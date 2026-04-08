Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea șefilor marilor parchete. Când își vor începe mandatele

Autor: Andreea Radu
Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că a semnat decretele pentru numirea noilor șefi ai marilor parchete: Cristina Chiriac – procuror general, Viorel Cerbu – procuror-șef al DNA și Vlad Miron – procuror-șef al DIICOT. Aceștia își vor începe mandatele în data de 15 aprilie.

„Am semnat decretele pentru numirea doamnei Cristina Chiriac în funcția de procuror general, a domnului Viorel Cerbu în funcția de procuror-șef DNA și a domnului Vlad Miron în funcția de procuror-șef DIICOT. Își vor începe mandatul în 15 aprilie”, a anunțat Nicușor Dan.

Marinela Mincă și Marius Ștefan au fost numiți în funcțiile de procuror-șef adjunct al DNA, în timp ce Marius Voineag va ocupa poziția de procuror-șef adjunct al Parchetului General, iar Alex Florența va deveni procuror-șef adjunct al DIICOT.

„Domnii Ștefan și Florența își vor începe mandatul în 15 aprilie, domnul Voineag și doamna Mincă își vor începe activitatea în 30 iunie. Am respins candidatura domnului Gill-Julien Grigore Iacobici pentru funcția de procuror-șef adjunct DIICOT”, a adăugat președintele.

Președintele Nicușor Dan a declarat că așteaptă o dinamizare a activității parchetelor, subliniind că acestea trebuie să răspundă mai eficient așteptărilor românilor.

„De la DIICOT îmi doresc destructurarea marilor rețele de droguri și evaziune fiscală. Am așteptarea ca procurorii numiți astăzi să comunice cu procurorii, să colaboreze cu poliția. Vrei să te faci procuror pentru că vrei să te lupți cu infracționalitatea care afectează viața semenilor tăi. Sistemul nostru judiciar a transformat procurorii în funcționari apăsați de mii de dosare și care nu mai au timpul necesar să se uite la dosarele cu adevărat de impact pentru societate. Una dintre preocupări va fi despre cum să punem în balanță activitatea de rutină și cum să lăsăm timp procurorilor pentru a se ocupa de acele dosare cu impact asupra societății”, a continuat Nicușor Dan.

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Germania îl acuză pe J.D. Vance de ipocrizie pentru declarația că UE s-ar fi amestecat în alegerile din Ungaria: Prezența sa la Budapesta cu câteva zile înainte de scrutin arată cine se amestecă 
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

