Nicușor Dan a publicat o fotografie alături de Trump la recepția de la ONU: “Prezența militară și economică a SUA în România este vitală”

Președintele Nicușor Dan a publicat vineri, pe X, o fotografie cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la New York, în cadrul recepției găzduite de liderul american cu ocazia Adunării Generale a ONU, subliniind că România acordă o importanță deosebită Parteneriatului Strategic cu Statele Unite.

„O onoare să mă întâlnesc cu președintele Donald Trump, la New York, la recepția găzduită de acesta cu ocazia Adunării Generale a ONU”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe platforma X, însoțită de fotografia în care șeful statului apare împreună cu Prima Doamnă alături de președintele american.

An honor to meet President Donald Trump @realDonaldTrump in New York at the reception he hosted for the UN General Assembly. Romania deeply values its Strategic Partnership with the United States. Our ambition is clear: to work with President Trump to take this special… pic.twitter.com/2puk9M94Vw — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 2, 2026

Președintele a subliniat că obiectivul Bucureștiului este ca relația cu Statele Unite să fie dusă la un nou nivel, cu beneficii pentru ambele țări.

„România acordă o importanță deosebită Parteneriatului său Strategic cu Statele Unite. Ambiția noastră este clară: să lucrăm împreună cu președintele Trump pentru a duce această relație specială la un nou nivel și pentru a asigura mai multă securitate și prosperitate pentru ambele noastre națiuni”, a scris Nicușor Dan.

Șeful statului a evidențiat, în același timp, importanța prezenței americane în România, atât în plan militar, cât și economic.

„Prezența militară și economică a SUA în România este vitală pentru securitatea și prosperitatea noastră”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a subliniat și responsabilitatea României de a-și consolida propriile capacități de apărare și descurajare.

„Suntem de acord: securitatea începe acasă. România își va face partea pentru a-și consolida propria apărare și capacitatea de descurajare. În calitate de unul dintre cei mai apropiați aliați ai Americii din Europa de Sud-Est, vom continua să ne respectăm angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România”, a afirmat șeful statului.

Șeful statului s-a aflat săptămâna trecută la New York pentru participarea la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, prima la care a participat în calitate de președinte al României.

În cadrul vizitei, Nicușor Dan a avut întâlniri cu secretarul general al ONU, António Guterres, cu ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, și cu președintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald S. Lauder. Președintele român s-a întâlnit, de asemenea, cu foști ambasadori americani în România și cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai investitorilor în obligațiuni românești. El a depus flori la Memorialul 9/11, unde a transmis un mesaj de solidaritate între România și Statele Unite.

La New York, Nicușor Dan a participat și la un eveniment organizat de Atlantic Council, unde a vorbit despre necesitatea investițiilor în infrastructura civilă și militară și despre consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. Totodată, președintele s-a întâlnit cu reprezentanți ai comunității românești din New York, cărora le-a transmis că experiența și expertiza acumulate în Statele Unite pot contribui la dezvoltarea României. El a participat la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, dedicată împlinirii a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite, și s-a întâlnit cu antreprenori români din tehnologie.

În paralel, Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a participat la reuniuni internaționale dedicate protecției copiilor în mediul digital, inclusiv în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, fondată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, la un eveniment găzduit de Prima Doamnă a Turciei, Emine Erdoğan, și unul găzduit de Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska.

Vizita lui Nicușor Dan la New York s-a încheiat cu participarea la reuniunile de nivel înalt ale Adunării Generale a ONU.

În discursul său, primul susținut în plenul Adunării Generale a ONU în calitate de președinte al României, Nicușor Dan a pus accent pe apărarea democrației și a ordinii internaționale bazate pe reguli, avertizând asupra amenințărilor reprezentate de manipularea prin rețelele sociale și de războiul hibrid purtat de Rusia împotriva Europei. El a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și Republica Moldova, a susținut creșterea capacității de apărare europene și consolidarea securității regionale, pledând totodată pentru pace în Orientul Mijlociu, pentru împiedicarea Iranului de a obține arma nucleară și pentru o soluție durabilă în Gaza. În plan economic, președintele a prezentat România drept o țară deschisă investițiilor și inovației, cu un rol strategic în comerțul, energia și transporturile europene, înainte de a cere sprijinul statelor membre pentru candidatura lui Dacian Cioloș la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei.