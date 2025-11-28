ROMÂNIA
Nicușor Dan a semnat decretul decretele prin care ia act de demisia ministrului apărării și îl desemnează interimar pe ministrul economiei
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretele referitoare la schimbări în cadrul Guvernului, respectiv demisia din funcție a ministrului apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și preluarea interimatului acestei poziții de către Radu Miruță, ministru al economiei.
Primul decret prevede că șeful statului „ia act de demisia domnului Liviu-Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, şi se constată încetarea funcției de membru al Guvernului”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.
Prin cel de-al doilea decret, președintele îl desemnează pe „domnul Radu-Dinel Miruță, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, ca viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, interimar”.
Ionuț Moșteanu a anunțat vineri că și-a depus demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale, precizând că a discutat despre această decizie cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, președintele partidului USR, Dominic Fritz, mulțumindu-le pentru “susținere și încredere”.
Demisia acestuia a survenit după ce presa a dezvăluit neclarități în CV-ul legate de studiile și diplomele de absolvire obținute de Moșteanu.
Moșteanu a afirmat că demisia este un gest făcut „cu asumare și respect față de Armata Română”, într-un context de securitate gravă pentru regiune.
„România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț”, a spus el, adăugând că nu dorește ca discuțiile legate de „formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani” să îi distragă pe cei aflați la conducerea țării de la misiunea lor.
Luând act de demisia lui Moșteanu, premierul Ilie Bolojan l-a propus pe ministrul economiei Radu Miruță, tot din partea USR, să asigure interimatul funcției de ministru al apărării.
China este un partener important pentru România, îi transmite Nicușor Dan noului ambasador chinez la București, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Nicușor Dan i-a primi în această săptămână, la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, pe ambasadorul agreat al Muntenegrului – Danilo Brajovic, ambasadorul agreat al Republicii Arabe Egipt – Mohamed Moustafa Kamal Orfy, ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze – Chen Feng, ambasadorul agreat al Republicii Italiene – Laura Aghilarre, ambasadorul agreat al Republicii Islamice Pakistan – Ilyas Mehmood Nizami, ambasadorul agreat al Republicii Cuba – Alexander Valentin Rodriguez Salazar și pe ambasadorul agreat al Republicii Libaneze, Ali El Saleh.
În cadrul discuțiilor cu ambasadorul Muntenegrului, Danilo Brajovic, șeful statului a salutat dialogul politic intens, cu beneficii asupra agendei bilaterale, inclusiv în sectorul economic, precum și asupra obiectivelor Muntenegrului în relația cu Uniunea Europeană, a transmis Administrația Prezidențială.
El a reconfirmat, de asemenea, sprijinul pentru parcursul european al Muntenegrului și a transmis disponibilitatea țării noastre de a oferi expertiza acumulată pe parcursul propriului proces de aderare.
La rândul său, ambasadorul a mulțumit pentru sprijinul acordat țării sale în parcursul european și a exprimat apreciere pentru dialogul politic foarte bun, evidențiind dorința dezvoltării cooperării în domeniul economic, cultural, educație.
În cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Arabe Egipt, Mohamed Moustafa Kamal Orfy, Nicușor Dan a transmis aprecieri pentru rolul Egiptului de mediator în contextul conflictului din Fâșia Gaza și a mulțumit pentru sprijinul acordat în evacuarea cetățenilor români din zonele de conflict.
De asemenea, el a reafirmat sprijinul ferm al țării noastre pentru realizarea unei păci durabile și cuprinzătoare în Orientul Mijlociu, precum și pentru implementarea soluției celor două state.
Cei doi interlocutori au evidențiat cooperarea solidă dintre România și Egipt și și-au exprimat angajamentul de a intensifica dialogul politico-diplomatic și sectorial în domenii precum: energie, agricultură, medicină, turism, cultură. Egiptul rămâne unul dintre principalii parteneri comerciali ai României în Orientul Mijlociu, fiind un pilon important al relațiilor economice regionale.
În cursul discuțiilor cu ambasadorul Chen Feng, președintele României a transmis că Republica Populară Chineză este un partener important pentru România și că țara noastră dorește să dezvolte în continuare o relație bazată pe cooperare pragmatică, interese comune și respect reciproc, valorificând, astfel, cei peste 75 de ani de relații diplomatice.
El a subliniat interesul țării noastre pentru consolidarea unei agende bilaterale constructive și a evidențiat faptul că, pentru România, este importantă înregistrarea de progrese în proiectele de cooperare economică, în special reducerea deficitului comercial în creștere.
Întrevederea cu ambasadorul Republicii Italiene, Laura Aghilarre, s-a axat pe dezvoltarea cooperării româno-italiene la toate nivelurile. Relațiile bilaterale excelente cu Italia se bazează pe o prietenie istorică, pe un Parteneriat Strategic consolidat, precum și pe legăturile interumane intense, generate de numeroasa comunitate românească din Italia și de cea italiană din România, care oferă un impuls pozitiv dezvoltării schimburilor dintre cele două țări.
Nicușor Dan a subliniat importanța dezvoltării Parteneriatului Strategic Consolidat cu Italia, precum și a colaborării la nivel european și Aliat, pentru asigurarea unității, bunăstării și securității Europei. A fost abordată și cooperarea economică, cu accent pe creșterea investițiilor directe între cele două economii și a colaborării în industria militară.
În cadrul discuției a fost reliefată și semnificația legăturilor culturale româno-italiene în contextul în care la 1 decembrie va debuta, sub patronajul președinților celor două țări, Anul Cultural România-Italia, printr-un concert de gală al orchestrei Operei Naționale din București la Opera din Roma.
Discuțiile președintelui Nicușor Dan cu ambasadorul Republicii Islamice Pakistan, Ilyas Mehmood Nizami, au avut în centru dinamica foarte bună a dialogului bilateral din ultimii ani.
Șeful statului a subliniat că Republica Islamică Pakistan este un partener important al țării noastre în regiunea Asiei de Sud și a exprimat dorința de aprofundare și diversificare a cooperării sectoriale, orientată spre rezultate, în mod special în domeniul economic și comercial. De asemenea, Nicușor Dan a încurajat contactele interumane facilitate de schimburile între universități, instituții culturale și mass-media.
La rândul său, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan a exprimat apreciere pentru relațiile bilaterale foarte bune, dezvoltate de-a lungul a peste 60 de ani, și a transmis interesul țării sale pentru aprofundarea dialogului politico-diplomatic și a cooperării sectoriale în domenii precum economie și comerț, educație, cultură.
În cursul întrevederii cu ambasadorul Republicii Cuba, Alexander Valentin Rodriguez Salazar, președintele României a salutat împlinirea a 65 de ani de relații diplomatice româno-cubaneze, aniversare care reprezintă un prilej important pentru continuarea dialogului bilateral și pentru identificarea unor noi domenii de cooperare de interes comun.
În cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Libaneze, Ali El Saleh, Nicușor Dan a afirmat importanța consolidării dialogului bilateral, apreciind stadiul foarte bun al relației dintre România și Liban, fundamentată pe tradiția unei prietenii solide și a unei cooperări constante atât la nivel bilateral, cât și multilateral.
Președintele României a subliniat că țara noastră va continua să ofere sprijin ferm Libanului în eforturile de consolidare a unor instituții puternice și reziliente, precum și în procesul de aprofundare a parteneriatului UE-Liban.
Ambasadorul Ali El Saleh a exprimat dorința părții libaneze de intensificare a relațiilor bilaterale, reiterând angajamentul personal de a contribui la dezvoltarea și avansarea cooperării dintre cele două state.
România rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european, le transmite Nicușor Dan noilor soldați profesioniști care au depus jurământul militar
Țara noastră rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european și un membru responsabil și respectat al Uniunii Europene și NATO, care, alături de aliați și parteneri, contribuie la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul estic, a afirmat, vineri, președintele Nicușor Dan.
Președintele a transmis un mesaj cu prilejul depunerii jurământului militar de către un nou contingent de soldați profesioniști. Mesajul a fost prezentat de Mihai Șomordolea, Consilier de Stat și Secretarul CSAT, în cadrul ceremoniei organizate la Monumentul „Mormântul Ostașului Necunoscut” din Parcul Carol I din București.
În mesajul adresat militarilor, șeful statului a subliniat importanța momentului depunerii jurământului. „Astăzi, un nou contingent de soldați profesioniști depune jurământul, un moment cu o semnificație profundă în parcursul fiecăruia dintre dumneavoastră”, a transmis președintele, subliniind că jurământul militar reprezintă „un angajament solemn prin care vă dedicați fără rezerve energia, devotamentul și profesionalismul în slujba țării”.
Nicușor Dan a afirmat că acest legământ constituie „declarația fermă de loialitate prin care vă afirmați hotărârea de a apăra România în orice împrejurare, chiar cu riscul propriilor vieți”.
Ceremonia a fost, totodată, un moment de omagiere a celor care au luptat pentru libertatea și unitatea statului român. „Această ceremonie este și un bun prilej de a aduce un omagiu înaintașilor noștri care au luptat pentru independență, suveranitate și unitate națională. Îi onorăm, de asemenea, pe veteranii de război și pe cei din teatrele de operații. Exemplul lor de curaj și dăruire trebuie să rămână o sursă de inspirație pentru fiecare dintre dumneavoastră”, se arată în mesaj.
Președintele a făcut referire și la situația regională, amintind că România se confruntă cu provocări de securitate majore. „La fel ca întreaga Europă, România se confruntă astăzi cu provocări de securitate complexe. Ne aflăm în imediata vecinătate a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, ale cărui efecte negative se resimt pe multiple planuri”, a spus el.
În acest context, România continuă să joace un rol esențial în arhitectura de securitate euroatlantică.
„Țara noastră rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european și un membru responsabil și respectat al Uniunii Europene și NATO, care, alături de aliați și parteneri, contribuie la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic”, a afirmat președintele.
Adresându-se direct militarilor, Nicușor Dan a evidențiat responsabilitatea pe care aceștia și-o asumă odată cu depunerea jurământului. „Ați devenit membri ai marii familii a Armatei României, instituție esențială în asigurarea securității naționale, care se bucură de încrederea cetățenilor noștri. Nobila viață de militar implică multe privațiuni, momente dificile și cere sacrificii, inclusiv din partea familiilor dumneavoastră”, a subliniat acesta.
Totodată, președintele le-a transmis că depunerea jurământului reprezintă asumarea unei misiuni fundamentale.
„Prin depunerea jurământului militar, faceți dovada maturității și vă asumați cu responsabilitate să apărați suveranitatea, independența și unitatea statului, integritatea teritorială și democrația constituțională”, a adăugat el.
Șeful statului le-a adresat militarilor un apel la demnitate și mândrie: „Fiți demni de acest legământ. Fiți mândri de uniforma pe care o purtați și de drapelul sub care ați jurat credință!”.
Premierul Bolojan asigură IMM-urile că decizia privind impozitul minim pe cifra de afaceri va fi luată în sprijinul companiilor
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (IMM România), în care s-a discutat pe marginea mai multor teme de actualitate, aflate pe agenda prioritară a Guvernului și a mediului de afaceri, informează Palatul Victoria într-un comunicat.
La inițiativa reprezentanților IMM România, au fost analizate aspecte care țin de stabilitatea regimului fiscal al microîntreprinderilor din România, accesul companiilor la finanțări, precum și despre aplicarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA).
În acest context, premierul Ilie Bolojan a afirmat că impozitul minim pe cifra de afaceri reprezintă un punct important pe agenda Guvernului, iar decizia va fi luată în sprijinul companiilor.
O altă temă discutată la întâlnirea de la Palatul Victoria a vizat salariul minim brut pe economie garantat în plată în anul 2026, punct asupra căruia au avut loc consultări între Guvern și partenerii sociali, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru dialog social. Și în această privință urmează să fie luată o decizie, pe baza argumentelor economice și sociale.
În ceea ce privește domeniul transporturilor, la inițiativa reprezentanților mediului de afaceri au fost analizate aspecte care țin de aplicarea mecanismului prin care transportatorii beneficiază de returnarea unei părți din acciza suplimentară pentru carburant, combaterea evaziunii fiscale din sectorul transporturilor și accesul mediului privat la finanțări europene pentru achiziționarea de autovehicule nepoluante.
Dialogul între Guvern și reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii va continua, atât la nivelul prim-ministrului, cât și la nivel sectorial, cu ministerele de resort.
Din partea Guvernului, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan au mai participat la întâlnire directorul de cabinet al premierului cu rang de secretar de stat, Ana-Smărăndița Irina, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru, iar din partea IMM România, Florin Jianu, președinte, Florin Duma, prim-vicepreședinte, Sterică Fudulea, secretar general, Hotoboc Cristian, președinte Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED), Ovidiu Gheorghe, Director Executiv Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR), Toma Vasile, Secretar General Federația Operatorilor Romani de Transport (FORT).
