Nicușor Dan are încredere că partidele pro-europene vor fi responsabile în privința reformelor din PNRR: Orice s-ar întâmpla în zona politică, administrația trebuie să lucreze ca România să primească banii din PNRR

Președintele Nicușor Dan a transmis luni un nou îndemn la responsabilitatea din partea partidelor politice pro-europene cu privire la implementarea reformelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, mesajul său venind în plină criză politică și guvernamentală între Partidul Social-Democrat și premierul Ilie Bolojan.

Șeful statului a avut luni dimineață o întrevedere cu ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, cu care a discutat stadiul implementării reformelor din PNRR și al investițiilor care trebuie duse la bun sfârșit.

“Mai avem încă foarte multe de făcut ca să ne asigurăm că până la finalul lunii august terminăm totul cu bine, de la proiecte mari de infrastructură și spitale la reforme complicate, dar mult așteptate în energie, salarizare publică, justiție, guvernanță corporativă și altele”, a scris președintele, pe Facebook și pe X, după întâlnire.

Am trecut astăzi în revistă, împreună cu ministrul Dragoș Pâslaru, stadiul implementării reformelor din PNRR și al investițiilor care trebuie duse la bun sfârșit.



— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 20, 2026

El a apreciat că “este esențial ca orice s-ar întâmpla în zona politică, administrația să lucreze pentru ca România să primească banii pe care îi mai are de încasat până la finalul acestui program”.

“Avem consens ca toate legile, actele normative care mai sunt necesare să fie adoptate și am încredere că toate partidele pro-europene vor fi responsabile cu acest program”, a continuat Nicușor Dan, evidențiind că “aceste proiecte sunt despre prosperitatea și securitatea țării noastre și interesează toți cetățenii în egală măsură indiferent de preferințele lor electorale”.

Un mesaj similar a fost transmis de președinte și în cadrul unor declarații de presă susținute luni, la finalul unui eveniment la Academia de Studii Economice.

El a estimat intrarea în “turbulențe” pe scena politică pe fondul disputei dintre premierul Ilie Bolojan și Partidul Social-Democrat, însă a dat asigurări că formațiunile politice din actuala coaliție de guvernare au ajuns la consens privind implementarea PNRR, aderarea la OCDE și menținerea traiectoriei financiare a țării.

„Probabil că vom intra în turbulențe politice. Însă, există consens pe PNRR. Cele patru partide pro-occidentale și minoritățile naționale au consens că toate legile și actele normative care mai sunt necesare pentru PNRR să treacă până la sfârșitul lunii august” pentru ca România să încaseze banii din PNRR, a declarat Nicușor Dan.