează accesul României la fonduri europene esențiale pentru modernizare și investiții.

Într-o postare publicată miercuri seară, șeful statului a afirmat că actele normative promulgate permit României să își respecte angajamentele asumate și să valorifice oportunitățile de dezvoltare oferite prin finanțările europene.

„Accesul României la fonduri europene majore pentru modernizare și investiții rămâne astfel garantat”, a transmis președintele, pe Facebook.

Potrivit acestuia, fondurile din PNRR se traduc în investiții concrete pentru cetățeni, de la spitale și școli modernizate până la autostrăzi, dar și în reforme menite să eficientizeze funcționarea administrației publice. În acest context, Nicușor Dan a menționat modificările aduse Codului administrativ și proiectul care prevede acordarea de bonusuri angajaților ANAF și ai Autorității Vamale care depășesc obiectivele de colectare sau descoperă fraude majore.

Președintele a evidențiat și promulgarea Codului urbanismului, pe care l-a descris drept un pas important pentru modernizarea dezvoltării urbane și pentru transpunerea în legislație a rezultatelor referendumului privind Bucureștiul, inițiat de el în 2024.

„Este un semnal foarte bun pentru că democrația nu înseamnă doar organizarea unui referendum, ci și transformarea voinței cetățenilor în decizii legislative”, a spus acesta.

Totodată, șeful statului a apreciat colaborarea dintre Parlament și instituțiile statului în adoptarea acestor legi, considerând că ele reprezintă „un bun exemplu de atitudine politică orientată spre obiective prioritare, cu mai puțin accent pe conflicte”. În opinia sa, acest lucru contribuie la menținerea încrederii agențiilor de rating și la păstrarea interesului investitorilor pentru România.

Referindu-se la dezbaterile privind modificarea legislației referitoare la decarbonizare, Nicușor Dan a avertizat că va analiza cu „maximă responsabilitate” forma finală a legii și că va utiliza toate prerogativele constituționale, inclusiv solicitarea reexaminării, dacă va considera necesar.

„Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde de euro din PNRR”, a afirmat președintele.