Nicușor Dan, către guvernul condus de Luca Niculescu: Românii au așteptări. Trebuie găsit bunul echilibru între constrângeri și așteptări

Președintele Nicușor Dan a transmis marți, la ceremonia de depunere a jurământului de către Guvernul condus de Luca Niculescu, că noul cabinet trebuie să găsească echilibrul între obligațiile financiare asumate de România, așteptările cetățenilor și necesitatea reformelor.

Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți votul de încredere al Parlamentului, punând capăt unei perioade de mai bine de cinci luni de interimat la conducerea Executivului. Guvernul Niculescu a fost învestit cu 280 voturi pentru și 58 împotrivă.

Șeful statului i-a mulțumit fostului premier Ilie Bolojan și cabinetului său pentru activitatea din ultimele luni, afirmând că România a continuat să funcționeze în cele cinci luni și jumătate în care nu a avut un guvern cu puteri depline.

„Vreau să mulțumesc primului ministru Ilie Bolojan și cabinetului pentru efortul pe care l-a făcut în întreaga această perioadă. Bineînțeles că fiecare are propriile evaluări și n-o să le fac eu pentru ceilalți”, a declarat Nicușor Dan, după depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.

Președintele a afirmat că membrii cabinetului precedent au muncit intens, indiferent de perioada în care au ocupat funcțiile, și s-au dedicat domeniilor de care au fost responsabili.

„Ce pot eu să spun despre primul ministru, despre miniștri și cei de dinainte de moțiune și cei de după, că au muncit fiecare dintre ei enorm de mult și s-au dedicat pentru zona de activitate pe care o aveau în competență”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a evidențiat și faptul că, în această perioadă, România a avut de gestionat mai multe obiective importante, între care închiderea PNRR, derularea programului SAFE, finalizarea unor capitole de negociere pentru aderarea la OCDE și evaluările agențiilor de rating.

„Vreau să mulțumesc de asemenea pentru că în această perioadă de cinci luni și jumătate în care nu am avut guvern cu puteri depline România a funcționat totuși”, a afirmat președintele.

Acesta a adăugat că, pe subiectele importante, a existat colaborare între partidele politice, pe care a descris-o drept „un semn de maturitate pentru democrația noastră”.

Șeful statului l-a felicitat pe Luca Niculescu pentru formarea noului cabinet și obținerea susținerii majorității parlamentare, apreciind că acesta va trebui să își folosească abilitățile de negociere în relația cu Parlamentul.

„Îl felicit pe Luca Niculescu, care a reușit în timpul ăsta scurt să facă un program, o echipă și foarte important să obțină voturile majorității parlamentare. Înseamnă că are niște abilități pe care ar trebui să le exerseze din să le exercite din plin în perioada următoare. Probabil că o să fie mai greu decât a fost acum, dar am încredere că va reuși să găsească echilibrul bun în discuția cu, în special cu Parlamentul”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că noul Guvern trebuie să țină cont atât de obligațiile financiare asumate de România, cât și de așteptările cetățenilor, inclusiv în privința reformelor.

„Cunoaștem cu toții că există obligațiile financiare pe care România și le-a asumat și nu într-un mod abstract și pentru ca să-și protejeze evoluția economică viitoare. Astea sunt niște constrângeri, există așteptări pe care românii le au și trebuie găsit bunul echilibru între constrângeri și așteptări. Există o așteptare a românilor pentru reforme și astea trebuie îndeplinite sau măcar începute”, a afirmat șeful statului.

Președintele a salutat existența unui portofoliu dedicat digitalizării și inteligenței artificiale în noul Guvern și a pledat pentru conectarea economiei românești la domeniile cu potențial de creștere la nivel global.

„Și foarte important și mă bucur că există un portofoliu dedicat pentru digitalizare și inteligență artificială. România trebuie să privească înainte economic, să se conecteze cu punctele în care se joacă economia globală, are niște avantaje competitive și trebuie să aibă curajul să o facă”, a declarat Nicușor Dan.

La finalul discursului susținut după depunerea jurământului de către membrii cabinetului, președintele le-a urat succes noilor miniștri.

Noul Executiv este alcătuit din: prim-ministru – Luca Niculescu (independent), viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu (PSD), ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa (PSD), ministrul Finanțelor – Alexandru Nazare (independent), ministrul Afacerilor Externe – Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent), ministrul Justiției – Radu Marinescu (PSD), ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea (PSD), ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Daniel Cătălin Zamfir (PSD), ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială – Costinel Bogdan Dumitru (independent), ministrul Energiei – Dumitru Chisăliță (independent), ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Ionuț Barbu (PSD), ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Elena Intotero (PSD), ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Marcel Alexandru Stoica (PSD), ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Alexandru Mihai Ghigiu (PSD), ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – Petre Florin Manole (PSD), ministrul Sănătății – Alexandru Florin Rogobete (PSD), ministrul Educației și Cercetării – Valentin Sorin Costreie (independent), ministrul delegat pentru Învățământ Preuniversitar – Sorin Gabriel Ionescu (PSD), ministrul Culturii – Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent).