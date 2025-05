Nicușor Dan afirmă angajamentul său de a consolida relațiile și “prietenia istorică” România – Israel după ce a fost felicitat de premierul israelian Netanyahu

“Felicitări președintelui ales Nicușor Dan pentru victoria sa electorală. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră pentru a consolida și mai mult marea prietenie dintre România și Israel”, a scris premierul israelian Beniamin Netanyahu joi, pe platforma de social media X și pe rețeaua de socializare Facebook.

Tot pe X, Nicușor Dan i-a răspuns premierului israelian.

“Apreciez sincer mesajul dumneavoastră și apreciez profund prietenia istorică dintre România și Israel”, a scris Nicușor Dan.

“Vă asigur de angajamentul meu față de consolidarea relației dintre națiunile noastre, care sunt unite prin legături culturale comune și o dedicare puternică pentru o cooperare eficientă în domenii precum tehnologia, educația, cultura și conservarea memoriei istorice”, a adăugat noul președinte al României.

Thank you, @IsraeliPM, for your kind congratulations. I genuinely appreciate your message and deeply value the historic friendship between Romania and Israel.

I assure you of my commitment to strengthening the relationship between our nations, which are united by shared…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 22, 2025