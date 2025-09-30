POLITICĂ
Nicușor Dan anunță că Președinția își reduce bugetul cu 17%: Pentru mulți români vremurile sunt grele. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a transmis Guvernului, în contextul viitoarei rectificări bugetare, că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025, reprezentând 17% din creditele bugetare.
“În luna iulie am spus că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituției”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.
Șeful statului a explicat că este un gest normal acela ca Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv, în contextul restrângerilor bugetare.
“Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele și cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca și Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient și mai aproape de oameni”, a mai scris președintele pe pagina de socializare.
Nicușor Dan afirmă că anularea alegerilor din 2024, o decizie “neobișnuită” și “foarte curajoasă”: Georgescu nu a fost un “călăreț singuratic”, ci a avut în spate o “rețea cu români cu bani”; A fost influența unui actor statal
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Digi24, că decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 de anulare a alegerilor prezidențiale a fost una „extrem de neobișnuită” și „foarte curajoasă”.
„Evident că toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis, însă ceea ce eu vreau să apreciez este că la acel moment de 6 decembrie, când Curtea Constituțională a luat decizia și președintele și instituțiile care au fost în CSAT și ulterior Curtea Constituțională au avut curajul să ia o decizie extrem de… să-i spunem neobișnuită. Ăla a fost un moment de slăbiciune și de eroare, dar care s-a sfârșit cu o decizie foarte, foarte curajoasă pe care trebuie să o salutăm”, a spus șeful statului.
„Un moment dintr-o imagine de ansamblu” – influența unui actor statal
Întrebat dacă va cere desecretizarea tuturor informațiilor din CSAT din 6 decembrie 2024, președintele a răspuns: „La momentul potrivit. Am intuiția. Mai am niște elemente care încă nu au fost făcute publice, dar am intuiția unei imagini de ansamblu și din nou amintesc de raportul acela al Marii Britanii. În câteva luni o să avem probe suplimentare. Desecretizarea la momentul oportun”. Nicușor Dan a subliniat că „ce s-a discutat în 6 decembrie este un element dintr-o imagine de ansamblu și nu este cel mai relevant. Atunci s-a vorbit, de exemplu, de influența unui actor statal și părea la momentul că-i ceva care cade din cer… În momentul ăsta noi avem TikTok care spune: A fost influența unui actor statal… care evident că nu poate să fie decât Rusia”.
Călin Georgescu și rețeaua din spatele candidaturii
Președintele a susținut că fostul candidat Călin Georgescu nu a fost un „călăreț singuratic”, ci „a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani”. „Călin Georgescu n-a fost așa un… cum să zic… un călăreț singuratic care a avut așa o viziune care și care această viziune a convins 2-3 milioane de oameni, ci a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani”, a declarat Nicușor Dan. Întrebat dacă sursa acestui „proiect” a fost Moscova, președintele a răspuns: „Exact. Faptul că alegerile din România puteau să fie influențate de Rusia este deja foarte grav și asta e dovedit”.
Partidele suveraniste, „aliniate cu Moscova”
Șeful statului a acuzat partidele suveraniste că se aliniază direcției politice a Rusiei. „(Votul în ce privește legea referitoare la drone este, n.r.) încă un semn că ele sunt aliniate – voit, nevoit, influențate, nu sunt în măsură eu să spun asta – dar că direcția lor de acțiune este aliniată cu Moscova, asta e clar”, a precizat el. Potrivit președintelui, confirmarea existenței unor forțe politice românești care sprijină intenționat politica Moscovei „ar fi foarte grav și poate să ducă inclusiv la consecințe juridice”.
„România știe să se apere și are aliați puternici”
În final, Nicușor Dan a transmis și un mesaj de încredere.
„România știe să se apere și progresează și, pe de altă parte, are niște parteneri foarte puternici cu care avem relații foarte bune. Deci, oamenii trebuie să fie foarte liniștiți că România este, în momentul acesta, în perspectiva securității, într-o poziție foarte bună”, a conchis președintele.
Procurorul general, Alex Florența, a explicat recent, într-o conferință de presă, modul în care s-au derulat atacurile hibride asupra României, arătând că țara noastră a fost ținta „predilectă” a unor campanii ample în contextul alegerilor din 2024. Acesta a precizat că „actorii ostili” au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice”, iar printre beneficiarii acestor acțiuni s-ar fi numărat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.
În anul 2024, au fost lansate peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, așa cum au relevat rapoartele serviciilor de informații desecretizate de Consiliul Suprem de Apărării a Țării, documente care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.
În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.
În România, Curtea Constituțională a luat o decizie fără precedent într-o țară democratică, respectiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024, constatând că procesul electoral a fost viciat în integralitatea sa. Decizia a venit după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a desecretizat rapoartele serviciilor de informații, analize și date care au relevat că România a fost vizată de 85.000 de atacuri cibernetice având mod de operare al unui actor statal, au identificat o campanie finanțată și coordonată de creștere accelerată a profilului candidatului independent Călin Georgescu, iar contraspionajul românesc a identificat date privind intențiile unor persoane de a afecta suveranitatea României și de a sprijini accesul lui Călin Georgescu, candidat anti-NATO și anti-UE, la funcția de președinte.
Reacții internaționale de sprijin pentru România în fața ingerințelor Rusiei
Ulterior, președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis, a nominalizat direct Rusia ca actor ce a stat în spatele acestei operațiuni hibride împotriva României, subliniind că este vorba despre modul de acțiune în această direcție și că procedura de atribuire va dura. În același timp, și președintele francez Emmanuel Macron și fostul premier belgian Alexander De Croo au arătat cu degetul spre Rusia, o poziție de condamnare a ingerințelor la adresa democrației venind și din partea președintelui german Frank-Walter Steinmeier. De asemenea, un raport oficial al guvernului francez a confirmat “manipularea pe scară largă” a alegerilor din România, primele alegeri democratice majore din Europa anulate din cauza ingerințelor străine. Și NATO a transmis ă prima sa reacție oficială publică și argumentată cu privire la anularea alegerilor prezidențiale din România, anul trecut, subliniind că arătând că operațiunea Rusiei în România a fost “înșelăciune” printr-o “campanie amplă pregătită dinainte pentru a afecta clandestin un scrutin”. Poziția NATO a venit în ajunul Conferinței de Securitate de la München, al cărei raport anual menționează “atacurile hibride agresive” ale Rusiei în Europa și “interferențe electorale în România”.
Poziția exprimată de SUA anul trecut
Poziția SUA cu privire la ingerințele externe în alegerile din România a fost exprimată anul trecut pe multiple paliere, în timpul administrației Biden. Delegația Congresului SUA la NATO, s-a arătat “profund îngrijorată de dovezile convingătoare” privind influența Rusiei în alegerile din România, precizând că “suntem alături de România în preocuparea sa de a organiza alegeri prezidențiale libere și corecte”. Și Comisia din SUA pentru securitate și cooperare în Europa a condamnat ferm “interferenţa malignă a Rusiei în alegerile din România”.
“Orice îndepărtare a politicii externe a României de alianțele sale occidentale prin interferența unui actor străin ar avea un impact negativ grav asupra cooperării România-SUA în materie de securitate“, a transmis, la momentul respectiv, și Departamentul de Stat.
Însă, noua administrație condusă de Donald Trump a avut o poziție mai degrabă critică, iar purtătorul de mesaj a fost vicepreședintele J.D. Vance.
Prima dată, J.D. Vance a lansat, pe 14 februarie, de la tribuna Conferinței de Securitate de la München, critici dure la adresa unor decizii recente din Europa, citând anularea alegerilor prezidențiale din România, și avertizând că amenințarea principală pentru democrația europeană nu vine dinspre Rusia sau China, ci din interior, printr-o renunțare treptată la valorile fundamentale comune cu Statele Unite.
“Amenințarea care mă îngrijorează cel mai mult nu despre dinspre Rusia, China sau alt actor extern, ci ceea ce se întâmplă în interiorul Europei. (….) Situația a devenit atât de gravă încât, în decembrie, România a anulat dintr-o lovitură rezultatul alegerilor prezidențiale pe baza suspiciunilor șubrede ale unei agenții de informații și a presiunii enorme din partea vecinilor săi continentali. Acum, din câte am înțeles, argumentul a fost că dezinformarea rusă a infectat alegerile din România”, a declarat Vance într-un discurs susținut în cadrul Conferinței, pe care l-a întrebuințat pentru a critica ceea ce el a numit “regresul” libertății de exprimare în Europa.
Organizarea noilor alegeri prezidențiale și victoria lui Nicușor Dan în mai 2025 au fost salutate apoi de Statele Unite, respectiv de secretarul de stat Marco Rubio. Mai mult, președintele Donald Trump și noul său omolog român au avut la finalul lunii mai și prima lor convorbire telefonică, la o zi după instalarea lui Nicușor Dan în funcția de șef al statului român, context în care Nicușor Dan a afirmat că Statele Unite sunt cel mai apropiat aliat și partener strategic vital al României.
Nicușor Dan către studenţii români de pretutindeni: Vocile voastre pot combate dezinformările, știrile false și acțiunile hibride. Fiţi vocea care inspiră, uneşte şi cere mai mult de la clasa politică
Preşedintele Nicuşor Dan le-a transmis, luni, studenţilor români din ţară şi din diaspora, cu prilejul celei de-a cincea ediţii a Forumului Studenţilor Români de Pretutindeni, că într-o lume „a crizelor multiple”, în care solidaritatea şi cooperarea globală „sunt esenţiale pentru a răspunde cu succes provocărilor”. Într-un mesaj transmis prin intermediul consilierului prezidențial Luminița Odobescu, șeful statului a arătat că vocile tinerilor pot aduce „mai multă toleranţă, respect şi incluziune în societate” şi pot transforma noile canale de comunicare în „instrumente pentru consolidarea încrederii şi combaterea dezinformării, a ştirilor false şi a acţiunilor hibride”.
„Mă bucur să vă transmit un mesaj de salut şi încurajare. Este un eveniment care reuneşte energia, inteligenţa şi creativitatea tinerei generaţii din ţară şi din diaspora. Iată că România poate fi unită prin entuziasm, idei, valori şi proiecte concrete, indiferent de graniţe”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan în mesajul către studenţii de pretutindeni.
Şeful statului a apreciat că prin astfel de iniţiative, Liga Studenţilor Români din Străinătate, Uniunea Studenţilor din România, UN Youth România şi Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România consolidează o comunitate de tineri „tot mai conştienţi de responsabilitatea pe care o au în transformarea ţării, indiferent de locul unde se află”.
Potrivit preşedintelui, legătura dintre studenţii români din ţară şi cei din diaspora este „un pilon esenţial al promovării identităţii şi a valorilor” păstrate în comun, chiar dacă aflaţi în locuri diferite.
„În societatea dinamică în care trăim, distanţa este redusă prin mijloacele de comunicare moderne, care facilitează oportunităţile de colaborare şi schimbul de idei în găsirea de soluţii la problemele actuale legate de securitate, economie ori dezvoltări tehnologice”, a mai adăugat preşedintele.
În mesajul său, șeful statului a menționat că temele Forumului – educaţie, tineret, mediu, sănătate şi afaceri externe – sunt corelate cu Agenda 2030 a Naţiunilor Unite şi reflectă „priorităţi” pe care România le susţine şi pe scena internaţională: acces la o educaţie de calitate, protecţia mediului, sănătate pentru toţi şi apărarea democraţiei şi drepturilor omului.
„Este esenţial ca vocea tinerei generaţii să se audă puternic în acest efort. Trăim într-o lume a crizelor multiple, în care solidaritatea şi cooperarea la nivel global sunt esenţiale pentru a răspunde cu succes provocărilor cu care ne confruntăm. Studenţii din ţară şi cei din diaspora au şansa de a deveni arhitecţii unor punţi trainice, prin care ideile inovatoare şi experienţele valoroase să circule liber. Vocile voastre pot aduce mai multă toleranţă, respect şi incluziune în societate şi, totodată, pot transforma noile canale de comunicare în instrumente pentru consolidarea încrederii şi combaterea dezinformării, a ştirilor false şi a acţiunilor hibride”, a continuat preşedintele Nicuşor Dan.
Potrivit acestuia, faptul că dezbaterile din cadrul Forumului vor fi sintetizate într-o Rezoluţie adresată autorităţilor publice reprezintă „un semn de maturitate civică şi de responsabilitate democratică”.
„România are nevoie de tineri care să vorbească răspicat despre nevoile societăţii, să formuleze propuneri îndrăzneţe de politici publice şi să demonstreze că leadershipul nu depinde de vârstă, ci de curaj şi implicare. Vă felicit pentru energia şi entuziasmul cu care vă asumaţi rolul de a contribui la viitorul României, fie că studiaţi aici sau în străinătate. Vă încurajez să valorificaţi această legătură specială, să vă implicaţi activ şi să transformaţi această platformă într-un spaţiu real de colaborare. România are nevoie de inteligenţa şi curajul vostru. Nu uitaţi că aveţi capacitatea de a genera schimbări profunde. Fiţi vocea care inspiră şi uneşte, care arată cu onestitate ce nu funcţionează şi care cere mai mult de la clasa politică”, a conchis Nicușor Dan.
Scrisoare către Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Oana Țoiu: În premieră, parlamentari din toate partidele coaliției cer deschiderea oficială a relațiilor cu Taiwanul
Un grup de parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR a lansat o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, prim-ministrului Ilie Bolojan și ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în care, pentru prima dată, lideri politici din Parlament din toate formațiunile coaliției de guvernare solicită deschiderea oficială a relațiilor cu Taiwanul.
Inițiativa are ca scop consolidarea și normalizarea relațiilor României cu Taiwanul, în linie cu abordarea adoptată de Uniunea Europeană și de partenerii strategici ai României. Demersul vine în contextul unei analize aprofundate a oportunităților economice și diplomatice pe care România le-ar putea valorifica prin dezvoltarea unei cooperări mai strânse cu Taipei.
Situația relațiilor bilaterale dintre România și Taiwan este caracterizată de o stagnare prelungită, cauzată de o interpretare a principiului “O singură Chină” care a rămas neschimbată din perioada comunistă. Această abordare, considerată de inițiatori ca fiind obtuză, interzice practic orice contact politic oficial și descurajează cooperarea economică și contactele la nivel de persoane. Această rigiditate plasează România într-o categorie de comportament mai apropiată de state precum Rusia, Coreea de Nord sau Iran, și o îndepărtează de abordarea pragmatică și deschisă a partenerilor săi europeni și americani. Drept urmare, România nu are nicio reprezentanță la Taipei, iar Taiwanul acoperă relațiile cu România de la biroul său din Bratislava.
Pierderi economice și strategice
Semnatarii inițiativei atrag atenția asupra decalajului semnificativ înregistrat de România la capitolul investițiilor taiwaneze, comparativ cu alte țări din regiune, precum Ungaria, Cehia sau Polonia. Potrivit inițiativei, investițiile taiwaneze în România se ridică la doar 10 milioane USD, în timp ce în Ungaria și Cehia acestea depășesc 1 miliard USD. Această discrepanță este atribuită, printre altele, barierelor birocratice și unei percepții politice ostile, care descurajează marile companii taiwaneze, superputeri în domeniul tehnologic, să investească în țara noastră.
Mai mult, se menționează că absența unei reprezentanțe românești la Taipei, în timp ce 15 state membre UE au birouri economice și culturale acolo, plasează România într-o poziție izolată. Această situație este considerată contrară intereselor strategice ale țării, având în vedere parteneriatul strategic cu Statele Unite și necesitatea de a alinia pozițiile României la cele ale aliaților săi.
Propuneri concrete pentru un cadru modern de colaborare cu Taiwanul
Inițiativa parlamentară propune un set de măsuri concrete, menite să remedieze situația actuală și să stimuleze cooperarea bilaterală:
- Deschiderea reciprocă a reprezentanțelor României la Taipei și a Taiwanului la București, pentru a facilita schimburile și contactele.
- Negocierea unui tratat de garantare a investițiilor și de evitare a dublei taxări, pentru a oferi un cadru legal stabil și predictibil investitorilor.
- Adoptarea unei rezoluții oficiale în Parlamentul României care să excludă reunificarea Taiwanului cu China prin forță, în linie cu poziția exprimată de Parlamentul European.
- Consolidarea cooperării pe teme strategice, cum ar fi lupta împotriva războaielor informaționale, prin parteneriate între agențiile de dezvoltare ale celor două țări.
- Eliminarea practicilor birocratice care îngreunează interacțiunea cetățenilor și investitorilor taiwanezi cu autoritățile române.
Semnatarii scrisorii deschise: Cristian Ghinea, senator USR, Daniel Fenechiu, senator PNL, Alexandru Muraru, deputat PNL, Szabolcs Nagy, deputat UDMR, Sorin Moise, senator PSD, Zoltán Miklós, deputat UDMR, Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș, senator PNL, Ovidiu Jitaru, senator PNL și Botond Csoma, deputat UDMR.
