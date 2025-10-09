ROMÂNIA
Nicușor Dan: Avem obligația să combatem discursul antisemit și care incită la ură. Vedem aceeași tentație de a arunca vina eșecurilor personale sau sociale asupra altora
Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că “avem obligația să combatem”, prin toate mijloacele, discursul antisemit și xenofob care instigă la ură, într-un “moment al istoriei” marcat de tensiuni tot mai accentuate și de tendința de a pune responsabilitatea eșecurilor personale sau sociale pe umerii altora.
“Comemorăm azi un eveniment tragic din istoria noastră în care foarte mulți oameni au murit, foarte multe familii au avut o imensă suferință pentru simplul motiv că aveau altă apartenență etnică. Într-un moment al istoriei în care vedem tensiuni tot mai mari și vedem o aceeași tentație de a arunca vina pentru neîmpliniri personale sau sociale tot timpul către celălalt, avem obligația să avem în memorie și să păstrăm memoria acestui eveniment tragic, avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură“, a afirmat Nicușor Dan, la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului organizată de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”.
Șeful statului a apreciat, totodată, că într-un moment în care forțe ostile democrației încearcă să adâncească tensiunile și distanțele dintre grupurile sociale, culturale și etnice, trebuie promovată toleranța în spațiul public.
“Și într-un moment în care forțe ostile democrației încearcă să adâncească toate tensiunile și toate distanțele între grupuri sociale, culturale, etnice din societatea noastră, avem obligația ca în manifestările noastre publice să încurajăm toleranța și discursul inclusiv. Este obligație pe care o avem față de memoria victimelor și a tuturor celor care au suferit. Deci să păstrăm memoria acestor oameni, să păstrăm memoria acestor suferințe și să acționăm astfel încât lucrurile acestea să nu se mai întâmple niciodată în România”, a conchis președintele.
Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului este un eveniment național ținut pe 9 octombrie în România, dedicat comemorării victimelor Holocaustului și, în special, rolului României în acest episod al istoriei.
ROMÂNIA
Nicușor Dan salută acordul Israel-Hamas mediat de Trump, Egipt, Qatar și Turcia: România rămâne angajată pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu
Președintele Nicușor Dan a salutat, joi, acordul dintre Israel și Hamas privind încetarea focului și eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza, transmițând că România își menține angajamentul de a sprijini eforturile pentru realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu.
“Salut cu căldură acordul privind încetarea focului și returnarea în siguranță a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza. Apreciez eforturile și leadershipul valoros al președintelui Donald Trump, precum și al Egiptului, Qatarului, Turciei și al tuturor partenerilor implicați în asigurarea acestui important progres în negocieri. Acest lucru aduce speranța atât de necesară pentru pace și stabilitate în regiune. România rămâne angajată să sprijine eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”, a scris Nicușor Dan, pe X.
I warmly welcome the agreement for a ceasefire and the safe return of all Israeli hostages from Gaza. I commend the efforts and valuable leadership of President @realDonaldTrump, as well as of Egypt, Qatar, and Türkiye and all the partners involved in securing this important…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 9, 2025
După doi ani de război, Israelul și Hamasul palestinian au convenit joi dimineață asupra unui armistițiu în Gaza în cadrul planului președintelui american Donald Trump de a stabili o pace “durabilă” în regiune.
Într-un mesaj pe rețeaua sa Truth Social, președintele american a declarat că este “mândru să anunțe că Israelul și Hamas au fost de acord cu prima fază” a planului său de pace pentru Gaza, în cadrul negocierilor indirecte din Egipt.
Donald Trump, care își dorește Premiul Nobel pentru Pace care va fi anunțat vineri, a precizat că acest acord “înseamnă că toți ostaticii vor fi eliberați foarte curând și că Israelul își va retrage trupele pe linia convenită, primii pași către o pace puternică, durabilă și eternă”.
Și Uniunea Europeană, prin președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a salutat anunțul privind acordul care securizează o încetare a focului și eliberarea ostaticilor din Gaza, pe baza propunerii prezentate de președintele american Donald Trump.
ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Când România are argumente, nu trebuie să cedeze în negocierile europene
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pledează pentru o Românie care își apără argumentele în negocierile europene, dând drept exemplu sectorul agricol, unde țara noastră, a mai spus acesta, are interese clare.
Oficialul român a participat joi la Conferința Națională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, înainte de a participa la reuniunea omologilor din UE, desfășurată la Luxemburg, informează Agerpres.
„Cred că ar trebui, evident, și asta o spun de foarte mult timp, să fim foarte fermi pe poziție în negocierile europene. Avem interese clare legate de agricultură, avem argumente. Când România are argumente, atunci nu trebuie să cedeze în negocierea europeană. Ne prezentăm argumentele, ne organizăm, facem o strategie legată de posibile alianțe în Consilii, de discuții în Parlamentul European și ne susținem punctele de vedere. Legat de Politică Agricolă Comună, cred că e foarte importantă această poziție a României pe care o putem articula, avem argumente, deci trebuie sa mergem mai departe în acest sens”, a afirmat Nazare.
El a evidențiat nevoia schimbării mentalității în vederea creării unor „instrumente financiare care să ajute cu adevărat agricultura”.
„Cumva trebuie să facem această trecere, o schimbare de mentalitate, atât la nivelul administrației, cât și în modul în care societatea civilă din agricultură – asociațiile profesionale – discută cu administrația, astfel încât să trecem peste inerția obișnuită și să creăm instrumente financiare care să ajute cu adevărat agricultura. Au făcut-o alte state din Europa de Est, sunt instrumente de succes, nu avem motive să nu o facem și noi. Trebuie doar să trecem peste aceste blocaje care ne-au afectat de foarte mult timp până acum în a fi proactivi în a finanța cu instrumente noi”, a precizat ministrul Finanțelor.
Ieri, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură și alimentație, vizita oficialului european având loc în contextul negocierilor privind noua Politică Agricolă Comună și Cadrul Financiar Multianual 2028–2034.
Premierul a arătat că este esențial ca viitoarea Politică Agricolă Comună să rămână echilibrată și să beneficieze de un buget adecvat, în condițiile în care unele state membre propun diminuarea fondurilor europene. El a subliniat că regulile de accesare a finanțărilor trebuie să fie realiste și adaptate nivelului de dezvoltare al fiecărui stat, pentru a asigura protecția fermierilor și accesul efectiv la resursele disponibile.
De asemenea, România consideră că fondurile de coeziune și cele dedicate PAC trebuie să rămână distincte, având roluri complementare.
ROMÂNIA
Rolul “crucial” al prezenței militare SUA în România, importanța strategică a regiunii Mării Negre și rolul Bazei MK ca pilon esențial în securitatea flancului estic, între mizele consultărilor Rubio – Țoiu
În cadrul întrevederii oficiale de la Washington cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat rolul crucial al prezenței militare americane în România pentru securitatea euro-atlantică. Șefa diplomației române a evidențiat importanța strategică a Bazei de la Mihail Kogălniceanu, descrisă drept „un pilon esențial pentru postura de descurajare și apărare a Flancului Estic”, în contextul consolidării cooperării bilaterale în domeniul apărării și securității regionale la Marea Neagră.
Oana Țoiu a avut consultări politico-diplomatice cu omologul american, Marco Rubio, în cadrul unei vizite oficiale pe care a efectuat-o la Washington. Acesta a fost prima întâlnire bilaterală a celor doi oficiali și prima reuniune România – SUA la nivel înalt după instalarea administrației Trump, ea având loc la invitația secretarului de stat Marco Rubio, ulterior formatelor de discuții comune din cadrul săptămânii la nivel înalt ONU, precum întâlnirea de lucru a miniștrilor de externe în format transatlantic.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, cei doi oficiali au avut un schimb de opinii productiv pe tema consolidării Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, precum și pentru identificarea oportunităților de extindere a parteneriatului.
Citiți și Prima întâlnire Marco Rubio – Oana Țoiu: România și SUA pregătesc un nou capitol al Parteneriatului Strategic axat pe securitatea flancului estic NATO, regiunea Mării Negre, economie și energie
Șefa diplomației române a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică și aportul bunei colaborări România – SUA la securitatea Flancului Estic.
În context, a evidențiat rolul crucial al prezenței militare americane pe teritoriul României, exemplificată prin importanța strategică a Bazei de la Mihail Kogălniceanu, un pilon esențial pentru postura de descurajare și apărare a Flancului Estic.
Într-un mesaj transmis de la Washington după întrevederea cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, Țoiu a declarat că Statele Unite mulțumesc României pentru stabilitatea parteneriatului strategic bilateral.
Citiți și Oana Țoiu, după întâlnirea cu Rubio la Washington: SUA mulțumesc României pentru stabilitatea parteneriatului strategic
„A fost o bucurie să-l revăd pe secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, astăzi la Washington D.C. Ne-a mulțumit, României, pentru stabilitatea parteneriatului nostru strategic”, a afirmat șefa diplomației române într-o postare pe Facebook.
Oana Țoiu a adăugat că a transmis la rândul său „recunoștință pentru prezența trupelor SUA pe teritoriul țării noastre în format aliat și pentru proiectele comune în domeniile apărării, energiei, tehnologiei cât și cele comerciale”.
„Vedem împreună un potențial major de a consolida acest parteneriat pe toate dimensiunile sale, cu mize importante în regiune, și vom continua acest dialog. Ne dorim să contribuim, alături de echipele noastre, la continuarea acestei istorii valoroase a prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii”, a mai precizat ministrul afacerilor externe.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
România face un nou pas spre aderarea la OCDE. Legea care înăsprește pedepsele pentru corupție a fost adoptată
Ursula von der Leyen, salvată de familiile politice pro-europene: Parlamentul European a respins două noi moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene
Belgia stabilește liniile sale roșii pentru împrumutul de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei și finanțat din activele rusești înghețate
Nicușor Dan: Avem obligația să combatem discursul antisemit și care incită la ură. Vedem aceeași tentație de a arunca vina eșecurilor personale sau sociale asupra altora
Începând de astăzi, plățile instant în euro vor fi mai rapide și mai sigure ca niciodată. Noile norme vor stimula economia Europei și vor aduce beneficii majore cetățenilor și întreprinderilor
Nicușor Dan salută acordul Israel-Hamas mediat de Trump, Egipt, Qatar și Turcia: România rămâne angajată pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Când România are argumente, nu trebuie să cedeze în negocierile europene
„Cooperarea cu SUA continuă”, anunță Zelenski. O delegație ucraineană va merge săptămâna viitoare la Washington pentru discuții privind apărarea aeriană și negocierile de pace
„Puneți-vă centurile de siguranță”, avertizează directoarea FMI: „Incertitudinea este noua normalitate” în economia globală
Inițiativa europeană Global Gateway a mobilizat peste 306 miliarde de euro în doar patru ani, afirmă Ursula von der Leyen: „Sunt încrezătoare că vom depăși 400 miliarde de euro până în 2027”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Trending
- NATO3 days ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- U.E.3 days ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- NATO1 week ago
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina
- INTERNAȚIONAL2 days ago
Statele membre intenționează să limiteze libertatea de circulație a diplomaților ruși în interiorul UE (Reuters)