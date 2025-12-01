Nicușor Dan avertizează asupra “României corupte” și a “sistemului de educație slab spre foarte slab”, în discursul de Ziua Națională: Trăim mai prost ca anul trecut, dar mult mai bine ca acum 20 de ani

Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj puternic despre vulnerabilitățile fundamentale ale statului român, vorbind deschis despre corupție, educație și sănătate în discursul susținut la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale a României, primul de acest fel de la învestirea în funcție.

Șeful statului a subliniat că România este „o țară coruptă”, că sistemul de învățământ „este slab spre foarte slab” și că sistemul sanitar se află „departe, foarte departe” de nivelul la care ar fi trebuit să fie.

În discursul adresat sutelor de invitați reuniți la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a afirmat că „celebrăm azi Unirea de la 1918, un moment istoric al României, un moment în care un vis de generații s-a împlinit.

„Și asta înseamnă, pe de o parte, că nu venim de nicăieri, că a existat o societate și o clasă politică capabile să-și coalizeze energiile pentru un ideal, și asta înseamnă că memoria acestor oameni ne obligă și pe noi să încercăm să fim la înălțimea a ceea ce ei au făcut”, a spus șeful statului.

Vorbind despre situația actuală, președintele a declarat că „trăim mai prost decât anul trecut”.

„Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani. Și trăim mai bine decât mulți din oamenii din țări vecine nouă”, a continuat el.

Referindu-se la corupție, Nicușor Dan a afirmat că „România este o țară coruptă, și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția, și mai au dreptate când sunt revoltați de faptul că oameni corupți vin și le dau lecții de moralitate la televizor.

„Totuși, suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani”, a adăugat șeful statului a adăugat.

„E adevărat și că toată corupția din toată această perioadă ne-a ținut înapoi. Puteam să fim mult mai departe și să trăim mult mai bine față de cum trăim azi. E adevărat și că în ultimele luni nu am văzut corupție la vârful statului român”.

Despre educație, președintele a spus că „avem multe zone de excelență în educație, dar, în ansamblu, sistemul de învățământ este slab spre foarte slab” și „asta o să ne provoace mari probleme în viitor”.

În privința sistemului sanitar, șeful statului a afirmat că „sistemul sanitar este departe, foarte departe de unde ar fi putut să fie cu toți banii pe care noi toți i-am dus încolo”.

„Dar vedem totuși primele corpuri noi de spital care sunt construite prin finanțare din PNRR”, a mai declarat Nicușor Dan.

Președintele a analizat apoi starea economiei, guvernanței, poziției României în UE, relației cu diaspora și administrația publică.

„Avem o economie privată foarte dinamică și meritoasă, care a reușit să dubleze PIB-ul României în 10 ani. Dar avem un deficit comercial foarte mare și nu avem, în momentul ăsta, o adevărată politică economică. Totuși, autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul pentru aderarea la OCDE”, a detaliat șeful statului.

Referindu-se la apartenența la Uniunea Europeană, Nicușor Dan a evidențiat beneficiile, dar a criticat faptul că vocea României nu s-a auzit în interiorul Uniunii în multiple situații.

„Suntem membri ai Uniunii Europene și, grație acestei poziții, România a primit aproximativ 100 de miliarde de euro. Dar, de multe ori, vocea României nu s-a auzit în interiorul Uniunii și au fost cazuri, cum a fost cazul Schengen, în care România a fost clar nedreptățită. Totuși avem maturitatea, pe care am exersat-o în ultimele luni, de a negocia și de a impune punctul nostru de vedere pe chestiuni tehnice care priveau România”, a mai afirmat el.

Nicușor Dan a pledat pentru diminuarea agresivității din spațiul public, afirmând că „spațiul nostru public este poluat de această revărsare de sloganuri, unele dintre ele devenind țipete și chiar urlete.

„Toate lucrurile pe care le-am spus sunt adevăruri despre România, pe care putem să le vedem dintr-o direcție sau din alta, și cel mai simplu pentru un politician este să ia două sau trei dintre ele, să le facă sloganuri, să defileze cu ele de dimineață până seara. Și sunt câțiva care o fac. Și, din păcate, spațiul nostru public este poluat de această reversare de sloganuri, unele dintre ele devenind țipete și chiar urlete”, a mai punctat el.

În încheiere, șeful statului a lansat un îndemn către români: „Vă invit pe toți să continuați să credeți în România”.

Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, la 1 Decembrie, dată la care în anul 1918 Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Această zi este sărbătorită de români începând cu anul 1990.

Manifestațiile de anul acesta au fost primele pentru Nicușor Dan în calitate de șef al statului. Președintele a participat la parada militară de la Arcul de Triumf din București. După încheierea ceremoniei oficiale de la Arcul de Triumf, șeful statului s-a îndreptat spre oamenii care au urmărit defilarea tradițională. Rând pe rând, a început să facă fotografii cu adulți, copii sau cetățeni străini curioși. Timp de aproape două ore, înconjurat de mulțime, i-a primit alături de el pe cei care doreau o fotografie.

Pe parcursul zilei, România a fost felicitată de lideri internaționali, printre cei care au transmis scrisori președintelui fiind președinții Statelor Unite, Franței, Ucrainei și Republicii Moldova, dar și regele Charles al III-lea al Marii Britanii și împăratul Japoniei.