Nicușor Dan: Antibiotice Iași demonstrează că tradiția și inovația pot transforma un brand românesc într-un reper global

Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat o vizită la compania Antibiotice Iași, unul dintre cei mai importanți producători de medicamente din Europa Centrală și de Est și lider mondial în producția de nistatină. Cu acest prilej, șeful statului a subliniat importanța consolidării capacității de producție farmaceutică în România și a valorificării fondurilor europene pentru dezvoltarea cercetării și extinderea pe noi piețe internaționale.

„Antibiotice Iași, un simbol al industriei farmaceutice românești și lider mondial în producția de nistatină demonstrează de peste 70 de ani că tradiția, munca și viziunea pot transforma un brand românesc într-un reper global. Am vizitat astăzi fabrica și am discutat despre consolidarea producției farmaceutice în România, valorificarea fondurilor europene pentru cercetare și deschiderea către noi piețe internaționale”, a transmis președintele Nicușor Dan.

De asemenea, acesta a felicitat echipa Antibiotice Iași pentru „profesionalism, spirit inovator și pentru modul în care continuă să scrie o poveste de succes românească, respectată în întreaga lume.”

Reamintim că Antibiotice SA va beneficia de o investiție de 100 de milioane de euro din bani europeni pentru producția de medicamente critice. Germania şi România sunt singurele state care au depus în programul STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) derulat de Uniunea Europeană pentru a dezvolta producţie de medicamente critice pentru consumul populaţiei.

