Nicușor Dan aduce la București liderii flancului estic și ai NATO pentru un summit B9 dedicat securității transatlantice. Rutte, Stubb și Zelenski, printre participanți

Robert Lupițu
Președintele Nicușor Dan va găzdui miercuri, la Palatul Cotroceni, summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, reuniune dedicată consolidării securității transatlantice și coordonării aliaților de pe flancul estic al NATO.

Evenimentul va fi co-prezidat de șeful statului român și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, sub tema „Delivering More for Transatlantic Security”.

La summit vor participa secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, președintele Estoniei, Alar Karis, președintele Cehiei, Petr Pavel, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Statele Unite vor fi reprezentate de subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno. De asemenea, la reuniune vor participa ministrul apărării din Suedia, Pål Jonson, ministrul afacerilor externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, secretarul de stat permanent din Cancelaria premierului Islandei, Benedikt Árnason, reprezentantul permanent al Bulgariei la NATO, ambasadorul Nikolay Milkov, și ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

Potrivit agendei oficiale, ceremonia de primire a delegațiilor este programată la ora 10:30, urmată de sesiunea plenară a summitului, care va începe la ora 11:00 cu intervențiile introductive ale președintelui Nicușor Dan și ale președintelui Karol Nawrocki.

Programul include și o fotografie de familie a liderilor participanți, urmată de un dejun de lucru.

La finalul reuniunii, de la ora 17:00, Nicușor Dan va susține declarații comune de presă alături de Karol Nawrocki și de Mark Rutte.

Summitul are loc într-un context regional marcat de continuarea războiului din Ucraina și de discuțiile privind consolidarea capacităților de apărare și a cooperării dintre aliații NATO de pe flancul estic și statele nordice.

Formatul București 9 este un format de coordonare în domeniul apărării care reunește nouă state membre NATO de pe flancul estic al Alianței: Polonia, România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania și Slovacia.

Grupul a fost creat în 2015 de președinții României și Poloniei de la acea vreme, Klaus Iohannis și Andrzej Duda, în contextul anexării ilegale a peninsulei Crimeea de către Rusia și destabilizării Ucrainei pentru a alinia pozițiile regionale înaintea summiturilor NATO și pentru a consolida cooperarea militară între statele de pe flancul estic al Alianței.

"Nu voi domni peste Ungaria, îmi voi servi țara": Peter Magyar, felicitat de liderii UE și de Zelenski că și-a inaugurat mandatul de Ziua Europei
Ilie Bolojan, de Ziua Independenței: România are nevoie de reforme profunde în administrație, economie și servicii publice. Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

