Nicușor Dan, apel la expertiza comunității românești din New York: Să colaborăm pentru a face bine și aici, și în România, și pentru o societate “stăpână pe sine”

Președintele Nicușor Dan le-a transmis reprezentanților comunității românești din New York că experiența și expertiza dobândite de românii din diaspora într-un mediu competitiv pot contribui la dezvoltarea României, pledând pentru o colaborare mai strânsă între statul român și comunitățile din străinătate.

„Pentru că sunteți oameni care ați performat într-o societate mult mai competitivă decât a noastră, întrebarea este cum putem să folosim experiența dumneavoastră, cum putem să colaborăm pentru a face bine și aici, și în România”, a declarat Nicușor Dan în cadrul întâlnirii cu reprezentanții comunității românești din New York.

Șeful statului a afirmat că România trebuie să găsească modalități mai eficiente de a colabora cu structurile private și cu românii care au acumulat experiență profesională în străinătate.

„Asta e, cred eu, o întrebare pe care statul român și-o pune de multă vreme, cum să facă să colaboreze mai bine cu diverse structuri mai mult sau mai puțin private. Poate că și în asta puteți să ne învățați câte ceva”, a spus președintele.

Nicușor Dan le-a mulțumit românilor din New York pentru păstrarea identității, a tradițiilor și a legăturii cu România, precum și pentru contribuția lor la imaginea țării în Statele Unite.

„Vreau să vă mulțumesc că păstrați identitatea și contactul cu România, tradițiile ei. Vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți aici și dați o imagine bună României”, a afirmat el.

Nicușor Dan: România trebuie privită „corect”, cu progresele și neajunsurile sale

Președintele le-a cerut reprezentanților comunității românești să privească România atât prin prisma problemelor cu care se confruntă, cât și a progreselor înregistrate în ultimele decenii.

„Dincolo de asta, vă invit să avem o privire corectă asupra României”, a spus Nicușor Dan, enumerând printre neajunsurile resimțite de români „corupția, funcționarea deficitară a unor instituții și toate cele pe care le cunoaștem”.

În același timp, el a subliniat necesitatea de a ține cont de evoluția României în ultimii ani, în special după aderarea la Uniunea Europeană.

„Trebuie să înțelegem bine de unde am plecat și să vedem cu obiectivitate progresele mari pe care România le-a făcut în ultimii ani, în special după intrarea acum 20 de ani în Uniunea Europeană”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a evidențiat, în acest context, potențialul României, indicând calificarea forței de muncă, dinamismul mediului privat și nivelul sistemului de învățământ în anumite domenii.

Obiectivul pentru următorii ani: o societate „stăpână pe sine”

Președintele a mai spus că România a acumulat expertiză în numeroase domenii și că următorii ani ar trebui să fie dedicați consolidării acesteia.

„Aș zice că societatea românească a acumulat un anumit nivel de expertiză în multe domenii și îmi doresc să urmeze niște ani în care să consolideze această expertiză, să stabilizeze această expertiză, astfel încât să fie o societate stăpână pe sine”, a afirmat Nicușor Dan.

El a precizat că acesta este, în viziunea sa, unul dintre obiectivele pentru următorii ani și i-a invitat pe românii din diaspora să participe la acest efort.

„Pentru că ăsta ar fi obiectivul nostru pentru următorii ani și, în acest efort, dacă doriți, ne-am bucura să fiți aproape și sper să găsim acele metode prin care să folosim potențialul pe care îl avem cu toții”, a transmis președintele.

Întâlnirea cu reprezentanții comunității românești din New York are loc în contextul vizitei lui Nicușor Dan în Statele Unite pentru participarea la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Șeful statului urmează să susțină miercuri declarația națională în plenul Adunării Generale și participă, de asemenea, la reuniuni consacrate Ucrainei și platformei Crimeea.