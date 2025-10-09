Nicușor Dan: Avem obligația să combatem discursul antisemit și care incită la ură. Vedem aceeași tentație de a arunca vina eșecurilor personale sau sociale asupra altora

Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că “avem obligația să combatem”, prin toate mijloacele, discursul antisemit și xenofob care instigă la ură, într-un “moment al istoriei” marcat de tensiuni tot mai accentuate și de tendința de a pune responsabilitatea eșecurilor personale sau sociale pe umerii altora.

“Comemorăm azi un eveniment tragic din istoria noastră în care foarte mulți oameni au murit, foarte multe familii au avut o imensă suferință pentru simplul motiv că aveau altă apartenență etnică. Într-un moment al istoriei în care vedem tensiuni tot mai mari și vedem o aceeași tentație de a arunca vina pentru neîmpliniri personale sau sociale tot timpul către celălalt, avem obligația să avem în memorie și să păstrăm memoria acestui eveniment tragic, avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură“, a afirmat Nicușor Dan, la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului organizată de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”.

Șeful statului a apreciat, totodată, că într-un moment în care forțe ostile democrației încearcă să adâncească tensiunile și distanțele dintre grupurile sociale, culturale și etnice, trebuie promovată toleranța în spațiul public.

“Și într-un moment în care forțe ostile democrației încearcă să adâncească toate tensiunile și toate distanțele între grupuri sociale, culturale, etnice din societatea noastră, avem obligația ca în manifestările noastre publice să încurajăm toleranța și discursul inclusiv. Este obligație pe care o avem față de memoria victimelor și a tuturor celor care au suferit. Deci să păstrăm memoria acestor oameni, să păstrăm memoria acestor suferințe și să acționăm astfel încât lucrurile acestea să nu se mai întâmple niciodată în România”, a conchis președintele.

Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului este un eveniment național ținut pe 9 octombrie în România, dedicat comemorării victimelor Holocaustului și, în special, rolului României în acest episod al istoriei.