Nicușor Dan anunță expulzarea consulului Rusiei de la Constanța și închiderea consulatului după incidentul cu dronă de la Galați: Întreaga responsabilitate revine Rusiei

Președintele Nicușor Dan a anunțat după ședința CSAT că autoritățile române au decis declararea drept persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea Consulatului General al Rusiei, după incidentul produs în noaptea precedentă în Galați, unde doi cetățeni români au fost răniți în urma căderii unei drone rusești.

„Am avut noaptea trecută un incident grav, în care doi cetățeni români au fost răniți, și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei”, a spus Nicușor Dan, după ce a convocat de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) ca urmare a incidentului de la Galați, pe care l-a descris drept „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

Șeful statului a anunțat apoi măsurile diplomatice adoptate de România.

„Față de această situație, Consulul General al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a criticat și reacțiile unor politicieni și lideri de opinie din România care, în opinia sa, încearcă să minimalizeze responsabilitatea Rusiei.

„Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici și lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia față de acest incident. Și acum cetățenii români pot să vadă cine e pro-occidental și cine mimează pro-occidentalismul”, a mai punctat Nicușor Dan.

Liderul de la Cotroceni a afirmat că autoritățile române au identificat traseul dronei implicate în incident.

„Am avut o dronă rusă, Gheran-2, plecată din Rusia. Cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României”, a mai declarat Nicușor Dan.

Președintele a mulțumit partenerilor occidentali pentru sprijinul acordat României după incident.

„Vreau să mulțumesc pentru solidaritate partenerilor, manifestată atât individual, cât și în cadrul formatelor multilaterale, partenerilor din Uniunea Europeană, partenerilor din NATO. Asta dovedește că există o solidaritate și o unitate euroatlantică”, a evidențiat Nicușor Dan, care a avut anterior și o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Mai multe state aliate – Franța, Estonia, Letonia, Lituania, Belgia, Germania, Cehia, Finlanda, Ungaria, Marea Britanie, Polonia, Slovacia – , înalți oficiali precum secretarul general al NATO, președinții Comisiei Europene, Consiliului European și Parlamentului European și șefa diplomației europene, și marile familii politice pro-europene – PPE, PES și ALDE – au condamnat acțiunile iresponsabile ale Rusiei. Un mesaj de solidaritate a fost exprimat și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. De asemenea, Statele Unite au reafirmat, prin ambasadorul la NATO, că „vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, calificând incidentul cauzat de drona rusească drept o „încălcare iresponsabilă” a teritoriului României. Totodată, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să ofere sprijin României.

În ceea ce privește măsurile de apărare, șeful statului a precizat că România accelerează achiziția de sisteme antiaeriene și dezvoltarea capacităților antidronă, inclusiv în cooperare cu Ucraina, Statele Unite și Marea Britanie.

„În cadrul SAFE, avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea”, a adăugat Nicușor Dan.

El a menționat și parteneriatul dintre România și Ucraina privind producția comună de drone.

„Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina semnat în urmă cu trei luni pe producția comună de drone”, a mai precizat Nicușor Dan.

Totodată, președintele a afirmat că România beneficiază deja de sprijin aliat pentru întărirea apărării aeriene.

„Avem acorduri și bilaterale, și în cadrul NATO, cu parteneri pentru echipamente care să fie prezente în România. Unele au venit, altele urmează să vină”, a mai afirmat Nicușor Dan.

În final, șeful statului a declarat că autoritățile române sunt pregătite inclusiv pe componenta de apărare civilă.

„Reacția pe zona de apărare civilă de azi noapte a fost una foarte rapidă”, a conchis Nicușor Dan.