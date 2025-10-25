SĂNĂTATE
Nicușor Dan: Antibiotice Iași demonstrează că tradiția și inovația pot transforma un brand românesc într-un reper global
Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat o vizită la compania Antibiotice Iași, unul dintre cei mai importanți producători de medicamente din Europa Centrală și de Est și lider mondial în producția de nistatină. Cu acest prilej, șeful statului a subliniat importanța consolidării capacității de producție farmaceutică în România și a valorificării fondurilor europene pentru dezvoltarea cercetării și extinderea pe noi piețe internaționale.
„Antibiotice Iași, un simbol al industriei farmaceutice românești și lider mondial în producția de nistatină demonstrează de peste 70 de ani că tradiția, munca și viziunea pot transforma un brand românesc într-un reper global. Am vizitat astăzi fabrica și am discutat despre consolidarea producției farmaceutice în România, valorificarea fondurilor europene pentru cercetare și deschiderea către noi piețe internaționale”, a transmis președintele Nicușor Dan.
De asemenea, acesta a felicitat echipa Antibiotice Iași pentru „profesionalism, spirit inovator și pentru modul în care continuă să scrie o poveste de succes românească, respectată în întreaga lume.”
Reamintim că Antibiotice SA va beneficia de o investiție de 100 de milioane de euro din bani europeni pentru producția de medicamente critice. Germania şi România sunt singurele state care au depus în programul STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) derulat de Uniunea Europeană pentru a dezvolta producţie de medicamente critice pentru consumul populaţiei.
Citiți și: Antibiotice Iași va beneficia de o investiție de 100 de milioane de euro, bani europeni, pentru producția de medicamente critice
ROMÂNIA
Rogobete: România își consolidează capacitatea de a produce medicamente moderne. Fondurile europene vor transforma Antibiotice Iași într-un hub național de inovare farmaceutică
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, prezent la compania Antibiotice Iași, a subliniat capacitatea României de a-și consolida producția de medicamente sigure, moderne și accesibile, prin proiectul „Centrul de cercetare-dezvoltare Inova A+ și producție de medicamente critice”, dezvoltat de Antibiotice Iași cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.
Reamintim că Antibiotice SA va beneficia de o investiție de 100 de milioane de euro din bani europeni pentru producția de medicamente critice. Germania şi România sunt singurele state care au depus în programul STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) derulat de Uniunea Europeană pentru a dezvolta producţie de medicamente critice pentru consumul populaţiei.
„Noul centru va transforma Antibiotice Iași într-un veritabil hub național de inovare farmaceutică, capabil să dezvolte medicamente critice și soluții terapeutice avansate, consolidând independența României în producția de medicamente esențiale”, a transmis de la Iași ministrul Alexandru Rogobete.
Citiți și: Antibiotice Iași va beneficia de o investiție de 100 de milioane de euro, bani europeni, pentru producția de medicamente critice
Alexandru Rogobete mai subliniază că „Antibiotice Iași nu este doar un nume cu tradiție, ci un adevărat pilon al siguranței farmaceutice din România și o dovadă că perseverența și profesionalismul pot transforma o companie locală într-un reper de performanță europeană: „Performanțele sale sunt recunoscute și la nivel internațional, compania aflându-se între primele cinci companii la nivel global din subindustria farmaceutică, conform indicatorilor de sustenabilitate (ESG – Environmental, Social, Governance).
- În prezent, compania dispune de o capacitate de producție proprie de peste 480 de milioane de comprimate anual și de fluxuri performante pentru fabricarea capsulelor, dintre care 130 de milioane de capsule pe fluxul de peniciline și 80 de milioane pe fluxul de non-peniciline.
- Lider mondial în producția de Nistatină și una dintre cele mai respectate companii din Europa în domeniul antibioticelor, Antibiotice Iași este o companie complet integrată, cu peste 1.300 de angajați, o prezență în peste 50 de țări și o capitalizare bursieră de 1,73 miliarde de lei
„Mulțumesc conducerii și echipei Antibiotice Iași pentru viziunea de care dau dovadă zi de zi și pentru dedicarea cu care contribuie nu doar la sănătatea românilor, ci și la consolidarea poziției României pe harta inovației farmaceutice europene. Antibiotice Iași arată că atunci când responsabilitatea și munca susținută se întâlnesc, România poate fi un exemplu de excelență în domeniul farmaceutic”, a mai transmis acesta.
SĂNĂTATE
Ministerul Săntății extinde rețeaua cabinetelor mobile de screening oncologic și pentru boli grave, cu prioritate în zonele unde populația are acces limitat la servicii medicale
Ministerul Sănătății anunță extinderea rețelei caravanelor medicale de prevenție și screening pentru boli grave, precum și decontarea serviciilor oferite de acestea prin CNAS, pentru ca toți românii, inclusiv cei din zonele rurale greu accesibile, să aibă acces la servicii medicale de prevenție.
„Extinderea rețelei caravanelor medicale și decontarea serviciilor oferite de acestea prin CNAS reprezintă următorul pas firesc în direcția potrivită. Mai exact, cabinetele medicale mobile de prevenție și screening pentru boli grave vor fi organizate de spitale în parteneriat cu asociații și organizații locale”, a informat Ministerul Sănătății într-o noua postare pe pagina oficială de Facebook.
Din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se vor deconta serviciile medicale de spitalizare de zi, consultațiile, cât și procedurile diagnostice și terapeutice. Serviciile vor fi acordate de medici specialiști, prin asistență medicală mobilă, în baza relației contractuale a spitalelor cu casele de asigurări de sănătate.
MS și-a propus să extindă rețeaua de autospeciale (cabinete medicale mobile) pentru screening oncologic, cu precădere în zone în care populația nu are acces la servicii medicale: „Aceste investigații medicale sunt destinate atât pacienților asigurați, cât și celor neasigurați, indiferent de zona de reședință.”
„Prin dezvoltarea acestor tipuri de servicii, oferim acces la sănătate pentru toți românii, indiferent de locul în care trăiesc sau de situația materială. Pentru că așa este echitabil și corect. Ai încredere în cei care te pot ajuta. Pentru că încrederea ne vindecă, ne apropie și ne face viața mai ușoară”, a mai subliniat conducerea Ministerului.
SĂNĂTATE
ARPIM Innovation Forum 2025: ”Inovația farmaceutică, motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) organizează, în data de 29 octombrie 2025, la Palatul Parlamentului – Sala Nicolae Bălcescu, ediția 2025 a Forumului Inovației în Sănătate, cu tema „Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative”, informează un comunicat oficial.
România continuă să înregistreze decalaje majore față de media Uniunii Europene în ceea ce privește accesul la medicamente inovatoare, mortalitatea evitabilă și speranța de viață. Într-un an marcat de provocări economice și sociale, accesul rapid, echitabil și predictibil la inovația farmaceutică devine o urgență strategică.
În acest context, Forumul ARPIM reunește autorități, specialiști și reprezentanți ai industriei pentru un dialog aplicat despre rolul inovației farmaceutice în modernizarea sistemului de sănătate, îmbunătățirea rezultatelor pentru pacienți și stimularea economiei prin investiții și competitivitate.
Temele principale de discuție:
- Accelerarea accesului echitabil la tratamente inovatoare, prin politici aliniate standardelor europene și fundamentate pe dovezi științifice;
- Valorificarea inovației pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației și creșterea eficienței sistemului;
- Consolidarea unui cadru național competitiv care să atragă investiții în cercetare, dezvoltare și în întreg ecosistemul farmaceutic inovator.
Evenimentul va fi moderat de Dan Cărbunaru, director Calea Europeană, și va putea fi urmărit live pe canalele ARPIM.
AGENDĂ
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
29 octombrie 2025 | 09:30 – 14:00
09:30–10:00 Sosirea invitaților și Bun Venit
- Înregistrarea participanților și networking coffee
10:00–10:50 Sesiune Plenară de Deschidere – Inovația salvează vieți, dacă accesul este la timp
În sincron cu pacienții români, cu știința, inovația și cu standardele europene: de ce avem nevoie urgent de reglementări eficiente, investiții și reducerea întârzierilor de acces la inovația farmaceutică? O privire de ansamblu asupra temelor evenimentului – Dan Cărbunaru, Director Calea Europeană
- Dr. Radu Rășinar, Președinte ARPIM, Director General AstraZeneca România
- Jason Smith, Senior Vice-President, AbbVie Europe Area
- Radu Oprea, Secretar General al Guvernului
- Dr. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății
- Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor
10:50–11:45 Panel I – Cum putem asigura acces mai rapid și echitabil la inovație pentru pacienții români?
Introducere în temă – Dr. Nona Chiriac și Luiza Trușcă, Reprezentanți Grup de lucru ARPIM
- Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, Președinte Comisia pentru Sănătate și Familie, Camera Deputaților
- Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel, Președinte Comisia pentru Sănătate, Senat
- Radu Gănescu, Președinte COPAC
- Dr. Oussama Jabri, Membru Comitet Director ARPIM, Director General Merck România
- Nicoleta Pauliuc, Președinte Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Senat
- Vasiliki Tsagkaraki, Membru Comitet Director ARPIM, Director General Boehringer Ingelheim România
11:45–12:00 Pauză de cafea
12:00–12:50 Panel II – Valorizarea inovației și finanțarea ei sustenabilă
Introducere în temă – Florina Bîrzan și Viorel Văcaru, Reprezentanți Grup de lucru ARPIM
- Prof. Dr. Cătălina Poiană, Președinte Colegiul Medicilor din România
- Conf. Univ. Dr. Horațiu Moldovan, Președinte Casa Națională de Asigurări de Sănătate
- Rozalina Lăpădatu, Președinte APAA
- Sanja Miletic, Membru Comitet Director ARPIM, Director General Abbvie România
- Florin Jianu, Membru al Comisiei pentru Buget, Senat
- Iulius Firczak, Secretar Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci, Camera Deputaților
- Cezar Drăgoescu, Membru Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci, Camera Deputaților
- Frank Loeffler, Vicepreședinte ARPIM, Director General Roche România
12:50–13:45 Panel III – Cum putem promova un sector robust de „Științele vieții” prin parteneriate cu industria în Europa și România?
Introducere în temă – Georgiana Coșoveanu și Dr. Anca Bundoi, Reprezentanți Grup de lucru ARPIM
- Radu-Dinel Miruță, Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului – TBC
- Viorel Băltărețu, Secretar de Stat, Ministerul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului – TBC
- E.S. Anna Hällerman, Ambasada Suediei
- E.S. José Antonio Hernández Pérez‑Solórzano, Ambasada Spaniei – TBC
- Marcelo Pascual Morales, Membru Comitet Director ARPIM, Director General MSD România
- Victor Negrescu, Vicepreședinte, Parlamentul European – TBC
- Vasile Dîncu, Membru al Parlamentului European
- Ștefan Mușoiu, Membru al Parlamentului European – TBC
- Luminița Zezeanu, Secretar de stat, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – TBC
- Dr. Claudiu Cheleș, Vicepreședinte ARPIM, Director General Gilead Sciences România
13:30–13:45 Concluzii – De la dialog la decizii: Sinteza angajamentelor privind accesul, valoarea și competitivitatea; pași următori pentru alinierea politicilor și investițiilor cu ritmul european
- Dr. Radu Rășinar, Președinte ARPIM, Director General AstraZeneca România
- Dan Zaharescu, Director Executiv ARPIM
13:45–14:30 Prânz și networking
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ilie Bolojan, de Ziua Armatei: Pacea nu mai este un fapt. Apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate
Nicușor Dan, de Ziua Armatei: Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace. Trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul
Ursula von der Leyen: Europa trebuie să acționeze cu viteză și viziune într-o lume aflată în schimbare
Gabriela Firea își continuă mandatul de eurodeputat și anunță sprijinul pentru candidatul PSD la Primăria Capitalei: Îmi doresc un București european, bine administrat și aproape de oameni
Nicușor Dan, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina: Noile sancțiuni americane și europene sporesc presiunea asupra Rusiei pentru a opri războiul
Coaliția de Voință: Aliații Ucrainei au căzut de acord să intensifice presiunea asupra Rusiei, “de la câmpul de luptă până la economia sa război”
România are o nouă escadrilă F-16 operațională, la Câmpia Turzii, sub comanda NATO: O umbrelă de securitate reală pe flancul estic, afirmă ministrul Moșteanu
Nicușor Dan: Antibiotice Iași demonstrează că tradiția și inovația pot transforma un brand românesc într-un reper global
PE susține înființarea unui Centru European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. Dan Motreanu, printre inițiatori
Rogobete: România își consolidează capacitatea de a produce medicamente moderne. Fondurile europene vor transforma Antibiotice Iași într-un hub național de inovare farmaceutică
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Trending
- INTERVIURI1 week ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- POLITICĂ1 week ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
- NATO1 week ago
SUA și aliații NATO vor “impune costuri Rusiei” dacă nu pune capăt războiului în Ucraina, avertizează Hegseth: Departamentul de Război este pregătit să își facă partea
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
Prestigiosul clasament internațional Times Higher Education 2026 plasează Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București pe primul loc între cele 22 de universități clasificate din România
- ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE1 week ago
Luca Niculescu: Aderarea României la OCDE înseamnă acces la date de încredere care pot fundamenta politici publice de sănătate eficiente