Nicușor Dan afirmă că este “în interesul României” să participe în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii găzduită de Trump
Președintele Nicușor Dan apreciază că este în interesul României să participe, în calitate de observator, la Consiliul pentru Pace în Gaza, că este în interesul României să participe, în calitate de observator, la Comitetul pentru Pace, proiectul omologului american, Donald Trump.
Într-un interviu acordat Radio România Actualități înainte de vizita în SUA, șeful statului a prezentat motivele pentru care a luat decizia participării României la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, care are loc, joi, la Washington, și este găzduită de Donald Trump.
”În primul rând, Carta şi calitatea de membru şi asta e o discuţie care va mai dura pentru că această organizaţie are o cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre şi în această cartă sunt prevederi care sunt în contradiţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat. De exemplu, membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni. Dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic. Şi atunci, evident că suntem oameni serioși, nu putem semna încălcându-ne o obligaţie pe care ne-am asumat-o deja”, a declarat liderul de la Palatul Cotroceni în cadrul dezbaterii de prânz la Radio România.
Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.
În interviul acordat, președintele Nicușor Dan a explicat că a solicitat mai multe clarificări din partea Statelor Unite cu privire la participarea la această reuniune în calitate de observator.
“După ce am primit invitaţia de a participa la această şedinţă, la primă întâlnire, am solicitat alte tipuri de clarificări care vizează ce poate să facă la această întâlnire un stat care nu este membru, dar care este rezonant cu direcţia în care această organizaţie vrea să meargă şi, după câteva zile de discuţii cu partea americană, am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune şi, deci, credem că e în interesul României să participăm în această calitate de observatori”, a precizat preşedintele.
El a precizat săptămâna trecută că Bucureștiul va decide participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii după discuții cu SUA și a subliniat că România dorește “să adere în condițiile revizuirii Cartei”.
Potrivit lui Nicuşor Dan, “deciziile acestui comitet nu sunt opozabile”.
“Pentru anumite decizii pe care membrii le iau, poți să spui că această decizie nu o susţinem, nu o punem în practică”, a punctat șeful statului la RRA.
Nicuşor Dan a mai spus că, la această primă întâlnire, se va discuta exclusiv despre situația din enclava palestiniană Fâșia Gaza.
Citiți și România trebuie să își urmeze interesele, afirmă senatoarea democrată Jeanne Shaheen despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: Este util să se vadă cu Trump
”Chestiunile internaţionale sunt toate într-o mai strânsă sau mai largă legătură. Deci, noi suntem interesaţi de un context internaţional de pace în toate regiunile globului. Suntem foarte interesaţi de a ne menţine legătura privilegiată cu Statele Unite ale Americii, care este un pilon important de securitate pentru România. Şi participăm la această iniţiativă, care îşi propune în momentul acesta să stabilizeze o zonă, Orientul Mijlociu, care este importantă în economia globală. Noi avem, pe de o parte, un acord de încetare a focului, pe de altă parte avem o rezoluţie a ONU, care dă cumva direcţii pentru cum se arate Gaza şi regiunea în perioada următoare. Mergem la o discuţie care să vadă care sunt paşii în teren următori, fie că vorbim de umanitar, fie că vorbim de forţele interioare de poliţie, fie că vorbim într-un context ulterior de forţe internaţionale de menţinere a păcii”, a mai spus preşedintele.
La prima reuniune a Consiliului pentru Pace și-au anunțat prezența ca observatori și Italia, Comisia Europeană și Cipru, în calitate de președinție semestrială a Consiliului Uniunii Europene.
Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.
BE READY: Comisia Europeană lansează un nou parteneriat european pentru consolidarea cercetării și capacității de răspuns la pandemii și epidemii
Comisia Europeană a lansat BE READY, un nou parteneriat european pentru pregătirea în caz de pandemie.
BE READY va consolida capacitatea UE de a anticipa, preveni și răspunde rapid la epidemii și pandemii, informează instituția într-un comunicat.
Beneficiind de o finanțare UE în valoare de 120 de milioane de euro, parteneriatul va lansa apeluri transnaționale comune anuale care vor încuraja colaborarea în Europa și în afara acesteia, cu scopul de a spori cunoștințele și de a consolida pregătirea pentru amenințările emergente la adresa sănătății.
„Pregătirea Europei pentru pandemii trebuie să se bazeze pe fundamente științifice solide. De aceea, punem la dispoziția parteneriatului BE READY 120 de milioane de euro din bugetul programului Orizont Europa. Prin BE READY, acordăm prioritate sănătății cetățenilor noștri, consolidând în același timp poziția de lider a Europei în domeniul inovării”, a declarat Ekaterina Zaharieva, comisarul pentru start-up-uri, cercetare și inovare.
La rândul său, Hadja Lahbib, comisarul pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, a declarat că „BE READY este următorul pas curajos al Europei, care transformă cercetarea în reziliență reală. Acesta plasează cercetarea în centrul pregătirii, astfel încât oamenii să poată obține medicamente, vaccinuri și instrumente vitale mai rapid atunci când survine o criză. Lucrăm la nivel transfrontalier și interinstituțional pentru a construi o Europă mai puternică, pregătită să anticipeze amenințările la adresa sănătății și să reacționeze rapid atunci când sunt în joc vieți omenești.”
Reunind 81 de organizații din 27 de țări, BE READY este coordonat de organizația franceză ANRS-MIE. Acesta reprezintă punctul culminant al investițiilor europene în cercetarea în domeniul pregătirii și răspunsului la pandemii, realizate prin programul-cadru european pentru cercetare și inovare (Orizont Europa), care a alocat peste 1,8 miliarde de euro în acest scop începând din 2020.
Prima cerere de propuneri transnațională comună va fi lansată cu 21 de organizații de finanțare și se va concentra pe cercetarea care vizează o mai bună înțelegere a potențialului pandemic al agenților patogeni emergenți și dezvoltarea de contramăsuri medicale inovatoare.
Alexandru Nazare a discutat cu miniștrii de finanțe canadian și slovac despre „oportunitățile de investiții generate de pachetul de relansare economică – în special în sectoare strategice precum energia și apărarea”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu miniștrii canadian și slovac, François-Philippe Champagne și Ladislav Kamenický, despre „subiecte esențiale pentru poziționarea României în plan european și internațional”.
Oficialul român participă la reuniunea miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană.
„Importanța României în Europa Centrală și de Est și potențialul nostru de dezvoltare, oportunitățile de investiții generate de pachetul de relansare economică – în special în sectoare strategice precum energia și apărarea – dar și rolul României ca punct de echilibru în discuțiile europene, inclusiv prin găzduirea la Bucureşti a viitoarei Autorități Vamale a UE, sunt câteva dintre temele prioritare pe care le-am subliniat azi în cadrul întâlnirilor”, a detaliat Nazare.
În încheiere, acesta a spus că va continua să „susțină interesele României la Bruxelles”, fiind principalul său obiectiv la ECOFIN.
Ministrul Finanțelor participă luni și marți la reuniunea ECOFIN de la Bruxelles: „Voi continua să promovez obiective importante pentru România"
În cea de-a doua zi, ministrul Finanțelor va participa la reuniunea Grupului Partidului Popular European (PPE), principalul grup politic european de centru-dreapta, în vederea coordonării pozițiilor politice la nivel european, precum și la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN). Agenda include, de asemenea, întrevederi bilaterale cu ministrul de finanțe al Cehiei, Alena Schillerová, cu ministrul german de finanțe, Lars Klingbeil, și cu ministrul de finanțe al Maltei, Clyde Caruana.
Subiectele principale pe agenda ECOFIN
Pachetul de măsuri pentru completarea pensiilor publice, parte a Strategiei Uniunii Economiilor și Investițiilor (SIU)
Inițiativă a Uniunii Europene pentru mobilizarea economiilor private și dezvoltarea piețelor de capital; România participă la aceste politici pentru consolidarea sistemelor financiare și a investițiilor.
Miniștrii de finanțe vor discuta despre revizuirea cadrului aplicabil instituțiilor de pe piața pensiilor ocupaționale și a Produsului Paneuropean de Pensii Personale. România susține transparența, comparabilitatea informațiilor și legăturile mai puternice cu sistemele naționale de urmărire a pensiilor.
Adresarea dezechilibrelor globale în contextul relațiilor UE cu actori precum Statele Unite ale Americii și China
În ceea ce privește dezbaterea privind dezechilibrele globale în cadrul reuniunii Eurogrup+, România susține dialogul continuu cu SUA, China și alți actori în formatul G20/G7 (formate internaționale de coordonare economică globală la care UE participă; România contribuie indirect prin apartenența la UE), iar consolidarea competitivității UE și abordarea dezechilibrelor globale sunt interconectate.
Candidatura României pentru găzduirea Agenției Vamale a Uniunii Europene (EUCA)
Printre principalele priorități din cadrul întâlnirilor bilaterale ale ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, se află candidatura României pentru găzduirea Agenției Vamale a Uniunii Europene (EUCA – viitoarea autoritate vamală centrală a UE, creată pentru coordonarea politicilor vamale europene; România candidează pentru a găzdui sediul acesteia, ceea ce ar consolida rolul țării în administrarea frontierelor externe ale UE).
Pachetul legislativ de reformă vamală vizează modernizarea și consolidarea funcționării Uniunii Vamale prin introducerea unei noi autorități vamale la nivel UE, îmbunătățirea gestionării riscurilor, îmbunătățirea utilizării datelor și o abordare mai coerentă a facilitării comerțului. Pentru România, aceste evoluții implică atât întărirea capacității de supraveghere și control vamal, cât și creșterea eficienței în combaterea fraudei, facilitarea comerțului legal și integrarea mai rapidă în viitoarea arhitectură digitală a vamalelor europene.
România trebuie să își urmeze interesele, afirmă senatoarea democrată Jeanne Shaheen despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: Este util să se vadă cu Trump
România trebuie să acționeze cum consideră că este în interesul său, fiind util ca președintele Nicușor Dan să se întâlnească cu președintele american Donald Trump, a afirmat luni senatoarea democrată Jeanne Shaheen, aflată într-o vizită în România, în cadrul unei discuții cu jurnaliști români.
Membră a Comisiilor pentru servicii armate și relații externe din cadrul Senatului Statelor Unite, Shaheen a condus luni o vizită în România a unei delegații a Senatului american, având întrevederi cu președintele Nicușor Dan, cu ministrul de externe Oana Țoiu și cu ministrul apărării naționale Radu Miruță.
Întrebată de CaleaEuropeană.ro dacă a discutat cu oficialii români despre decizia României de a participa, în calitate de observator, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, care va avea loc joi la Washington, Shaheen a subliniat că Bucureștiul trebuie să acționeze în direcția propriului său interes.
Ea a precizat că nu a abordat acest subiect în cadrul întrevederii cu președintele Nicușor Dan, însă a dialogat pe această temă cu ministrul apărării naționale.
“Președintele și cu mine nu am discutat despre vizita sa la Washington. Ministrul Apărării m-a întrebat despre acest subiect, iar eu i-am spus că, în opinia mea, România ar trebui să facă ceea ce președintele și oficialii români consideră că este în interesul României și cred că este util ca președintele să se întâlnească cu președintele Trump, astfel încât să poată discuta, în orice format, chestiuni de interes reciproc. Așadar, cred că acest lucru este important“, a declarat Jeanne Shaheen.
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică faptul că România acceptă invitația președintelui american Trump și va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator.
“Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a scris el, pe Facebook.
Șeful statului a punctat că decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii.
“România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ”, a adăugat Nicușor Dan.
La prima reuniune a Consiliului pentru Pace și-au anunțat prezența ca observatori și Italia, Comisia Europeană și Cipru, în calitate de președinție semestrială a Consiliului Uniunii Europene.
Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.
Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.
Nicușor Dan afirmă că este “în interesul României” să participe în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii găzduită de Trump
