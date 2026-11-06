Nicușor Dan avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale și manipulării online pentru democrație: Nu mai suntem în situația în care legitimitatea alegerilor se rezumă la numărarea corectă a voturilor

Președintele Nicușor Dan a atras atenția vineri asupra vulnerabilităților pe care mediul digital le generează pentru procesele democratice, avertizând că manipularea algoritmică, publicitatea politică direcționată, campaniile de influență și utilizarea inteligenței artificiale pentru producerea de materiale false pot distorsiona atât dreptul cetățenilor de a alege, cât și dreptul acestora de a fi informați.

Șeful statului a participat vineri, 6 noiembrie, la reuniunea de lucru cu tema „Societatea informațională și democrația constituțională”, organizată la Palatul Parlamentului, în cadrul programului trienal al președinției Asociației Curților Constituționale Francofone, exercitată de Curtea Constituțională a României în perioada 2025-2028.

„Alegerile sunt fundamentul democrației și nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor. Trebuie să ne uităm la cum se desfășoară campania și mai ales la modul în care cetățenii pot să-și formeze opiniile. Și lucrurile astea s-au schimbat mult în ultimii ani, în special prin prezența tot mai mare a informațiilor într-un spațiu digital”, a afirmat președintele, în discursul său.

Nicușor Dan a identificat printre principalele vulnerabilități ale societăților democratice manipularea algoritmică, publicitatea politică direcționată, campaniile inautentice de influență politică și utilizarea inteligenței artificiale pentru producerea de materiale false.

„Pericolul pentru democrație este că vocea legitimă a cetățeanului riscă să nu se mai audă, riscă să fie acoperită de sute mii sau zeci de mii de conturi false plătite, sau ca un algoritm sau altul să acopere vocea legitimă a cetățeanului. Și am văzut multe exemple de felul ăsta, și evident că dreptul fundamental de a alege și dreptul fundamental de a fi informat sunt distorsionate”, a avertizat șeful statului.

În acest context, președintele a subliniat că viteza de reacție a instituțiilor este esențială pentru contracararea dezinformării, întrucât efectele propagării unei informații false sunt dificil de inversat după ce aceasta ajunge la o parte semnificativă a populației.

„Dacă o informație s-a răspândit deja la, să zicem, 20% din populație într-o formă care este falsă sau inautentică, e foarte greu după aceea ca oamenii la care această informație a ajuns să fie convinși de contrariul ei”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a pledat pentru adaptarea cadrului instituțional, atât prin modernizarea legislației, cât și prin îmbunătățirea capacității instituțiilor de a interveni în timp real, astfel încât procesul de informare a cetățenilor să rămână echitabil.

„Cum modernizăm legislația astfel încât să ia în considerare acest tip nou de fenomene digitale de informare, cum facem ca instituțiile să protejeze, cum am spus, în timp real integritatea alegerilor fără să fie afectat dreptul la liberă exprimare”, a punctat președintele.

Totodată, Nicușor Dan a subliniat că este nevoie de un echilibru între drepturile fundamentale, într-un domeniu nou, în care experiența și expertiza instituțiilor sunt esențiale pentru identificarea celor mai bune soluții.

Un alt subiect abordat de președinte a vizat dificultățile legate de finanțarea campaniilor politice, în condițiile diversificării modalităților prin care circulă resursele financiare și ale provocărilor privind reglementarea întregului cadru al fluxurilor financiare.