Cu o zi înainte de începerea reuniunii extraordinare a Consiliului European, Președintele Nicușor Dan a anunțat că a fost analizată și agreată poziția României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

„Am analizat și agreat poziția României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Pregătirea acestui moment a inclus și o consultare publică, organizată ieri la Administrația Prezidențială la care au participat reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic și alte părți interesate, pentru a integra perspective și priorități diverse în definirea poziției României. (…) Negocierile de la Consiliul European de zilele viitoare vor fi dificile, dar tocmai într-un asemenea moment avem nevoie de mai multă solidaritate și de o viziune comună”, a informat șeful statului.

Potrivit acestuia, se fac toate demersurile necesare pentru ca România să obțină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european și resursele necesare pentru susținerea priorităților sale de dezvoltare: „Susținem, în continuare, un buget european ambițios, capabil să răspundă provocărilor actuale și viitoare ale Uniunii.”

Președintele subliniază că sunt analizate cu atenție propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene: „Nu susținem reduceri substanțiale ale bugetului european. Considerăm esențială asigurarea unor finanțări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât și pentru prioritățile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea și securitatea, precum și extinderea europeană.”

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Joi, 26 noiembrie, discuțiile vor începe la ora 10.00, cu un summit al zonei euro în configurație deschisă. Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și președintele Eurogrupului, Kiriakos Pierakakis, au fost invitați să prezinte modul în care analizează evoluțiile economice actuale. Liderii vor avea, de asemenea, ocazia să îi mulțumească Christinei Lagarde pentru modul ferm și hotărât în care a gestionat BCE în rolul de președintă, începând din noiembrie 2019, precum și pentru angajamentul său de neclintit față de proiectul european.

După un schimb de opinii cu președinta Parlamentului European, vor începe discuțiile privind CFM și finanțarea Ucrainei, cu obiectivul de a ajunge la un acord rapid. António Costa va prezenta propria propunere privind CFM, după care liderii vor avea posibilitatea să reacționeze. Va urma o pauză pentru desfășurarea unor reuniuni bilaterale, iar liderilor le va fi transmis un program orientativ, pentru a asigura o anumită previzibilitate a procedurilor. Ulterior, aceștia se vor reuni din nou în formațiune completă, iar António Costa își va comunica concluziile.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a prezentat sâmbătă o nouă propunere privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, care prevede o reducere cu 204 miliarde de euro față de proiectul inițial al Comisiei Europene, echivalentă cu aproximativ 10%. Propunerea, înaintată în perspectiva summitului extraordinar al liderilor europeni din data de 26 noiembrie, urmărește menținerea contribuțiilor naționale la un nivel rezonabil, în timp ce finanțarea pentru competitivitate, apărare și gestionarea migrației ar urma să crească semnificativ.