Nicușor Dan: Cercetarea prezentată de procurorul general, o dovadă “consistentă” a dezinformărilor Rusiei și a influențării alegerilor prezidențiale

Premierul Ilie Bolojan s-a alăturat miercuri seară, la Palatul Cotroceni, discuțiilor dintre președintele Nicușor Dan și președintele Consiliului European, Antonio Costa, potrivit imaginilor difuzate de Administrația Prezidențială.

Costa a fost primit de Nicușor Dan pentru discuții privind principalele subiecte de pe agenda UE – sprijinul pentru Ucraina, programul SAFE pentru reînarmare, bugetul multianual și extinderea Uniunii – ca parte a unui “tur al capitalelor” UE pe care șeful Consiliului European îl efectuează, călcând pe urmele președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care s-a aflat într-un turneu în statele din prima linie a flancului estic, încheiat luni în România.

Premierul Bolojan a participat la discuțiile informale ce au urmat întrevederii oficiale. Imaginile publicate de Administrația Prezidențială îi arată pe cei trei lideri discutând relaxat în grădina Palatului Cotroceni, unde au fost însoțiti de ministrul de externe Oana Țoiu și de șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca.

”Felicit România pentru angajamentul său pentru Ucraina și pentru angajamentul pentru securitatea europeană”, a afirmat Costa la Palatul Cotroceni, în cadrul unor declarații comune de presă cu președintele Dan.

El a susținut că prosperitatea și securitatea în Uniunea Europeană sunt interconectate.

”Avem două linii de acțiune; pentru a spori competitivitatea, să alimentăm creșterea economică, să creăm locuri de muncă mai bune și să creștem prosperitatea societăților noastre; în al doilea rând, avem securitatea. Cele două sunt legate între ele, pentru că nu e posibil să ai o situație economică bună fără să ai o securitate bine pusă la punct”, a mai afirmat Antonio Costa, care din postura de președinte al Consiliului European a colaborat deja cu trei președinți români: Klaus Iohannis, Ilie Bolojan (în perioada interimatului) și Nicușor Dan.

La rândul său, președintele român a menționat că discuțiile au vizat situația de securitate și strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră.

”Am discutat de războiul hibrid pe care, din păcate, îl confruntăm în aceste zile. Am discutat de solidaritate europeană și de mecanismul SAFE, care să ajute Europa să își ia securitatea în propriile mâini. Am vorbit de negocierile viitoare pe bugetul UE”, a mai spus Nicușor Dan.

România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.

Șeful statului a adăugat că a abordat cu Costa și procesul de extindere al Uniunii Europene pe care România îl susține, în special pentru Republica Moldova, și rolul UE în lume.

Aceste teme au fost discutate și luni la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu cu președinta Comisiei Europene, România solicitând găzduirea Centrului de securitate maritimă al UE la Marea Neagră. Totodată, liderii români punct accentul și pe rolul României în reconstrucția Ucrainei, cu accent pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre”