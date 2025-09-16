POLITICĂ
Nicușor Dan: Cercetarea prezentată de procurorul general, o dovadă “consistentă” a dezinformărilor Rusiei și a influențării alegerilor prezidențiale
Cercetarea prezentată marți de procurorul general reprezintă o dovadă “consistentă” a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România în ultimii ani și a influențării “substanțiale” a alegerilor prezidențiale din 2024, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan.
“Pentru că este o chestiune de siguranță națională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care Parchetul le-a putut face publice și să le prezinte publicului. Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toți românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și în ultimii ani în spațiul comunicațional românesc”, a scris șeful statului, pe Facebook.
El a felicitat Parchetul General pentru cercetarea prezentată marți, menționând că își păstrează criticile pe care le-a exprimat de-a lungul timpului asupra activității generale a instituției.
Procurorul general, Alex Florența, a explicat marți, într-o conferință de presă, modul în care s-au derulat atacurile hibride asupra României, arătând că țara noastră a fost ținta „predilectă” a unor campanii ample în contextul alegerilor din 2024. Acesta a precizat că „actorii ostili” au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice”, iar printre beneficiarii acestor acțiuni s-ar fi numărat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.
În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.
România a fost menționată explicit de NATO și Uniunea Europeană ca țintă a campaniilor hibride desfășurate de Rusia, într-o serie de declarații ferme adoptate în luna iulie de Consiliul Nord-Atlantic și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.
POLITICĂ
Bolojan, întâlnire cu delegația FMI: Fondurile europene vor avea un rol decisiv pentru ca România să aibă creșteri economice de 1% în 2025 și 1,4% în 2026
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang. Discuțiile au vizat situația economică actuală, direcțiile de reformă fiscală și prioritățile de investiții publice, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Reprezentanții FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate și planificate de Guvern, considerându-le esențiale pentru reducerea deficitului bugetar și creșterea încrederii investitorilor. Au fost apreciate în mod special eforturile de stabilizare a finanțelor publice și angajamentul pentru continuarea reformelor structurale.
Potrivit estimărilor FMI, România ar urma să înregistreze o creștere economică de 1% în 2025 și de 1,4% în 2026. Accesarea și utilizarea eficientă a fondurilor europene vor avea un rol decisiv în atingerea acestor obiective. În același timp, experții au subliniat importanța aplicării riguroase a măsurilor adoptate și au recomandat menținerea eforturilor de ajustare bugetară în anii următori, pentru reducerea sustenabilă a deficitului.
Delegația FMI a evidențiat necesitatea prioritizării și etapizării proiectelor de investiții, pentru a asigura finalizarea celor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Experții au remarcat progresele în direcția unei planificări mai prudente a cheltuielilor și au recomandat menținerea acestui echilibru pe termen lung.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a precizat că Guvernul va continua reformele și măsurile de consolidare fiscală pentru a menține stabilitatea finanțelor publice, astfel încât resursele bugetare să fie direcționate către investiții și modernizarea economiei, susținând o creștere economică stabilă și dezvoltarea pe termen lung.
Delegația FMI a concluzionat că situația fiscală și economică a României permite continuarea reformelor și valorificarea oportunităților de dezvoltare în anii următori.
CONSILIUL EUROPEAN
Ilie Bolojan s-a alăturat discuțiilor dintre Nicușor Dan și Antonio Costa despre prioritățile României și ale UE: Bugetul multianual, extinderea, programul SAFE și sprijinul pentru Ucraina
Premierul Ilie Bolojan s-a alăturat miercuri seară, la Palatul Cotroceni, discuțiilor dintre președintele Nicușor Dan și președintele Consiliului European, Antonio Costa, potrivit imaginilor difuzate de Administrația Prezidențială.
Costa a fost primit de Nicușor Dan pentru discuții privind principalele subiecte de pe agenda UE – sprijinul pentru Ucraina, programul SAFE pentru reînarmare, bugetul multianual și extinderea Uniunii – ca parte a unui “tur al capitalelor” UE pe care șeful Consiliului European îl efectuează, călcând pe urmele președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care s-a aflat într-un turneu în statele din prima linie a flancului estic, încheiat luni în România.
Premierul Bolojan a participat la discuțiile informale ce au urmat întrevederii oficiale. Imaginile publicate de Administrația Prezidențială îi arată pe cei trei lideri discutând relaxat în grădina Palatului Cotroceni, unde au fost însoțiti de ministrul de externe Oana Țoiu și de șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca.
”Felicit România pentru angajamentul său pentru Ucraina și pentru angajamentul pentru securitatea europeană”, a afirmat Costa la Palatul Cotroceni, în cadrul unor declarații comune de presă cu președintele Dan.
El a susținut că prosperitatea și securitatea în Uniunea Europeană sunt interconectate.
”Avem două linii de acțiune; pentru a spori competitivitatea, să alimentăm creșterea economică, să creăm locuri de muncă mai bune și să creștem prosperitatea societăților noastre; în al doilea rând, avem securitatea. Cele două sunt legate între ele, pentru că nu e posibil să ai o situație economică bună fără să ai o securitate bine pusă la punct”, a mai afirmat Antonio Costa, care din postura de președinte al Consiliului European a colaborat deja cu trei președinți români: Klaus Iohannis, Ilie Bolojan (în perioada interimatului) și Nicușor Dan.
La rândul său, președintele român a menționat că discuțiile au vizat situația de securitate și strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră.
”Am discutat de războiul hibrid pe care, din păcate, îl confruntăm în aceste zile. Am discutat de solidaritate europeană și de mecanismul SAFE, care să ajute Europa să își ia securitatea în propriile mâini. Am vorbit de negocierile viitoare pe bugetul UE”, a mai spus Nicușor Dan.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.
Șeful statului a adăugat că a abordat cu Costa și procesul de extindere al Uniunii Europene pe care România îl susține, în special pentru Republica Moldova, și rolul UE în lume.
Aceste teme au fost discutate și luni la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu cu președinta Comisiei Europene, România solicitând găzduirea Centrului de securitate maritimă al UE la Marea Neagră. Totodată, liderii români punct accentul și pe rolul României în reconstrucția Ucrainei, cu accent pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre”
POLITICĂ
PSD nu va susține măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală
„Social-democrații nu pot susține un stat român cinic care nu recunoaște meritele celor care și-au pus viața în slujba țării, dar îi scutește de taxe pe cei mai bogați dintre români”, a transmis președintele interimar al PSD, după ce Guvernul a adoptat parțial Pachetul II de reforme.
De asemenea, Sorin Grindeanu anunță că după ce Guvernul va trimite legile la Parlament, grupul parlamentarilor social-democrați va formula amendamente pentru a corecta și alte puncte, care defavorizează categoriile vulnerabile.
„Nu suntem de acord cu faptul ca mamele și pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaționalele câștigă peste 1.2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Acest lucru este imoral și PSD nu poate susține astfel de lucruri! PSD este parte activă și susține pe deplin reformele necesare și nevoia de a elimina privilegiile și sinecurile, dar nu putem susține măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală”, a transmis Sorin Grindeanu într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.
Potrivit președintelui interimar al PSD, miniștrii social-democrați și-au făcut pe deplin treaba în ceea ce privește reformele din Pachetul 2 de măsuri pe care le-au avut de gestionat: reforma companiilor de stat și a ASF, ANRE și ANCOM – Secretariatul General al Guvernului (PSD), reforma pensiilor speciale ale magistraților – Ministerul Muncii (PSD) și reforma în sănătate – Ministerul Sănătății (PSD).
„Sunt reforme grele așteptate de foarte mult timp de români care vizează mai multă echitate și justiție socială prin tăierea privilegiilor, acces mai mare la sănătate sau adaptarea nivelurilor salariale la realitatea economică a României”, a mai adăugat acesta.
Citiți și: Pachetul II de reforme, adoptat parțial de Guvern. Bolojan: Punem bazele unui stat corect, care-și respectă cetățenii
