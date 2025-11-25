Nicușor Dan cere o “democrație în comunicarea” statului. Digitalizarea este despre a da timp oamenilor, economiei, românilor din diaspora și statului într-o competiție tot mai dură

Președintele Nicușor Dan a deschis marți, la Palatul Cotroceni, summitul dedicat guvernanței digitale cu un mesaj centrat pe transformarea digitală, securitatea hibridă, apărarea democrației și rolul comunicării publice într-o eră marcată de tehnologie accelerată.

În cadrul evenimentului organizat de Edge Institute, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan a subliniat că digitalizarea, inteligența artificială și noile forme de comunicare nu mai reprezintă simple instrumente administrative, ci factori strategici care pot întări statul și pot proteja societatea în fața presiunilor interne și externe.

Șeful statului a reafirmat că „digitalizarea nu este un scop în sine”, ci o soluție pentru eficientizarea interacțiunii dintre oameni, economie și administrație. „Este despre a da timp oamenilor, a da timp economiei, a da timp românilor din diaspora, și a da un instrument statului într-o competiție care devine tot mai dură”, a adăugat el.

Referindu-se la raportul Edge Institute, președintele a observat că „avem voință, avem strategii, avem legislație, dar ele nu sunt puse împreună. Pe scurt, ăsta este rezultatul”.

Fragmentarea actuală, a spus el, împiedică progresul: „din această fragmentare, evident că nu putem să ajungem prea departe, și discuția de azi este un prim pas pentru a vedea cum putem să punem împreună și cum putem să structurăm aceste eforturi comune.”

Președintele a enumerat apoi beneficiile directe ale transformării digitale, referindu-se „o administrație, cum am spus, care dă timp oamenilor și economiei, o administrație care dă timp oamenilor din diaspora, care nu mai trebuie să se ducă să caute consulatul cel mai apropiat”.

În privința efectelor asupra corupției, acesta a afirmat că „corupția vine în mare parte din posibilitatea funcționarului de a lua o plajă largă de decizii. În momentul în care, prin digitalizare, ajungem să structurăm procesul, această acțiune a funcționarilor devine mai restrânsă și fenomenul de corupție se restrânge și el. Evaziunea fiscală, același lucru”.

Vorbind despre inteligența artificială, președintele a avertizat că „pe măsură ce viteza crește… timpul pe care tu îl pierzi în a nu te moderniza produce un decalaj mai mare decât îl producea acum 20 de ani sau acum 100 de ani. Inteligența artificială o să devină esențială în anii care urmează”.

România are însă atuuri, a spus , care pot fi valorificate „dacă vom reuși să colaborăm, o să reușim să le fructificăm.”

În segmentele dedicate securității, șeful statului a subliniat că „securitatea s-a schimbat la nivel global, și partea hibridă a devenit esențială. Războaiele se desfășoară și în spațiul cibernetic, și atunci un stat care trebuie să-și apere suveranitatea trebuie să o facă în spațiul cibernetic.”

El a atras atenția și asupra creșterii fenomenului dezinformării.

„Avem o campanie chiar zilele astea, și o vedem și acum și, din nou, nu mai este o problemă electorală de cine câștigă dintre niște competitori, e o chestiune care ține chiar de democrație însăși, de încrederea în mecanisme democratice”, a declarat Nicușor Dan.

În acest context, „statul trebuie să-și dezvolte acele instrumente care să garanteze o democrație în comunicarea sa, în comunicarea online a oamenilor și a actorilor.”

În privința capacității administrative, președintele a afirmat că „avem o necesitate, avem voință pe mai multe paliere, avem competențe pe mai multe paliere. Din nou, ce lipsește este colaborarea dintre toate aceste structuri”.

El a încurajat mediul privat să accelereze procesul „până când statul acesta o să fie în stare să asimileze idei și să le transforme în proiecte – estimez doi ani din momentul acesta – vă încurajez pe cei din privat să veniți cu procese deja elaborate, analize deja elaborate, proiecte de acte normative deja scrise pentru a câștiga timp”.

În opinia sa, „voință există la toate nivelurile, încă lipsește partea de guvernanță în statul român, dar, ca să câștigăm timp, putem să compensăm”.