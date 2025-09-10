ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Nicușor Dan, apel către AmCham pentru extinderea economică a Parteneriatului Strategic România – SUA: Suntem în grafic pentru aderarea la OCDE. Sfârșitul lui 2026 este capătul tunelului
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj de încredere mediului de afaceri american, subliniind că stabilitatea rămâne principala prioritate a autorităților române în contextul actual al deficitului bugetar și menționând că sfârșitul anului 2026 este „capătul tunelului” cu privire la suferința economică a țării și aderarea la OCDE.
„Stabilitatea este principala noastră prioritate, există convergență de opinii între Președinte, Guvern și Parlament și lucrurile sunt sub control. Din perspectiva mea, nu există vreun motiv de îngrijorare”, a declarat șeful statului în cadrul unui eveniment organizat de AmCham România.
Șeful statului a apreciat că anul viitor va fi unul dificil.
„România în mediul economic, populația, vom fi în oarecare suferință în 2026, însă sfârșit de 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului, și mă bucur că ați menționat OECD – suntem în grafic. Sfârșitul lui 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului. Toată lumea este aliniată pe acest obiectiv și suntem în grafic pentru aderarea la OECD”, a adăugat președintele, mulțumind AmCham pentru sprijinul acordat.
Nicușor Dan a subliniat importanța Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, apreciind dimensiunea sa de securitate și arătând că acesta trebuie consolidat și pe componenta economică.
„Este sarcina noastră – și a noastră, și a dumneavoastră – să îl consolidăm, să-l îmbunătățim, să-l extindem pe partea economică”, a spus el.
Referindu-se la reforma statului, președintele a admis că România nu are în prezent un plan de țară și că emergența schimbării din interiorul administrației publice lipsește.
„Da, există voință de reformă, dar mai avem de lucrat la cum. Este foarte important ca mediul privat să fie implicat în acest proces de reflecție, de aceea dialogul cu dumneavoastră este esențial”, a punctat acesta.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
„În curând, pe ecrane”. Luca Niculescu anunță „sezonul doi din seria video despre beneficiile aderării României la OCDE”: Revenim cu teme variate, care explică de ce OCDE este uneori numită „NATO economic”
Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe responsabil pentru procesul de aderare a României la OCDE, anunță lansarea „sezonului doi din seria video despre beneficiile aderării României la OCDE”.
„În curând, pe ecrane. Așa începeau cândva anunțurile de la cinema, iar azi împrumut formula pentru a vă spune că urmează… sezonul 2 din seria video despre beneficiile aderării României la OCDE. Revenim cu teme variate, care explică de ce OCDE este uneori numită <<NATO economic>>, ce înseamnă pentru pacienții români participarea în programul PaRIS (patient reported indicator surveys), ce valoare au cele 25 de rapoarte OCDE pentru politicile publice din România, cum poate crește investițiile statutul de membru (pornind de la exemplul unor țări intrate recent) – și multe, multe altele”, a dezvăluit Niculescu într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
De altfel, cele două episoade pe săptămână, „scurte și clare, despre ce este OCDE și de ce e important să fim acolo” vor putea fi găsite pe Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube și chiar și pe TikTok, dovadă că diplomația românească ține pasul cu era digitală.
Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe responsabil pentru procesul de aderare a României la OCDE a lansat prima serie de video-uri în luna iunie a acestui an.
România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
România a parcurs mai bine de jumătate din drumul către OCDE, având drept obiectiv să devină membră a acestei organizații până în 2026.
Potrivit lui Luca Niculescu, ne așteaptă o perioadă extrem de intensă de dialog cu OCDE, România sperând să închidă și ultimele comitete rămase.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
România va beneficia de implicarea OCDE pentru a maximiza impactul celor 600 de milioane de euro granturi SEE și norvegiene pe care le-ar putea primi până în 2028
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și-a început vizita la Bruxelles cu o ședință de negociere a granturilor de 600 de milioane de euro ale Spațiului Economic European și Norvegiene 2021-2028 alături de reprezentanții statelor donatoare.
„600 milioane de Euro pentru România. Am început astăzi vizita de lucru la Bruxelles cu o ședință foarte bună pentru negocierea granturilor Spațiului Economic European și Norvegiene 2021-2028 alături de reprezentanții statelor donatoare. Discutăm despre 600 milioane de Euro pe mai multe axe precum tranziția verde, dezvoltare locală, cultură, cercetare, justiție, afaceri interne, dezvoltarea capacității, inovare, business și întreprinderi mici și mijlocii etc.”, a detaliat ministrul, aflat în vizită de lucru la Bruxelles.
Ministrul a explicat că „această finanțare nu privește doar alocări financiare importante în beneficiul României, nu este vorba doar despre bani, ci despre cum folosim acești bani în concret, învățând din experiențele și inovarea partenerilor noștri — Norvegia, Liechtenstein și Islanda”.
„Pentru orașele mari, vorbim despre programe de eficiență energetică, mobilitate urbană și transportul public în comun, regenerare urbană, iluminat public, spații verzi și biodiversitate. Pentru localitățile mici, discutăm despre investiții în sănătatea oamenilor, centre permanente de sănătate primară în comunități rurale și orașe mici, incluziunea persoanelor de etnie romă, locuințe sociale, centre destinate persoanelor vârstnice. Alte componente foarte relevante privesc accesul la justiție, combaterea crimei organizate, combaterea violenței de gen, prevenirea și pregătirea în cazul dezastrelor naturale și multe altele”, a detaliat Dragoș Pîslaru.
Pentru a maximiza impactul acestor programe, România va beneficia de susținerea și expertiza organizațiilor partenere din statele donatoare — ministere și autorități relevante din Norvegia, Liechtenstein și Islanda, dar și de implicarea Consiliului Europei, a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și a altor entități relevante, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.
„Contribuția lor ne va ajuta să ne asigurăm că această sumă impresionantă va crea rezultate reale pentru dezvoltarea României și în beneficiul românilor. Vom continua aceste negocieri în lunile următoare, însă am speranța că vom progresa repede și vom putea semna memorandumul de acord final cât mai curând”, a conchis Dragoș Pîslaru.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Încă un pas spre aderarea la OCDE: România a obținut avizul al 15-lea din cele 25 de avize necesare, cel al Comitetului pentru Știință și Politică Tehnologică
Ministerul Educației și Cercetării, prin Autoritatea Națională pentru Cercetare, a anunțat finalizarea procesului de evaluare a României de către Comitetul pentru Știință și Politică Tehnologică al OCDE.
Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, avizul Formal al OCDE confirmă atât capacitatea României de a implementa instrumentele juridice internaționale, cât și alinierea politicilor și practicilor naționale la standardele globale în domeniul științei, tehnologiei și inovării.
Acest rezultat reflectă maturitatea sistemului românesc de cercetare și inovare și consolidează poziția țării noastre în mecanismele și structurile OCDE.
„După educație, mă bucur că am închis și pe partea de cercetare procesul de aderare a României la OECD, noul proiect de țară al României, după proiectele de aderare la NATO, la Uniunea Europeană și PNRR. Le mulțumesc miniștrilor care au început și derulat aceste demersuri înainte de preluarea de către mine a funcției de ministru al educației si cercetării, echipelor care m-au ajutat pe mine la încheierea acestor demersuri, iar în acest caz specific și președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare, domnul Andrei Alexandru, implicat direct în acest demers pentru componenta de cercetare” a declarat ministrul educației și cercetării, Daniel David.
La rândul său, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a evidențiat “încă un pas concret pe drumul României către OCDE.
“Astăzi am obținut cel de-al 15-lea Aviz Formal – cel al Comitetului OCDE pentru Politici Științifice și Tehnologice. Felicitări colegilor din Autoritatea Națională pentru Cercetare și din Ministerul Educației pentru munca și perseverența din ultimii doi ani care au făcut posibil acest rezultat. În aceste zile are loc la București Reuniunea Anuală a Diplomației Române. M-am bucurat să aud că obiectivul aderării la OCDE a fost reafirmat ca prioritate strategică de către toți oficialii români care au luat cuvântul – Președintele, Prim-ministrul, Președintele Senatului, Președintele Camerei Deputaților, Ministra Afacerilor Externe. Ținta noastră este 2026. Mai avem de incheiat 10 Comitete. Si am toată încrederea că vom reuși”, a scris Niculescu, pe Facebook.
România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație.
România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.
Comitetul Național pentru Aderarea României la OCDE este constituit din ministerele, instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în cadrul procesului de aderare, acesta fiind condus de prim-ministrul României. Comitetul Național stabilește liniile de acțiune în vederea îndeplinirii prevederilor din Foaia de parcurs pentru aderarea României la OCDE și agreează decizii pentru alinierea legislației, politicilor și practicilor României la standardele Organizației și ghidarea eforturilor interinstituționale pentru avansarea procesului de aderare.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România obținuse 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură. Cel de-al 15-lea aviz obținut este cel din partea Comitetului pentru Știință și Politică Tehnologică.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Eurodeputatul Gabriela Firea, mesaj după SOTEU: Europa trebuie să fie o alianță a păcii și o Uniune a egalității pentru cetățenii săi
Nicușor Dan, apel către AmCham pentru extinderea economică a Parteneriatului Strategic România – SUA: Suntem în grafic pentru aderarea la OCDE. Sfârșitul lui 2026 este capătul tunelului
PE a adoptat amendamentele propuse de Dan Motreanu ce vizează simplificarea accesului la fondurile europene: Apartenența PNL la PPE ne permite să apărăm interesele României
Iranul și AIEA au ajuns la un acord privind reluarea inspecțiilor ONU la toate facilitățile nucleare, inclusiv la cele bombardate de SUA și Israel
Parlamentul European solicită un buget mai consistent pentru Politica Agricolă Comună după 2027 și reducerea poverii birocratice asupra fermierilor
Proteste ample în Franța pe fondul tăierilor bugetare ale guvernului Bayrou. Sebastien Lecornu, noua propunere de premier a lui Macron pentru a scoate țara din instabilitate socială
România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian
Parlamentul European și-a adoptat poziția finală privind ajustările aduse Politicii de Coeziune pentru a răspunde provocărilor actuale
La o zi după discursul Maiei Sandu, Parlamentul European cere deschiderea rapidă a negocierilor de aderare și sprijinirea R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
Trending
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră
- ROMÂNIA1 day ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- CHINA1 week ago
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Maia Sandu se va adresa Parlamentului European de la Strasbourg cu o zi înaintea discursului privind Starea UE al Ursulei von der Leyen
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Raport: Investiții militare record în UE, cu România între statele care și-au majorat bugetul cu peste 10%. În 2025, UE va investi în premieră peste 2% din PIB pentru apărare, dar fragmentarea persistă față de SUA, China și Rusia