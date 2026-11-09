Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen: O Mare Neagră sigură este esențială pentru securitatea Europei și reconstrucția Ucrainei. România a inclus în SAFE echipamente pentru protejarea țărmului

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, la București, după discuțiile cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că România a inclus în programul SAFE echipamente necesare protejării litoralului Mării Negre și că securitatea regiunii este esențială pentru întreaga Europă, inclusiv pentru o pace durabilă și reconstrucția Ucrainei.

Șeful statului a subliniat importanța strategică a Mării Negre pentru comerțul global, securitatea energetică și apărarea europeană, menționând inclusiv viitorul Coridor de Mijloc și relația cu Zona Caspică.

„De ce e importantă Marea Neagră, nu doar pentru România, ci și pentru Europa – pentru că este un punct important în comerțul global, inclusiv viitorul Coridor de Mijloc. Pentru că este un punct important în securitatea energetică a Europei, și vorbim aici atât de dezvoltările viitoare de extracție din Marea Neagră, dar și de relația cu Zona Caspică. Și bineînțeles că este un punct important pentru securitatea întregii Europe”, a afirmat Nicușor Dan, într-o conferință de presă alături de șefa executivului european.

Președintele a arătat că securitatea Mării Negre este o condiție atât pentru stabilitatea Ucrainei, cât și pentru reconstrucția acesteia.

„Dacă vorbim de conflictul din Ucraina și de reconstrucția Ucrainei, nu putem să vorbim nici de o pace stabilă în Ucraina, nu putem să vorbim nici de un mod eficient de a reconstrui Ucraina fără o Mare Neagră sigură”, a punctat acesta.

Șefa executivului european a efectuat luni o vizită în România, pentru întrevederi cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu, înainte de a se deplasa marți, la Varna, pentru o întâlnire cu premierul bulgar Rumen Radev. Aceste vizite au loc în vreme ce aliații NATO își intensifică supravegherea asupra Mării Negre, în urma atacurilor asupra navelor comerciale. În context, von der Leyen a anunțat că Uniunea Europeană va aloca 50 de milioane de euro pentru operaționalizarea Centrului european de securitate maritimă la Marea Neagră.

Referindu-se la incidentele de securitate din regiune, șeful statului a enumerat incursiunile cu drone, acțiunile de sabotaj, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare, pe care le-a încadrat în spectrul războiului hibrid desfășurat de Rusia.

„Toate astea sunt un întreg spectru de război hibrid în care, evident, Rusia încearcă să escaladeze conflictul pe care l-a început în urmă cu cinci ani în Ucraina și să implice țări europene în acest conflict”, a declarat președintele.

În acest context, Nicușor Dan a evidențiat necesitatea unui angajament european puternic în regiunea Mării Negre și concretizarea hubului de securitate maritimă, inițiat de România și Bulgaria.

„Am discutat cu doamna Președinte von der Leyen pentru un angajament european puternic în regiunea Mării Negre și punctul concret, important, este hub-ul de securitate la Marea Neagră, care a fost inițiat de România împreună cu Bulgaria în urmă cu câțiva ani, care a intrat într-o strategie europeană și acum trebuie să fie concretizat în România și Bulgaria cu ajutorul Uniunii Europene”, a afirmat Nicușor Dan.

În cadrul discuțiilor cu președinta Comisiei Europene au fost abordate și sprijinul pentru Ucraina și angajamentul pentru o pace justă și durabilă, negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al UE și obiectivul încheierii, până la finalul anului, a unui buget ambițios pentru perioada 2028-2034, precum și parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei.

Întrebat ce măsuri concrete va lua România pentru a restabili securitatea navigației și pentru a transmite un mesaj de descurajare Federației Ruse, președintele a recunoscut că autoritățile nu au acționat întotdeauna cu viteza așteptată, dar a subliniat că România a avut o abordare predictibilă și a tratat constant Marea Neagră ca pe o prioritate strategică.

„Poate că nu am fost întotdeauna atât de rapizi cum s-ar fi așteptat românii, însă am fost predictibili și am înțeles că Marea Neagră este un loc important”, a declarat Nicușor Dan.

El a amintit că România a discutat cu Comisia Europeană despre securitatea regiunii înainte de recentele incidente, contribuind la elaborarea Strategiei UE pentru Marea Neagră, și a inclus în achizițiile realizate prin programul SAFE echipamente destinate protejării litoralului.

„România, în echipamentele pe care le-a cumpărat în cadrul Programului SAFE, le-a inclus pe acelea care sunt necesare pentru a proteja țărmul Mării Negre”, a precizat șeful statului.

Totodată, Nicușor Dan a evidențiat solidaritatea partenerilor europeni și aliaților NATO, inclusiv în ceea ce privește securitatea frontierei de peste Dunăre cu Ucraina, și a menționat că următoarea etapă presupune concretizarea hubului de securitate și asigurarea echipamentelor necesare apărării regiunii.

„Acum urmează, inclusiv prin hub-ul de securitate de care am vorbit și prin, din nou, o solidaritate temporară pe echipamente necesare – preocuparea de securitate la Marea Neagră are niște aspecte concrete pe echipamente și apărare propriu-zisă”, a conchis președintele.