ROMÂNIA
Nicușor Dan: Anularea alegerilor prezidențiale “a creat un dubiu cu privirea la democrația din România”, dar avem “multe dovezi că alegerile au fost influențate în mod nelegal”
Președintele Nicușor Dan a abordat luni, în primul său discurs de Ziua Națională în calitate de șef al statului rostit la Palatul Cotroceni, tema alegerilor anulare din anul precedent și impactul acestui episod asupra încrederii cetățenilor și a partenerilor externi.
Șeful statului a subliniat că lipsa unui raport complet rămâne o vulnerabilitate majoră, deși există dovezi privind interferențe ilegale și acțiuni hibride.
„Acum un an România a anulat alegeri prezidențiale și asta a creat un dubiu cu privirea la democrația din România, și între cetățenii români, și în rândul partenerilor noștri”, a afirmat președintele.
El a adăugat că „avem totuși între timp multe dovezi ale faptului că aceste alegeri au fost influențate în mod nelegal și multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România și în Europa”.
În ciuda progreselor în detectarea interferențelor, președintele a precizat că „nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an”.
Citiți și Nicușor Dan avertizează asupra “României corupte” și a “sistemului de educație slab spre foarte slab”, în discursul de Ziua Națională: Trăim mai prost ca anul trecut, dar mult mai bine ca acum 20 de ani
El a transmis și un mesaj puternic despre vulnerabilitățile fundamentale ale statului român, vorbind deschis despre corupție, educație și sănătate.
Șeful statului a subliniat că România este „o țară coruptă”, că sistemul de învățământ „este slab spre foarte slab” și că sistemul sanitar se află „departe, foarte departe” de nivelul la care ar fi trebuit să fie.
În discursul adresat sutelor de invitați reuniți la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a afirmat că „celebrăm azi Unirea de la 1918, un moment istoric al României, un moment în care un vis de generații s-a împlinit.
„Și asta înseamnă, pe de o parte, că nu venim de nicăieri, că a existat o societate și o clasă politică capabile să-și coalizeze energiile pentru un ideal, și asta înseamnă că memoria acestor oameni ne obligă și pe noi să încercăm să fim la înălțimea a ceea ce ei au făcut”, a spus șeful statului.
Nicușor Dan a pledat pentru diminuarea agresivității din spațiul public, afirmând că „spațiul nostru public este poluat de această revărsare de sloganuri, unele dintre ele devenind țipete și chiar urlete.
„Toate lucrurile pe care le-am spus sunt adevăruri despre România, pe care putem să le vedem dintr-o direcție sau din alta, și cel mai simplu pentru un politician este să ia două sau trei dintre ele, să le facă sloganuri, să defileze cu ele de dimineață până seara. Și sunt câțiva care o fac. Și, din păcate, spațiul nostru public este poluat de această reversare de sloganuri, unele dintre ele devenind țipete și chiar urlete”, a mai punctat el.
Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, la 1 Decembrie, dată la care în anul 1918 Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Această zi este sărbătorită de români începând cu anul 1990.
Manifestațiile de anul acesta au fost primele pentru Nicușor Dan în calitate de șef al statului. Președintele a participat la parada militară de la Arcul de Triumf din București. După încheierea ceremoniei oficiale de la Arcul de Triumf, șeful statului s-a îndreptat spre oamenii care au urmărit defilarea tradițională. Rând pe rând, a început să facă fotografii cu adulți, copii sau cetățeni străini curioși. Timp de aproape două ore, înconjurat de mulțime, i-a primit alături de el pe cei care doreau o fotografie.
Pe parcursul zilei, România a fost felicitată de lideri internaționali, printre cei care au transmis scrisori președintelui fiind președinții Statelor Unite, Franței, Ucrainei și Republicii Moldova, dar și regele Charles al III-lea al Marii Britanii și împăratul Japoniei.
ROMÂNIA
Nicușor Dan: România nu are “o adevărată politică economică”, dar “autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul de aderare la OCDE”
Președintele Nicușor Dan a pus accent, în primul său discurs de Ziua Națională, pe evoluțiile economice ale țării și pe menținerea parcursului către aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pe care o consideră o ancoră strategică pentru România.
Șeful statului a explicat că „avem o economie privată foarte dinamică și meritoasă, care a reușit să dubleze PIB-ul României în 10 ani”, dar a atras atenția că „avem un deficit comercial foarte mare și nu avem, în momentul ăsta, o adevărată politică economică”.
În acest context, el a menționat continuitatea procesului de aderare, afirmând că „autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul pentru aderarea la OCDE”.
Președintele a abordat și relația României cu Uniunea Europeană, explicând că „România a primit aproximativ 100 de miliarde de euro”, însă a remarcat că „vocea României nu s-a auzit în interiorul Uniunii” și că au existat situații în care țara a fost „clar nedreptățită”, cum a fost cazul Schengen.
Tot el a punctat că România a arătat maturitate, afirmând că „am exersat-o în ultimele luni, de a negocia și de a impune punctul nostru de vedere pe chestiuni tehnice care priveau România”.
Citiți și Nicușor Dan avertizează asupra “României corupte” și a “sistemului de educație slab spre foarte slab”, în discursul de Ziua Națională: Trăim mai prost ca anul trecut, dar mult mai bine ca acum 20 de ani
El a transmis și un mesaj puternic despre vulnerabilitățile fundamentale ale statului român, vorbind deschis despre corupție, educație și sănătate.
Șeful statului a subliniat că România este „o țară coruptă”, că sistemul de învățământ „este slab spre foarte slab” și că sistemul sanitar se află „departe, foarte departe” de nivelul la care ar fi trebuit să fie.
În discursul adresat sutelor de invitați reuniți la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a afirmat că „celebrăm azi Unirea de la 1918, un moment istoric al României, un moment în care un vis de generații s-a împlinit.
„Și asta înseamnă, pe de o parte, că nu venim de nicăieri, că a existat o societate și o clasă politică capabile să-și coalizeze energiile pentru un ideal, și asta înseamnă că memoria acestor oameni ne obligă și pe noi să încercăm să fim la înălțimea a ceea ce ei au făcut”, a spus șeful statului.
Nicușor Dan a pledat pentru diminuarea agresivității din spațiul public, afirmând că „spațiul nostru public este poluat de această revărsare de sloganuri, unele dintre ele devenind țipete și chiar urlete.
„Toate lucrurile pe care le-am spus sunt adevăruri despre România, pe care putem să le vedem dintr-o direcție sau din alta, și cel mai simplu pentru un politician este să ia două sau trei dintre ele, să le facă sloganuri, să defileze cu ele de dimineață până seara. Și sunt câțiva care o fac. Și, din păcate, spațiul nostru public este poluat de această reversare de sloganuri, unele dintre ele devenind țipete și chiar urlete”, a mai punctat el.
Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, la 1 Decembrie, dată la care în anul 1918 Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Această zi este sărbătorită de români începând cu anul 1990.
Manifestațiile de anul acesta au fost primele pentru Nicușor Dan în calitate de șef al statului. Președintele a participat la parada militară de la Arcul de Triumf din București. După încheierea ceremoniei oficiale de la Arcul de Triumf, șeful statului s-a îndreptat spre oamenii care au urmărit defilarea tradițională. Rând pe rând, a început să facă fotografii cu adulți, copii sau cetățeni străini curioși. Timp de aproape două ore, înconjurat de mulțime, i-a primit alături de el pe cei care doreau o fotografie.
Pe parcursul zilei, România a fost felicitată de lideri internaționali, printre cei care au transmis scrisori președintelui fiind președinții Statelor Unite, Franței, Ucrainei și Republicii Moldova, dar și regele Charles al III-lea al Marii Britanii și împăratul Japoniei.
ROMÂNIA
Nicușor Dan avertizează asupra “României corupte” și a “sistemului de educație slab spre foarte slab”, în discursul de Ziua Națională: Trăim mai prost ca anul trecut, dar mult mai bine ca acum 20 de ani
Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj puternic despre vulnerabilitățile fundamentale ale statului român, vorbind deschis despre corupție, educație și sănătate în discursul susținut la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale a României, primul de acest fel de la învestirea în funcție.
Șeful statului a subliniat că România este „o țară coruptă”, că sistemul de învățământ „este slab spre foarte slab” și că sistemul sanitar se află „departe, foarte departe” de nivelul la care ar fi trebuit să fie.
În discursul adresat sutelor de invitați reuniți la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a afirmat că „celebrăm azi Unirea de la 1918, un moment istoric al României, un moment în care un vis de generații s-a împlinit.
„Și asta înseamnă, pe de o parte, că nu venim de nicăieri, că a existat o societate și o clasă politică capabile să-și coalizeze energiile pentru un ideal, și asta înseamnă că memoria acestor oameni ne obligă și pe noi să încercăm să fim la înălțimea a ceea ce ei au făcut”, a spus șeful statului.
Vorbind despre situația actuală, președintele a declarat că „trăim mai prost decât anul trecut”.
„Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani. Și trăim mai bine decât mulți din oamenii din țări vecine nouă”, a continuat el.
Referindu-se la corupție, Nicușor Dan a afirmat că „România este o țară coruptă, și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția, și mai au dreptate când sunt revoltați de faptul că oameni corupți vin și le dau lecții de moralitate la televizor.
„Totuși, suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani”, a adăugat șeful statului a adăugat.
„E adevărat și că toată corupția din toată această perioadă ne-a ținut înapoi. Puteam să fim mult mai departe și să trăim mult mai bine față de cum trăim azi. E adevărat și că în ultimele luni nu am văzut corupție la vârful statului român”.
Despre educație, președintele a spus că „avem multe zone de excelență în educație, dar, în ansamblu, sistemul de învățământ este slab spre foarte slab” și „asta o să ne provoace mari probleme în viitor”.
În privința sistemului sanitar, șeful statului a afirmat că „sistemul sanitar este departe, foarte departe de unde ar fi putut să fie cu toți banii pe care noi toți i-am dus încolo”.
„Dar vedem totuși primele corpuri noi de spital care sunt construite prin finanțare din PNRR”, a mai declarat Nicușor Dan.
Președintele a analizat apoi starea economiei, guvernanței, poziției României în UE, relației cu diaspora și administrația publică.
„Avem o economie privată foarte dinamică și meritoasă, care a reușit să dubleze PIB-ul României în 10 ani. Dar avem un deficit comercial foarte mare și nu avem, în momentul ăsta, o adevărată politică economică. Totuși, autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul pentru aderarea la OCDE”, a detaliat șeful statului.
Referindu-se la apartenența la Uniunea Europeană, Nicușor Dan a evidențiat beneficiile, dar a criticat faptul că vocea României nu s-a auzit în interiorul Uniunii în multiple situații.
„Suntem membri ai Uniunii Europene și, grație acestei poziții, România a primit aproximativ 100 de miliarde de euro. Dar, de multe ori, vocea României nu s-a auzit în interiorul Uniunii și au fost cazuri, cum a fost cazul Schengen, în care România a fost clar nedreptățită. Totuși avem maturitatea, pe care am exersat-o în ultimele luni, de a negocia și de a impune punctul nostru de vedere pe chestiuni tehnice care priveau România”, a mai afirmat el.
Nicușor Dan a pledat pentru diminuarea agresivității din spațiul public, afirmând că „spațiul nostru public este poluat de această revărsare de sloganuri, unele dintre ele devenind țipete și chiar urlete.
„Toate lucrurile pe care le-am spus sunt adevăruri despre România, pe care putem să le vedem dintr-o direcție sau din alta, și cel mai simplu pentru un politician este să ia două sau trei dintre ele, să le facă sloganuri, să defileze cu ele de dimineață până seara. Și sunt câțiva care o fac. Și, din păcate, spațiul nostru public este poluat de această reversare de sloganuri, unele dintre ele devenind țipete și chiar urlete”, a mai punctat el.
În încheiere, șeful statului a lansat un îndemn către români: „Vă invit pe toți să continuați să credeți în România”.
Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, la 1 Decembrie, dată la care în anul 1918 Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Această zi este sărbătorită de români începând cu anul 1990.
Manifestațiile de anul acesta au fost primele pentru Nicușor Dan în calitate de șef al statului. Președintele a participat la parada militară de la Arcul de Triumf din București. După încheierea ceremoniei oficiale de la Arcul de Triumf, șeful statului s-a îndreptat spre oamenii care au urmărit defilarea tradițională. Rând pe rând, a început să facă fotografii cu adulți, copii sau cetățeni străini curioși. Timp de aproape două ore, înconjurat de mulțime, i-a primit alături de el pe cei care doreau o fotografie.
Pe parcursul zilei, România a fost felicitată de lideri internaționali, printre cei care au transmis scrisori președintelui fiind președinții Statelor Unite, Franței, Ucrainei și Republicii Moldova, dar și regele Charles al III-lea al Marii Britanii și împăratul Japoniei.
JAPONIA
Împăratul Japoniei, scrisoare de felicitare către Nicușor Dan de Ziua Națională a României: Cele mai sincere urări de prosperitate pentru poporul român
Împăratul Japoniei, Naruhito, a transmis un mesaj oficial de felicitare președintelui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale sărbătorite pe 1 Decembrie. În scrisoarea sa, suveranul nipon adresează urări cordiale șefului statului român și poporului român.
„Cu ocazia Zilei Naționale a României, am deosebita plăcere de a vă transmite, Excelența Voastră, felicitările mele călduroase și cele mai sincere urări de fericire, precum și de prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră”, se arată în mesajul împăratului Japoniei, transmis prin canale diplomatice de Ambasada Japoniei în România.
Scrisoarea, scurtă și solemnă, reflectă tradiția diplomatică a Casei Imperiale Japoneze și vine în contextul relațiilor bilaterale tot mai consolidate dintre România și Japonia, inclusiv prin Parteneriatul Strategic lansat în 2023.
Prin mesajul său, suveranul japonez se alătură liderilor internaționali care au felicitat România cu ocazia Zilei Naționale, respectiv președinților Statelor Unite, Franței, Republicii Moldova și Ucrainei și regelui britanic Charles al III-lea.
Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, la 1 Decembrie, dată la care în anul 1918 Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Această zi este sărbătorită de români începând cu anul 1990.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Nicușor Dan: Anularea alegerilor prezidențiale “a creat un dubiu cu privirea la democrația din România”, dar avem “multe dovezi că alegerile au fost influențate în mod nelegal”
Nicușor Dan: România nu are “o adevărată politică economică”, dar “autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul de aderare la OCDE”
Nicușor Dan avertizează asupra “României corupte” și a “sistemului de educație slab spre foarte slab”, în discursul de Ziua Națională: Trăim mai prost ca anul trecut, dar mult mai bine ca acum 20 de ani
În perioada 1-9 decembrie, ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită în SUA pentru a discuta despre atragerea investițiilor americane și extinderea cooperării economice
SIPRI: Principalii producători de armament din Rusia și-au majorat veniturile cu 23% în ciuda sancțiunilor occidentale
Regatul Unit trebuie „să confrunte realitatea” că Brexitul „a afectat semnificativ economia noastră”, afirmă Keir Starmer
Europa are tot ce îi trebuie pentru a prospera, dar trebuie eliminate principalele obstacole care împiedică dezvoltarea companiilor și a investitorilor noștri, subliniază Ursula von der Leyen
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se întâlnește marți cu Vladimir Putin pentru a avansa planul american de încetare a războiului din Ucraina
Împăratul Japoniei, scrisoare de felicitare către Nicușor Dan de Ziua Națională a României: Cele mai sincere urări de prosperitate pentru poporul român
Uniunea Europeană și Singapore discută despre consolidarea cooperării digitale prin intermediul Consiliului Parteneriatului digital
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Trending
- ENERGIE4 days ago
PPC blue România își extinde infrastructura de stații de încărcare și preia rețeaua Hermes Flow cu 116 puncte de încărcare pentru vehicule electrice
- PARLAMENTUL EUROPEAN6 days ago
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE, invocând “colapsul democrației” și un “regim hibrid de autocrație electorală”
- ȘTIRI POZITIVE3 days ago
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa (European Best Destinations)
- ROMÂNIA2 days ago
Space Rider, primul sistem spațial european reutilizabil, realizat cu o contribuție esențială din partea României prin INCAS
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Contra-propunerea Europei la planul SUA: Acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la “linia de contact”