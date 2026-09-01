Nicușor Dan, apel la tinerii ortodocși să promoveze un “naționalism sănătos”: Mărturisiți public valorile în care credeți. În locul lor, spațiul public este ocupat de “farisei, defetiști și demagogi”

Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat, marți, pe tinerii participanți la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO 2026) să își exprime public valorile în care cred și să contribuie la promovarea unui „naționalism sănătos”, criticând totodată vocile care domină în prezent spațiul public.

„Aș vrea să vă invit să mărturisiți public, și nu doar în interiorul bisericii lucrurile, valorile în care credeți, pentru că mi se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră”, a spus Nicușor Dan, la evenimentul care s-a desfășurat la Catedrala Națională.

Președintele a afirmat că locul unei astfel de mărturisiri, „ferme, dar simple și decente”, este ocupat în spațiul public de „farisei”, despre care a spus că îl îngrijorează faptul că au aderență în anumite segmente ale societății românești.

„Pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a pledat și pentru ceea ce a numit un „naționalism sănătos”, invocând istoria României și responsabilitatea generației actuale față de viitor.

„Pentru că țara asta are o istorie, noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia”, a spus președintele.

El a criticat atât „defetiștii” care susțin că România nu poate realiza lucruri importante, cât și „demagogii” care se folosesc de trecutul țării.

„Vedem că spațiul public este dominat, pe de o parte, de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și, în partea cealaltă, de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului”, a afirmat Nicușor Dan.

„Exact vocea celor care, cu decență, cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude și trebuie să se audă”, a adăugat șeful statului.

Președintele a vorbit și despre divizarea societății și despre nevoia ca oamenii să fie dispuși să asculte argumentele celor cu opinii diferite.

„Evident că tot timpul vom fi diferiți, tot timpul vom avea argumente unii împotriva celorlalți, și asta e sănătos. Ce nu e sănătos este să ne închistăm și să nu mai auzim ce crede celălalt și, în felul ăsta, să nu reușim să colaborăm ca să avansăm împreună”, a declarat Nicușor Dan.

În final, șeful statului le-a transmis tinerilor că prezența lor îi oferă motive de optimism și i-a îndemnat să „continue să creadă în România”.