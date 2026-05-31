Nicușor Dan avertizează Rusia după incidentul cu drona: Următoarea măsură ar putea fi expulzarea ambasadorului

Președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu acordat BBC că decizia de închidere a Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța reprezintă un „avertisment” transmis Moscovei, după incidentul de la Galați, unde o dronă rusească s-a prăbușit pe teritoriul României și a provocat rănirea a doi cetățeni români.

Șeful statului a explicat că măsura se înscrie în cadrul reacțiilor diplomatice pe care Bucureștiul le poate adopta în raport cu Federația Rusă. Potrivit acestuia, următorul pas în ierarhia sancțiunilor diplomatice ar fi expulzarea ambasadorului rus din România.

„Această expulzare a consulului și închiderea consulatului este un mesaj într-o ierarhie diplomatică care este proporțional cu ce s-a întâmplat și că putem lua luate măsuri dacă acest lucru se mai repetă”, a precizat Nicușor Dan.

Întrebat despre ce alte măsuri ar putea fi luate, șeful statului a precizat: “expulzarea ambasadorului, de exemplu”.

Președintele Nicușor Dan a convocat vineri de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după incidentul de la Galați, pe care l-a descris drept „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”. La finalul ședinței a anunțat că autoritățile române au decis declararea drept persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea Consulatului General al Rusiei.

Ulterior, șeful statului s-a deplasat la Galați, unde a afirmat că incidentul provocat de explozia unei drone reprezintă „mai mult decât un incident de securitate” și a acuzat Federația Rusă de comiterea „unui act grav” care a pus în pericol viețile cetățenilor români.

Cu toate acestea, ambasadorul Rusiei la București nu va fi expulzat în acest moment, măsura fiind considerată una dintre cele mai severe sancțiuni diplomatice pe care un stat le poate adopta înaintea ruperii relațiilor diplomatice.

În urma incidentului de la Galați, România a analizat și posibilitatea consultării aliaților în baza Articolului 4 al Tratatului NATO, care permite convocarea de consultări atunci când un stat membru consideră că îi sunt amenințate securitatea, integritatea teritorială sau independența politică.

Președintele Nicușor Dan a afirmat anterior că autoritățile române vor adopta „măsuri proporționale” față de Federația Rusă, iar închiderea consulatului de la Constanța reprezintă primul semnal concret transmis Moscovei după incident.