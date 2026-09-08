Nicușor Dan califică rezultatele PISA drept “un semnal de alarmă major”: “Nu putem concepe viitorul dacă generațiile tinere nu dobândesc competențe”

Președintele Nicușor Dan consideră că rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă „un semnal de alarmă major” pentru sistemul educațional românesc și avertizează asupra inegalităților dintre școli și a decalajelor dintre elevii proveniți din medii socio-economice diferite.

„De educația asigurată astăzi copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare”, a transmis Nicușor Dan într-o declarație de presă publicată marți.

Președintele subliniază că una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale evaluării este faptul că șansele unui copil de a obține rezultate școlare bune depind într-o măsură prea mare de familia din care provine și de școala în care învață.

„Este dramatic că potențialul tinerilor români rămâne insuficient valorificat. Există inegalități serioase între școli în ceea ce privește calitatea educației oferite și persistă decalaje educaționale importante între elevii proveniți din medii socio-economice diferite”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan consideră că rezultatele PISA trebuie să reprezinte un punct de pornire pentru identificarea rapidă a cauzelor problemelor și pentru adoptarea unor măsuri de corectare, nu un motiv de resemnare sau dezbinare.

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Președintele susține că România are resursele umane și expertiza necesare pentru a îmbunătăți sistemul educațional, însă este nevoie ca exemplele de performanță existente în unele școli să fie transformate într-un sistem funcțional la nivel național.

„Nu ne lipsesc resursele umane, expertiza și capacitatea necesare pentru a construi un sistem educațional mai performant și mai echitabil. Ne lipsește însă consecvența de a transforma toate aceste insule de performanță într-un sistem național, funcțional pentru toți copiii”, a punctat Nicușor Dan.

El atrage atenția că România nu poate vorbi despre competitivitate economică, cercetare, inovare, apărare și o societate rezilientă fără ca tinerii să dobândească mai întâi competențele fundamentale.

„Nu putem concepe viitorul în termeni de societate rezilientă și competitivitate în economie, cercetare, inovare și apărare dacă generațiile tinere nu dobândesc în primul rând un set de competențe fundamentale”, a transmis șeful statului.

Printre prioritățile indicate de președinte se numără identificarea și sprijinirea timpurie a elevilor aflați în risc educațional, introducerea la nivel național a unui sistem de evaluare bazat pe date, reducerea abandonului școlar și consolidarea competențelor de bază la lectură, matematică și științe.

De asemenea, Nicușor Dan pledează pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei și inteligenței artificiale și pentru asigurarea unor condiții de învățare de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin.

Președintele subliniază că aplicarea acestor măsuri presupune și creșterea investițiilor în educație.

„România trebuie să investească mai mult, mai consecvent și mai inteligent în educație”, a conchis Nicușor Dan.