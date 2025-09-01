COMISIA EUROPEANA
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră
Președintele Nicușor Dan a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că își dorește ca hub-ul european de securitate să fie găzduit la Constanța.
Șeful statului i-a urat bun venit Ursulei von der Leyen “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța. Șefa executivului european s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“.
“Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să o operaționalizăm cât mai curând, și în cadrul acestei strategii ne dorim ca hub-ul european de securitate de care această strategie vorbește să fie localizat în România, la Constanța, la Marea Neagră“, a afirmat el.
România are obiectivul de a găzdui Centrul UE pentru securitate maritimă la Marea Neagră, o propunere cuprinsă în prima abordare strategică a Uniunii Europene privind regiunea Mării Negre, prezentată recent de Comisia Europeană. Acest lucru a fost afirmat de președintele Nicușor Dan în mai multe rânduri, contexte în care a deplâns faptul că România nu are totuși strategie națională la Marea Neagră pe care să le-o prezinte partenerilor și aliaților.
Șeful statului a remarcat că actuala perioadă este “complicată, cu o presiune din partea rusă“, și atunci solidaritatea europeană este importantă.
În context, el a afirmat că a discutat cu șefa executivului european despre capacitatea Europei de a se apăra și de a colabora în sensul acesta.
“Am discutat de programul ReArm, am discutat de componenta SAFE a Programului ReArm, în care România a propus deja niște proiecte, printre care Baza Kogălniceanu, în care ne aflăm azi, Portul Constanța, pe care l-am vizitat azi, de asemenea. Programul SAFE o să fie și o oportunitate de dezvoltare a industriei românești de apărare, pentru că vor fi echipamente care vor fi produse în România, și, de asemenea, o oportunitate pentru a dezvolta o infrastructură care să deservească atât zona militară, cât și zona civilă“, a arătat șeful statului.
Președinta Comisiei Europene s-a aflat de vineri până luni într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse.
Ursula von der Leyen a vizitat Polonia, Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.
Periplul geopolitic al șefei Comisiei Europene pe flancul estic s-a încheiat luni după-amiază în România, alături de președintele Nicușor Dan în portul militar Constanța și la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu. Baza este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.
Ursula von der Leyen salută “reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor” României: Rezistați intimidărilor care fac de obicei parte din manualul de acțiune al Moscovei
România a dat dovadă de reziliență impresionantă a democrației și instituțiilor sale, contracarând cu succes tentativele de dezinformare și manipulare care fac parte din manualul de acțiune al Rusiei, a afirmat, luni, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Șefa executivului european a fost întâmpinată pe “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța, de către președintele Nicușor Dan, von der Leyen remarcând că se află în România “pentru prima dată de la inaugurarea” mandatului prezidențial. Președinta Comisiei Europene s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“.
“În ultimele luni, România a demonstrat reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor sale. Ați contracarat cu succes tentativele de dezinformare și manipulare”, a spus von der Leyen, cu referire indirectă la depășirea momentului critic al anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut, pe fondul ingerințelor externe.
Șefa Comisiei Europene a arătat că România este “un susținător ferm, de nădejde și de nezdruncinat ai Ucrainei și Republicii Moldova”.
“Rezistați intimidărilor care fac de obicei parte din manualul de acțiune al Moscovei, iar acest lucru vă face doar mai puternici”, a mai adăugat ea.
Președinta Comisiei Europene s-a aflat de vineri până luni într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse.
În acest context, președintele Nicușor Dan a precizat că România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră și a pus accentul pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre” ca atuuri ale țării noastre pentru a contribui la reconstrucția Ucrainei.
Ursula von der Leyen a vizitat Polonia, Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.
Periplul geopolitic al șefei Comisiei Europene pe flancul estic s-a încheiat luni după-amiază în România, alături de președintele Nicușor Dan în portul militar Constanța și la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu. Baza este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.
Avionul Ursulei von der Leyen a fost vizat de un bruiaj în Bulgaria, cu Rusia suspectă de acest incident. Șefa Comisiei Europene își încheie luni în România turneul pe flancul estic
Un avion la bordul căruia se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost afectat duminică de interferențe cu sistemele de navigație GPS, Rusia fiind suspectată că s-ar afla în spatele atacului.
„Putem confirma că a existat bruiaj GPS, dar avionul a aterizat în siguranță”, a declarat Arianna Podestà, adjunct al purtătorului de cuvânt al Comisiei, într-o declarație transmisă către Politico Europe.
Șefa Comisiei Europene se află într-un turneu în statele „de pe linia frontului” – Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România – pentru a sublinia angajamentul Uniunii Europene de a-și consolida capacitățile de apărare și securitate.
Ea a sosit duminică în Bulgaria, unde a vizitat un producător de armament la Sopot, însoțită de premierul Rosen Zhelyazkov. Anterior, din Polonia, ea nu s-a ferit să-l descrie drept “prădător” pe președintele rus Vladimir Putin, la câteva zile după ce un nou atac al Rusiei asupra Kievului a lovit și sediul Delegației UE în Ucraina.
Aeronava, închiriată de Comisia Europeană pentru această deplasare, nu a putut folosi sistemele electronice de navigație din cauza interferențelor în timpul apropierii de aeroportul din Plovdiv, al doilea oraș ca mărime al Bulgariei.
„Serviciile de trafic aerian au propus imediat o procedură alternativă de aterizare folosind mijloace de navigație terestre (Instrument Landing System). Sistemele de navigație terestră utilizate în Bulgaria sunt independente de sistemele GPS”, se arată într-un comunicat al guvernului bulgar.
„Precizăm totodată că nu a fost nevoie de redirecționarea zborului”, se mai menționează în comunicat.
Podestà a afirmat că executivul european a primit informații de la autoritățile bulgare potrivit cărora „există suspiciunea că această interferență flagrantă a fost provocată de Rusia”.
„Incidentul subliniază urgența actualului turneu al președintei în statele membre de pe linia frontului, unde a văzut personal amenințările zilnice din partea Rusiei”, a adăugat ea.
Bruiajul și falsificarea semnalului GPS împiedică aeronavele să acceseze sisteme de navigație precum GPS-ul american sau Galileo european, distorsionând datele de localizare pe care acestea le primesc, fiind utilizate tot mai frecvent ca metode de perturbare a operațiunilor civile sau militare.
Guvernele europene au avertizat asupra acestui tip de interferență deliberată, afirmând că aceasta are loc în regiunea Mării Baltice încă din 2022, și au cerut Comisiei Europene să ia măsuri împotriva Rusiei și Belarusului.
Președinta Comisiei Europene se află într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse.
Pe lângă Polonia, von der Leyen a vizitat Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.
Putin “este un prădător care a pornit 4 războaie în 25 de ani”, afirmă von der Leyen înainte de a-și încheia la Baza Mihail Kogălniceanu din România turneul de pe flancul estic al UE
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu s-a ferit să-l descrie drept “prădător” pe președintele rus Vladimir Putin în timpul unei vizite la granița Poloniei cu Belarus pe care a efectuat-o duminică înainte de a se deplasa, luni, în România.
„Este un prădător. În ultimii 25 de ani, a pornit patru războaie: în Cecenia, în Georgia, în Crimeea și invazia în desfășurare în Ucraina“, a spus von der Leyen, într-o conferință de presă comună cu prim-ministrul polonez Donald Tusk. „Știm din experiență că poate fi ținut sub control doar prin măsuri de descurajare puternice”, a adăugat șefa Comisiei Europene.
Potrivit acesteia, „trebuie să păstrăm sentimentul de urgență, deoarece știm că Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba”.
Președinta Comisiei Europene se află într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse. Călătoria sa coincide cu eforturile intensificate ale președintelui american Donald Trump de a negocia un armistițiu în războiul lui Putin împotriva Ucrainei, aflat acum în al patrulea an.
Pe lângă Polonia, von der Leyen a vizitat Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.
Periplul geopolitic al șefei Comisiei Europene pe flancul estic se încheie luni după-amiază în România, unde se va afla alături de președintele Nicușor Dan la Constanța și la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu. Baza este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.
Ursula von der Leyen se va întâlni în România doar cu șeful statului. În programul anunțat inițial la discuții trebuia să participe și prim-ministrul Ilie Bolojan, însă acesta urmează să prezinte luni în Parlament următoarele pachete de măsuri fiscale pentru care Guvernul își va angaja răspunderea. Măsurile sunt considerate cruciale pentru reducerea deficitului bugetar, în conformitate cu cerințele Comisiei Europene.
De altfel, președintele Nicușor Dan a anunțat duminică faptul că subiectele de discuție cu președinta Comisiei Europene vor viza cooperarea UE – NATO în materie de securitate și apărare, finanțarea proiectelor militare din programul SAFE al UE și subiecte specifice de țară, precum Planul Național de Redresare și Reziliență și problema deficitului.
“Doamna von der Leyen a vizitat țările din Flancul Estic. Deci o să fie o discuție legată de apărarea europeană pe Flancul Estic, de mecanismul SAFE și bineînțeles chestiuni care vizează relațiile noastre cu Comisia Europeană și, nu e un secret, chestiunea deficitului și a PNRR”, a declarat Nicușor Dan, duminică, la Chișinău.
România se numără printre cele 18 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe).
Totodată, România are obiectivul de a găzdui Centrul UE pentru securitate maritimă la Marea Neagră, o propunere cuprinsă în prima abordare strategică a Uniunii Europene privind regiunea Mării Negre, prezentată recent de Comisia Europeană.
Președintele Nicușor Dan și președinta Comisiei Europene vor începe vizita lor comună la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, urmată de o deplasare în Portul Militar Constanța, cu vizitarea Fregatei „Regele Ferdinand”. Cei doi lideri vor avea, de asemenea, convorbiri oficiale, o întâlnire cu militarii dislocați la Baza de la Mihail Kogălniceanu și o conferință de presă comună.
