Nicușor Dan, asigurat de comisarul european Dombrovskis că “România se află pe drumul corect și își va reduce deficitul dacă duce la bun sfârșit reformele”

România se află pe drumul corect și își va reduce deficitul dacă duce la bun sfârșit toate reformele anunțate, a declarat marți președintele Nicușor Dan, precizând că această evaluarea aparține comisarului european Valdis Dombrovskis.

Președintele Nicușor Dan l-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, discuțiile axându-se pe situația fiscal-bugetară a României, pe procedura de deficit excesiv și pe implementarea reformelor asumate de Guvern.

„Am avut o discuție constructivă astăzi cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate și pentru implementare și simplificare”, a declarat șeful statului după întrevedere.

Președintele a subliniat că autoritățile de la București sunt pe deplin angajate în procesul de corectare a dezechilibrelor bugetare și de asigurare a stabilității economice.

„Am discutat în special despre situația fiscal-bugetară a României, despre procedura de deficit excesiv și reformele, și măsurile pe care Guvernul le ia. L-am asigurat că există toată determinarea de a face aceste reforme și de a avea stabilitatea politică și predictibilitatea necesare”, a continuat el.

Substantive discussions today at Cotroceni Palace with Valdis Dombrovskis @VDombrovskis, Commissioner for Economy and Productivity, and for Implementation and Simplification, on key economic and financial topics, with a special focus on Romania's fiscal and budgetary situation.

Șeful statului a recunoscut că procesul de ajustare bugetară nu este lipsit de provocări.

„Este un parcurs complicat care are și costuri sociale și economice, însă sunt convins că vom redresa bugetul, vom reduce cheltuielile publice și economia noastră se va redresa”, a adăugat președintele.

Potrivit lui Nicușor Dan, oficialul european a apreciat progresele României în domeniul fiscal și a reafirmat sprijinul Comisiei Europene pentru eforturile țării noastre.

„Comisarul mi-a transmis că, în evaluarea sa, România se află pe drumul corect și își va reduce deficitul dacă duce la bun sfârșit toate reformele anunțate. M-a asigurat, de asemenea, că țara noastră are tot sprijinul Comisiei Europene în acest demers, dar și pentru a finaliza toate investițiile și proiectele din PNRR”, a mai adăugat șeful statului.

Președintele a reafirmat, la rândul său, angajamentul ferm al autorităților pentru utilizarea eficientă a fondurilor europene.

„L-am asigurat că vom depune toate eforturile pentru a folosi în mod eficient aceste fonduri, astfel încât fiecare euro să fie valorificat în beneficiul României”, a conchis Nicușor Dan.

Comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis s-a întâlnit marți și cu premierul Ilie Bolojan la sediul Guvernului și a avertizat că deficitul bugetar al României a ajuns în 2024 la un nivel nesustenabil de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE. El a cerut măsuri pentru atingerea țintei de 8,4% la final de an, prag despre care Bolojan a afirmat că România este angajată să-l îndeplinească, pentru ca ținta de deficit să se apropie de 6% în 2026.

Bolojan a declarat, într-o conferința de presă comună cu Dombrovskis, că Guvernul este ferm angajat în aplicarea măsurilor necesare pentru stabilizarea situației fiscal-bugetare și atingerea țintelor convenite cu Comisia Europeană. La rândul său, comisarul european a precizat că executivul european va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv.