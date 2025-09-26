Nicușor Dan apreciază că “Rusia nu este capabilă să atace NATO”, dar avertizează asupra războiului hibrid împotriva Occidentului unde “România este cu un pas în spatele Rusiei”

Președintele Nicușor Dan apreciază că șansele extinderii conflictului militar dincolo de granița Ucrainei sunt „extrem de mici”. Într-un interviu acordat joi postului Digi 24, șeful statului a declarat că Rusia nu ar fi capabilă, în acest moment, să atace NATO, însă a precizat că războiul Moscovei contra Occidentului se desfășoară în câmpul informațional, unde România se află „cu un pas în spatele Rusiei”, arătând totodată că în următoarea perioadă va fi actualizată și Strategia Națională de Apărare a Țării.

„Rusia nu este capabilă să atace NATO”

„Nicidecum, cel puțin la momentul ăsta, nu văd Rusia capabilă să atace NATO”, a spus Nicușor Dan. Potrivit președintelui, Moscova folosește alte metode pentru a influența lumea occidentală. „Rusia, având o economie așa și așa, evident că încearcă să suplinească deficiențele sale militare, umblând la populație și la deciziile pe care, într-o societate democratică, populația le ia în mod democratic prin vot. Și atunci, toate aceste lucruri sunt conjugate cu o pedală de propagandă care spune: ‘noi nu avem nimic cu voi’, ‘de ce nu lăsați Ucraina în pace, că până la urmă e chestiunea noastră internă’. Cam în cheia asta le văd”, a declarat șeful statului.

Războiul informațional al Rusiei

Nicușor Dan a subliniat că Federația Rusă a pornit încă din 2014 „un război informațional” împotriva lumii occidentale, încercând să impună, acolo unde se poate, o conducere favorabilă sau „să sădească neîncrederea” populației în modelul democratic occidental. Președintele a remarcat că instrumentele folosite sunt „foarte sofisticate”.

NATO reacționează rapid la provocări

Șeful statului a adus în discuție reacțiile rapide ale Alianței Nord-Atlantice în fața provocărilor Rusiei. „Imediat ce au intrat acele 19-20 de drone pe spațiul polonez, a doua zi la ora 10:00 a fost întâlnirea NATO pe subiectul ăsta. Câteva zile mai târziu, miniștrii de apărare din țările NATO au făcut un plan de suplimentare a apărării pe zona estică. Deci suntem într-o situație în care noi trebuie să descurajăm și asta facem foarte bine, noi împreună”, a spus Nicușor Dan.

Solidaritatea europeană, consolidată sub presiune

Președintele a remarcat o întărire a solidarității europene în fața agresiunii ruse. „Sigur că în momentul în care tu trimiți drone sau chiar – cum a fost la Estonia – avioane pe un teritoriu străin, evident că riști un incident care poate să degenereze. Ce este important, însă, este această solidaritate. Și, cumva, chiar văd o întărire a solidarității europene. Uniunea Europeană a fost de multe ori pusă în discuție, modul ei de funcționare… Acum, sub presiunea asta din partea Rusiei, eu văd – și la suprafață, și în discuțiile pe care lideri politici le au între ei – o determinare ca lumea asta, bunul acesta pe care noi l-am construit să fie apărat”, a declarat Nicușor Dan.

România, în fața dezinformării și atacurilor cibernetice

Șeful statului a apreciat că România are o situație bună în domeniul securității cibernetice, dar se află „cu un pas în spatele Rusiei” în ceea ce privește combaterea dezinformării. „Există două direcții de acțiune în zona online. Una este pe așa-numita securitate cibernetică, pentru că în același raport al Parchetului General, vedeți că în perioada alegerilor au fost 80.000 de atacuri cibernetice pe diferite structuri ale statului român. Și aici România e bine, colaborăm foarte bine cu partenerii noștri, europeni și occidentali. Încercăm toți să ajutăm Moldova, care de asemenea este sub presiune pe rețelele sale informatice. Pe de altă parte, pe zona de dezinformare (…) aici aș spune că suntem tehnologic cu un pas în spatele Rusiei și trebuie să reușim să ne apărăm în timp real”, a precizat el.

Strategia de Securitate Națională, în curs de actualizare

Președintele Nicușor Dan a anunțat că în perioada următoare va fi actualizată Strategia de Securitate Națională. „Este o obligație legală pe care orice președinte o are (…), să o propună Parlamentului în șase luni de la învestire; mai avem două luni, se lucrează la ea. Adică este o consultare cu toate instituțiile, astfel încât documentul să țină cont de provocările actuale. Față de acum patru ani, lumea, contextul s-au schimbat foarte mult și atunci suntem obligați să venim cu ceva care să fie și calitativ, și cantitativ, în acord cu ce se întâmplă în lume”, a declarat el pentru Digi 24.

La document lucrează departamentul de securitate națională din cadrul Administrației Prezidențiale, iar consilierul pentru securitate națională, Cristian Diaconescu, poartă discuții cu toate instituțiile relevante. „Foarte curând toate ideile lor vor fi cuprinse într-un document, o să fie o dezbatere internă și după aceea o dezbatere în societate”, a mai spus Nicușor Dan.