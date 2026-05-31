Nicușor Dan: Alocarea de resurse și consolidarea rezervei militare naționale potențează capacitatea de apărare și descurajare

De Ziua Rezervistului Militar, președintele Nicușor Dan reiterează importanța alocării de resurse pentru consolidarea capacității de apărare și descurajare, în aceste vremuri dificile marcate de provocări care redefinesc securitatea la nivel regional, european și global.

„Trăim vremuri dificile, marcate de provocări care redefinesc securitatea la nivel regional, european și global. În acest context, alocarea de resurse și consolidarea rezervei militare naționale potențează forța militară și capacitatea de apărare și descurajare. Cooperarea strânsă cu aliații din NATO și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite reprezintă cele mai solide garanții de securitate ale României din istorie, obținute inclusiv prin implicarea rezerviștilor militari”, a transmis șeful statului.

De asemenea, acesta a subliniat că activitatea militarilor, caracterizată de profesionalism, spirit de echipă și curaj, reprezintă un exemplu demn de urmat pentru militarii activi și tinerele generații: „Sunteți repere de care societatea noastră are nevoie pentru a-și consolida reziliența și pentru a răspunde eficient provocărilor actuale.”

„Aveți respectul și aprecierea României pentru modul în care ați purtat cu cinste și onoare uniforma militară, în cadrul misiunilor din țară sau în teatrele de operații, alături de aliați și parteneri, în Afganistan, Irak sau Balcanii de Vest, până în Africa și Asia. Ați avut o contribuție esențială la prestigiul de care se bucură Armata României în Uniunea Europeană, în NATO și ONU”, a mai adăugat președintele României în mesajul său.