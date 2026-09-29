Nicușor Dan, apel către partide “să privească la interesul național” înainte de votul privind guvernul Mureșan: “Alegerile anticipate nu sunt o soluție”

Alegerile anticipate nu sunt o soluție, a spus președintele Nicușor Dan, marți, cu o zi înainte ca Parlamentul să supună la vot guvernul premierului desemnat Siegfried Mureșan.

Într-o scurtă declarație de presă acordată la Palatul Cotroceni în contextul participării la evenimentul de lansare a volumului „REGINA – in honorem arhitectei României Mari”, șeful statului a îndemnat partidele „să privească la interesul național”.

„E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție – dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români, și a piețelor financiare”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a reluat asigurarea că „există consens politic” pentru ca România să își păstreze „traiectoria financiară”.

„Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta”, a conchis Nicușor Dan.

Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan intră în etapa finală a procedurii de învestire, după ce acesta a depus la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Audierile candidaților în comisiile parlamentare se încheie marți, 29 septembrie, iar miercuri, 30 septembrie, este programat votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului.

Pentru a obține învestitura, Guvernul are nevoie de 233 de voturi, reprezentând majoritatea deputaților și senatorilor. Mureșan beneficiază de sprijinul PNL, USR și UDMR, în timp ce PSD și AUR au anunțat că nu vor susține cabinetul.

În cazul în care cabinetul propus și programul de guvernare sunt respinse, președintele Nicușor Dan va dobândi, potrivit Constituției, competența de a convoca alegeri anticipate, însă este de așteptat ca șeful statului să continuă consultările cu partidele parlamentare pentru depășirea crizei politice.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru după consultările cu partidele parlamentare pe care le-a avut pe data 17 septembrie. El a motivat această decizie prin faptul că Mureșan dispune de cele mai multe voturi din partea partidelor ca urmare a susținerii comune din partea PNL, USR și UDMR. Șeful statului a invocat, de asemenea, experiența lui Mureșan în Parlamentul European și faptul că acesta a negociat de-a lungul timpului dosare importante.

Desemnarea a venit după două tentative anterioare de formare a unui guvern care nu au dus la instalarea unui Executiv cu puteri depline, inclusiv respingerea cabinetului propus de Adrian Veștea.

România se află în criză politică și guvernamentală prelungită după ce Parlamentul României a votat pe 5 mai în favoarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR împotriva guvernului condus de președintele PNL Ilie Bolojan. 281 de voturi au fost date în favoarea destituirii cabinetului Bolojan De atunci, România este condusă de un Executiv interimar la Palatul Victoria.